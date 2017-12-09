跻身Gartner超融合基础设施挑战者象限 华为FusionCube“势如破竹”

华为从2012年首次发布超融合产品FusionCube以来，凭借在服务器、存储、网络、虚拟化等领域强大的研发支撑，用“势如破竹”形容FusionCube几年来的成长一点都不为过，至今华为已经成为全球超融合市场的主流玩家。

前几天朋友圈传遍一篇文章，叫《扒扒那些入选过魔力象限的中国厂商》，真是不看不知道一看吓一跳，“十个有八个”都有同一个厂商的名字，那就是华为。有人说，华为要认真专注起一些事来，简直不可阻挡。这句话不无道理，也难怪华为频频“霸占”各大权威机构的榜单了。这次，我们要说的是处在风口上的超融合，Gartner发布超融合基础设施魔力象限，华为强势挺进挑战者象限。

如果说Gartner在2017年公布的2016全球超融合基础设施(HCI)市场份额报告指出华为位居全球前三，是对华为FusionCube市场地位和执行力的认可。那么进入2018年，在Gartner最新发布的超融合基础设施魔力四象限中，华为迈入挑战者象限，则是对华为FusionCube技术、产品竞争力、趋势把握、市场战略的全面认可。

众所周知，在ICT领域超融合概念异常火爆，所以也看到Nutanix和SimpliVity等初创公司备受追捧。并且随着全球超融合市场呈现快速增长的势头，业内无论是服务器巨头、存储巨头等均加入了这一战局。

华为从2012年首次发布超融合产品FusionCube以来，凭借在服务器、存储、网络、虚拟化等领域强大的研发支撑，用“势如破竹”形容FusionCube几年来的成长一点都不为过，至今华为已经成为全球超融合市场的主流玩家。

在中国，华为已经占据超融合市场的头把交椅，在IDC发布的《IDC中国超融合市场跟踪报告，2017H1》中可以看到，华为以32%的市场份额位居第一位。与2016年同期相比，华为HCI的增长率超过了100%。

首次迈入Gartner超融合魔力象限挑战者象限，不断获得市场和客户青睐，华为FusionCube到底凭的是什么？不妨跟随本文一起探究一番。

超融合较量的是什么？

毫无疑问，从融合系统到超融合系统，背后代表着是计算+网络+存储+管理的真正融合，HCI通过实现模块化的无缝横向扩展（Scale-out），形成统一的资源池，它可以为数据中心带来最优的效率、灵活性、规模、成本和数据保护。

以早期融合系统的代表——VCE的Vblock举例，它由多个厂商联盟合作推出，包括VMware的虚拟化、思科的服务器和网络设备、EMC的存储系统，各家通过把自身优势的产品拿出来集成为融合系统，严格来说应该称之为集成系统，在性能、管理、适用性上仍然面临很多问题。当然，以Nutanix为代表的超融合厂商通过增强在软件和架构上的能力，成为出色的HCI厂商，不过硬件能力的缺失依然是一个以软件为主的超融合厂家的短板。

当下，超融合市场格局未定，这从Gartner超融合魔力象限中可见一斑，“上上下下”的厂商仍然产生很多变化。所以，未来超融合市场的领导者一定是硬件融合+软件架构综合能力的体现。而华为FusionCube就具备这个潜力。

在服务器、存储、网络、虚拟化等方面，华为均有布局并有巨大的研发投入。FusionCube实现了计算、存储和网络资源的融合，不再是单独的计算、网络、存储设备，而是预置集成的一体化设备，无需额外配置存储、网络等资源。此外，在软件架构方面，FusionCube在自动化部署和统一运维管理上均有领先的优势体现。

下面就来重点说下FusionCube在硬件融合和软件架构上体现出的三大优势特点。

华为FusionCube的竞争力

华为FusionCube基于华为自研的硬件平台、自研的分布式存储以及管理软件，并进行了深度的集成和优化。如果用三个关键词形容FusionCube的特点并体现出强大的竞争力的话，可以总结为：性能卓越、业务连续和极简管理。

第一性能卓越：Fusioncube拥有一个完善的高性能技术体系，可以帮助其实现极致性能。首先，FusionCube采用全对称分布式架构，内嵌分布式存储引擎，元数据均匀分布在所有节点，无单独元数据节点，消除了性能瓶颈。其次，FusionCube在节点间采用IB互联、RDMA等技术解决IO瓶颈。同时，FusionCube还采用业界最先进的NVME SSD，不仅具备PCIE SSD的高性能，同时具有SATA硬盘的热插拔和即插即用。通过以上创新技术，使得单柜FusionCube的性能达到720万 IOPS，远超其他超融合厂家和传统架构的产品。

第二业务连续：FusionCube采用多副本、跨节点备份的方式实现了数据的可靠，在硬件故障时保障数据的安全和业务的稳定。数据分片在资源池内打散分布，当服务器出现故障后，可在全资源池范围内自动并行重构，不需要单独热备盘。而传统架构需重构热备盘，性能受限于单个硬盘的性能瓶颈。通过这种机制，可以实现虚拟机和数据的智能自愈。另外，华为FusionCube独有的机柜级数据分布技术，不仅支持多台服务器故障，还能容忍2台机柜同时故障。

第三极简管理：FusionCube提供了图形界面的安装方式和超统一的管 理界面，不仅部署时间最短能降低到11分钟，更能方便地实现端到端的统一管理、配置和监控，实现一个管理界面管理所有软硬件资源。对于同时有虚拟化和数据库部署需求的情况，FusionCube同样也能在一套系统内支持虚拟化和数据库的混合部署，效率比一般的IT环境高10倍。而由于采用标准、开放的架构，FusionCube能够实现按需增加节点或机架的方式，随时进行平滑扩容，为企业业务的快速发展铺平道路。

除了软硬一体架构的优势外，FusionCube还保持了极好的开放性，华为在超融合的策略上，不采取平台锁定，实现了广泛的平台支持。除了支持自己的FusionSphere虚拟化平台，还包括VMware、KVM等主流虚拟化平台，并支持SAP HANA、Oracle、IBM DB2、Sybase等主流数据库平台。

华为FusionCube获众多客户青睐

好的产品总是不会被客户所忽视，华为FusionCube市场份额持续攀升，背后源自获得越来越多企业客户的青睐，这里就以中国石化为例。中石化EDW系统选择华为SAP HANA超融合基础设施，在系统响应时间、数据分析、效果以及用户满意程度上，得到了大幅度提升。

中石化EDW系统承载中石化集团油田、炼油、化工、销售4个板块，87家企业的财务报表系统，是中石化核心业务系统。据了解，原EDW系统采用了IBM高端小型机和高端存储的方案，但是因为存储和网络的IO瓶颈，使得整个数据仓库性能无法满足生产需要。

中石化最终选择华为，承载于FusionCube融合基础设施之上的华为SAP HANA解决方案，在设计上采用计算和存储模块物理分离的方式来保证可靠性，独到的多机头并发分布式存储技术在保证20倍数据重构速度（30分钟恢复1T数据）的同时，实现存储可靠性大幅提升。

种种先进的技术保证了华为SAP HANA超融合基础设施在复杂查询、ETL数据抽取入库、数据生成等关键性能指标中的领先优势。并且，华为超融合方案支持预集成、预安装，针对服务器、存储和网络设备集中监控及运维自动化措施，其运维自动化特性能帮助中石化Opex降低30%以上。

在中石化EDW on HANA系统正式上线之后，其综合性能提升显着。月结业务处理平均提升3-5倍，BP0 PSA至输出层的处理链提升4–6倍等等，这些收益出乎中石化的意料之外。

当然，类似的客户案例还有很多，目前华为超融合基础设施FusionCube已在政府、金融、大企业、教育、医疗等多个行业得到广泛应用，包括中国光大银行、中国太保集团、深圳海关、中粮可口可乐等众多企业都成功运用华为超融合构建其企业云平台。

所以，在华为FusionCube形成的大量客户基础和潜在选择面前，包括Gartner、IDC等权威咨询机构都给了华为超融合极高的评价，以及Forrester在其超融合基础设施报告中，也给了华为“强劲表现者（Strong Performers）”称号。当然，这些都是华为FusionCube过去的成绩和荣誉，不过我有理由相信华为超融合未来会更好！