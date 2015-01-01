ASC18世界大学生超算竞赛启动，AI和诺贝尔奖应用赛题受关注

1月30日，2018 ASC世界大学生超级计算机竞赛(ASC18)启动仪式在北京举行，全球超过300支高校队伍将进行为期两月的预赛，决出20强进入5月初在南昌大学举行的总决赛。

1月30日，2018 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）启动仪式在北京举行，全球超过300支高校队伍将进行为期两月的预赛，决出20强进入5月初在南昌大学举行的总决赛。中国工程院院士、各大超算中心负责人、超算与人工智能专家及参赛队师生代表等数百人参加了会议。启动会上还详细介绍了本次大赛的赛题，其中人工智能机器阅读理解赛题和诺贝尔奖科学应用冷冻电镜计算优化赛题备受关注。

2018 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC18）启动仪式在京举行

ASC18人工智能赛题为来自微软提供的自然语言阅读理解中的搜索提问回答预测（Answer Prediction for Search Query）。参赛的大学生们需要基于来自于搜索引擎如Bing或语音助手如Cortana的真实提问所构建的巨大数据集，研究创造自己的回答预测的AI方法和模型，以实现对提问的准确回答，让人工智能向解决好认知挑战更进一步。

ASC18的赛题中，包含了一道世界顶尖科学成就的计算应用。2017年诺贝尔化学奖颁给了“在开发用于溶液中生物分子高分辨率结构测定的冷冻电镜技术方面的贡献”的三位科学家。冷冻电镜技术有力帮助突破传统X射线、传统晶体学长期无法解决的结构生物学领域的诸多挑战性的生命科学问题。ASC18将冷冻电镜的核心应用三维重构软件Relion的计算优化作为竞赛赛题，希望以此激发众多青年学生热爱科学永攀高峰的不断进取精神。

ASC竞赛发起人、中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东表示，ASC竞赛让参赛学生的知识水平与动手能力获得全方位的提升，这将有助于培养一批具备丰富知识架构、软硬件操作能力强的复合型科技人才，推动超算更好的支撑科研、服务经济、促进人工智能产业发展。

中国工程院院士李伯虎表示，超算与建模仿真技术的深度融合已构成了继理论研究和实验研究之后，第三种认识世界与改造世界的研究手段。可以预见，超算技术与其它领域专业技术的进一步融合与发展，将成为人类社会新技术革命、新产业变革及使人们生活、工作发生重大变化的重要驱动力。

ASC18总决赛东道主南昌大学副校长邓晓华表示，南昌大学作为国家211工程建设高校、世界一流学科建设高校，一直重视培养学生在超算的学习实践能力，并结合高水平大学建设，通过超算促进科学研究、人工智能和大数据等方向的创新。ASC18竞赛作为超算技术与人才培养的国际化平台，将会极大促进南昌大学的新型人才培养及国际交流合作。

为帮助参赛同学充分备赛，ASC大赛组织了为期两天的集中培训，特意邀请来自中国科学院、微软、英伟达、英特尔、浪潮等单位的超算与AI专家，为参赛队员全面系统的讲解超算系统设计构建、最新加速计算架构、人工智能应用优化等多方面的知识。

ASC 世界大学生超算竞赛是由中国发起组织，并得到亚洲及欧美相关专家和机构支持，旨在通过大赛平台推动各国及地区间超算青年人才交流和培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算的科技驱动力，促进科技与产业创新。ASC超算大赛迄今已举行至第7届，是目前全球范围内规模最大、参与人数最多的大学生超算赛事。