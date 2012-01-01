IBM云扩张新动作：在美国推出了四个新的数据中心

经过一系列在海外的大型云扩张，IBM公司正在把注意力转移到美国。

经过一系列在海外的大型云扩张，IBM公司正在把注意力转移到美国。

这家技术巨头今天宣布在美国推出四个新的数据中心，提供该公司各类基础设施和开发自动化服务。其中两个数据中心位于得克萨斯州的达拉斯，另外两个数据中心则设在华盛顿特区。后两个数据中心的设施据推测将主要应用于公共部门，IBM在这个市场中已经拥有强大的市场份额。

该公司与National Institutes of Health、National Oceanic & Atmospheric Administration以及众多政府部门有合作。此外，IBM也瞄准了海外的公共部门组织，这是该公司最近在英国推出新的数据中心的原因之一。该数据中心使用的是从英国政府主要基础设施供应商Ark Data Centres Ltd.租用的办公场地。

自从大型机时代以来，IBM已经与许多公共部门机构合作，这使得它在销售方面处于领先地位。不过，纵观全局，该公司仍然落后于亚马逊网络服务公司和微软公司的Azure。两家公司都在努力保持自己在云市场的地位。

AWS上周宣布推出一款基于深度学习技术的聊天机器人开发服务——亚马逊Lex（Lexmark），为其流行的Echo智能语音提供支持。IBM同样在努力以Watson认知计算系统为中心建立一系列管理人工智能工具。几天前该产品中最新添加的两部分以服务的形式出现，可用于分析客户活动数据及处理视频内容。