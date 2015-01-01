IDC：2017年公有云服务IT基础设施开支增速最快

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年在用于环境部署的IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）总体开支将增长12.4%达到401亿美元。公有云数据中心将占到大多数（60.7%），并且同比增幅最快（13.8%）。

至顶网服务器频道 07月07日 新闻消息：根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年在用于环境部署的IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）总体开支将增长12.4%达到401亿美元。公有云数据中心将占到大多数（60.7%），并且同比增幅最快（13.8%）。非本地私有云环境将占到整体开支的14.9%，同比增长11.9%。本地私有云将占到私有云IT基础设施开支的62.6%，同比增幅为9.6%。

云IT基础设施开支的增加，而非云IT基础设施的投资减少，这些现象出现在所有地区。2017年对传统的、非云的IT基础设施开支将减少4.6%，在跨三大细分领域的IT基础设施产品最终用户开支中占比58.7%，低于2016年的62.6%。

注意：上述的所有数据都不包含服务器和存储之间的重复计数。

在云IT环境中，以太网交换机将是增长最快的技术领域，2017年的同比增幅为25.8%，而在服务器和企业存储上的开支将分别增长9.1%和12%。这些增幅包括服务器与存储之间的重复计数，以全面代表每个技术细分领域。在所有三大技术细分领域中，对部署非本地的IT基础设施开支实现增长，而对本地环境的开支将下滑。

在未来5年预测期内，IDC预计对非本地云IT基础设施的开支复合年增长率为11%，到2021年将达到457亿美元。公有云数据中心将在其中占到79.8%，复合年增长率为11%，而对非本地私有云基础设施的开支复合年增长率为11.3%。结合本地私有云，到2020年对云IT基础设施的整体开支的5年复合年增长率将赶超非云IT基础设施。对本地私有云IT基础设施的开支复合年增长率为10.5%，而对非云IT（本地和非本地）的开支将下滑3.1%。

IDC企业存储研究总监Natalya Yazhkova表示：“在各种部署/位置场景中，IT基础设施支出的总体情况将在2017年持续，特定技术细分领域会有一些差异。企业采用混合云和多种云IT战略，以及云原生应用的快速增加，还有像物联网等领域拥抱以云为先的方法来支持IT资源，这将加速最终用户在基于服务的IT上开支增加。反过来，这一举措将反映在IT基础设施整体开支将从本地转向非本地部署，从传统IT转向云IT的趋势。”