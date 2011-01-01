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天舟一号顺利启航曙光助力我国航天事业揭新篇

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4月20日，中国首艘货运飞船天舟一号顺利发射成功。作为我国第一艘货运飞船，在天舟一号货运飞船与天宫二号交会对接任务中，它将为天宫二号送去6吨重的补给。

来源：ZD至顶网服务器频道 2017年4月25日

关键字：曙光 航天

4月20日，中国首艘货运飞船天舟一号顺利发射成功。作为我国第一艘货运飞船，在天舟一号货运飞船与天宫二号交会对接任务中，它将为天宫二号送去6吨重的补给。

天舟一号是我国发射的首个货运飞船，本次其发射任务是与2016年发射天宫二号空间实验室交会对接，实施空间在轨补给任务，进行空间科学实验。据了解，天舟一号由航天科技集团五院（中国空间技术研究院）研制，在海南文昌文星发射基地发射，升空后由北京飞控中心进行全程监测和控制。在这个过程中，曙光公司的智能制造、计算、存储解决方案为天舟一号的顺利研制、发射和升空提供了强有力的技术保障。

智能制造助推航天事业发展

为保证本次无缝对接任务的顺利完成，数件“秘密武器”为各系统稳定运行发挥关键作用。其中，可信可控、安全智能的IT系统解决方案，可以说成为了确保飞船从研制开发到安然升空的“总指挥”。曙光公司高性能仿真计算及智能制造解决方案，在天舟一号的生产研制过程中就扮演着重要的角色：从天舟飞船的科研开发、模型仿真设计、轨道计算到飞船发射后的地面控制、数据收集、科学计算，曙光的航天智能制造整体解决方案贯穿始终。

 天舟一号顺利启航曙光助力我国航天事业揭新篇

（曙光航天智能制造整体解决方案组成构建）

作为中国高性能计算、信息化服务及云计算领域的领军企业，曙光公司一直致力于将科学计算、信息化技术与祖国航天事业紧密结合，为航天五院，航天一院、二院、三院、四院、九院等航天飞行器设计制造单位提供稳定、可靠、智能的IT系统解决方案，为我国的航天事业提供了技术保障。

IT系统保障飞天梦实现

从飞船发射到飞船升空，曙光的IT系统始终为天舟一号保驾护航。本次发射基地——经历过我国多次载人航天发射任务的海南文昌卫星发射基地，其地面计算和接收系统，自2011年以来就一直使用曙光卫星发射及接收计算系统整体解决方案；在天舟一号发射升空后，由北京航天飞行控制中心的系统机房承担着指挥和控制任务，而曙光的卫星发射和轨道计算系统就是该机房中的重要组件。

除了为天舟一号提供技术支持，曙光在我国航天事业中一直发挥着主力军的作用。从神舟飞船，到“嫦娥”登月，从“天宫”飞行器，到“天舟”补给科研实验飞船，曙光一直伴随着我国航天事业一路前行，用可靠稳定的IT及计算解决方案助力空间站发展进入新阶段。

 天舟一号顺利启航曙光助力我国航天事业揭新篇

（曙光公司航天解决方案扮演重要角色）

未来，曙光将继续发扬曙光特质的“工匠精神”，利用先进、可靠的云计算和大数据技术，在航天器设计制造，数据计算，数据挖掘、轨道分析、航天控制等多个领域中，提供更多符合航天科技高标准需求的成熟解决方案及产品，与广大用户携手成就“航天梦”。

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综合评分：7.97 分
云能力：7.9 分
营业额：未公布
云服务：曙光私有云存储系统DCStor

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