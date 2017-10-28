英特尔第三季度强劲发力， AI与云业务势头良好

英特尔公司的物联网团队宣布其营收增长幅度达到23%，而其中来自于数据中心的收入增长了7%。

英特尔方面公布了第三季度业绩报告，该报告显示其第三季度的表现颇为强劲。并且该公司的首席执行官Brian Krzanich表示，英特尔公司在第三季度推出的产品阵容将为“有史以来最强”。

显然，第三季度创纪录的收益催生了Krzanich的乐观情绪，而此次创纪录的收入在一定程度上也反映了英特尔公司将发展重心转移至数据、人工智能以及自动驾驶等市场后已取得了初步成功。

该公司第三季度的收益为45亿美元——合每股收益94美分，总营收为161亿美元，相比去年增加了2%。第三季度的非GAAP收益为每股1.01美元。

在财报电话会议上，Krzanich表示：

我们的战略目标是成为技术与工业领域数据革命的推动力量，而现在以数据为中心的业务已然成为促进该公司发展的动力。单方面看来，这些业务可以为我们的客户提供巨大的价值。总体看来，数据业务在某种程度上解决了困扰客户的难题，而这是目前其他任何业务或产品都无法完成的，足以证明我们建立了一套无与伦比的功能集合。同时，PC业务为我们提供了可观的利润、现金流、规模与知识产权等保障，无疑也是我们此次能够成功的关键组成部分。在过去的几个月以来，我们的数据业务与PC业务都取得了很大的进步。

Krzanich补充称，此次英特尔数据中心集团营收的60%来源于与其合作的云服务供应商。

另外，Krzanich表示AI可能将驱动整个英特尔投资组合。对此他解释道：

英特尔是AI推理领域的领导者，该领域的范围主要涵盖了数据中心的核心、自动驾驶，甚至是特别强调低功耗的边缘设备。其次，人工智能具有极大的发展价值且需要针对不同的工作负载、环境与用户定制个体化计算解决方案，而不再是一体适用。

各部门的营收增长报告如下：

关于未来展望，英特尔预计该公司的第四季度营收为163亿美元——上下浮动区间为5亿美元，且每股收益为80美分，合计可达5亿美元。

英特尔表示该公司的年度总收益将达到620亿美元，每股收益为2.93美元。