思杰发布第一季度业绩报告 转型颇为顺利

思杰（Citrix）日前发布了第一季度的业绩报告，收入和利润均稳健增长，每股的收益超过预期，思杰表示，云订阅销售的转型颇为顺利。

至顶网服务器频道 04月28日 新闻消息：思杰（Citrix）日前发布了第一季度的业绩报告，收入和利润均稳健增长，每股的收益超过预期，思杰表示，云订阅销售的转型颇为顺利。

先看一下一些主要数据：净收入比2016年第一季度上涨1%，达到“近6.66亿美元”：非GAAP每股收益为0.97美元，略高于分析师预期；净收入为7000万美元，低于去年的7300万美元。

产品和许可证收入也下降了五个百分点。但软件即服务收入增长了24％，公司首席执行官Kirill Tatarinov认为基于次数字可将该季度定性为思杰成为云计算公司的过程中“我们转型的一个重要季度”。

他还慎重地指，此为“四年多来的第一次，我们的工作空间服务产品预订量增加了两位数”。 思杰表示，该产品线的增长空前迅猛，用户数已超百万大关，产品线仅在第一季度的收益就达到洋洋4亿美元，新客户注册订阅超过20％。

思杰不久前在Azure上推出VDI，并已拥有175个客户，Tatarinov认为会有更多来自云端的好消息。 该位CEO并未提及将在Azure中推出的XenApp Essentials，XenApp Essentials将替代Azure Remoteapp。有些读者可能有些拿不准该产品是否会出现在5月下旬思杰的Synergy会议上。

Tatarinov表示，思杰的虚拟化商务Skype显然独具一格，并因此获得“全球主要金融机构”的两项荣誉，他认为虚拟化商务Skype是各部门向Windows 10迁移的敲门砖。

思杰公司的网络业务和工作空间类似：总收入达1.93亿美元，表现稳固，与2016年第四季度相比，许可证收入下降了9％，而云销量则上升了近100％。ShareFile的表现也不错，ShareFile是思杰的Dropbox翻版。

据Tatarinov说，销售方面进展顺利：公司三个区（美洲、欧洲中东和非洲、太平洋地区 ）的销售均超过目标。而在过去几个季度里，美洲以外的区团队未达到目标。Tatarinov认为，在今年余下的时间里，美洲以外的表现趋好将为良好的增长锦上添花。

首席运营官兼首席财务官David Henshall表示，预期的增长将意味一些改变，他提到公司的“长期经济模式以及5月底分析师会议的收入模式计划”的更新。这一块也没有什么可怕的，也就是个更新，公司将对处理由于各种订阅导致的现金流模式做出计划。

首席执行官想带给分析师的信息基本上为，公司仍然处转型阶段，公司的将来日趋云计算化、更趋向由订阅驱动，这方面还有还有许多工作要做。方向是对的，收入增长了11％，目前的收入为17亿美元，这些很说明问题。

业界曾传出思杰可能被收购的传闻，Tatarinov没有提这个话题。 该位CEO这几天接受了一些采访，他既没有确认也没有否认收购的事，只说公司业务运作如常。