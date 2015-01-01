IDC：第一季度全球云IT基础设施收入增长14.9%至80亿美元

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年第一季度面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）售卖厂商收入同比增长了14.9%，达到80亿美元。

至顶网服务器频道 07月03日 新闻消息：根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年第一季度面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）售卖厂商收入同比增长了14.9%，达到80亿美元。

2017年第一季度，云IT基础设施销售额在全球IT开支中的份额已经攀升至39%，去年同期为33.9%。面向私有云的基础设施销售收入增长6%到31亿美元，公有云部分增长21.7%到48亿美元。相比之下，传统（非云）IT基础设施部分的收入在该季度同比减少了8%。私有云基础设施增幅中，以太网交换机以15.5%的同比增长领跑，其次是存储（不包括服务器的重复计数）的10%，以及服务器的2.1%。公有云增长中存储领跑，在经过2016年第一季度的大幅下滑之后，2017年第一季度同比增长49.5%，其次是以太网交换机的22.7%和服务器的8.7%。在传统IT部署方面，服务器下滑服务最大（同比下滑9.3%），其次是以太网交换机下滑4.4%和服务器下滑6.1%。

“在经过2016年的疲软表现之后，云IT环境的存储采购在第一季度开始强劲反弹，推动这部分市场的整体增长，”IDC企业存储研究总监Natalya Yezhkova表示。“总体来看，第一季度是今年云IT基础设施市场一个非常好的开端。在所有技术领域超大规模环境在采访方面有积极动力，我们预计公有云部分将有强劲的表现。随着最终用户继续拥抱私有云基础设施的优势，这部分开支还将继续扩大。”

从区域角度来看，2017年第一季度云IT基础设施销售厂商份额增长最快的是加拿大，同比增长59.1%，但是基数较小（加拿大整体云IT基础设施市场规模在该季度不足1亿美元），其次是亚太（不包括日本）地区，增幅为18.7%，日本15.3%，美国15.1%，中东和非洲13.2%，西欧8.9%，拉丁美洲7.8%，中东欧7.2%。

注释：

*在全球云IT基础设施市场，当两家或者更多厂商的收入分析差距小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

*由于HPE和新华三集团之间现有的合资企业，IDC从2016年第二季度开始把HPE全球外部市场份额报告为“HPE/新华三集团”。