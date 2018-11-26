Rackspace帝普管理服务让企业私有云更具灵活性

Rackspace帝普作为Openstack的创始人充分了解私有云环境，能够提供全面私有云管理服务，帮助客户更好地构建适合自己的IT环境。

至顶网服务器频道 11月26日 新闻消息（文/李祥敬）：云计算正在日益成熟。一方面越来越多的企业上云，云计算正在加速与金融、教育、交通等传统行业融合；另一方面，云计算的形态更加丰富，除了公有云、私有云还有混合云，尤其是更加复杂的多云时代已经到来。作为多云时代的重要组成，私有云正在受到企业越来越多的关注。调研机构IDC公司的一项研究预测，仅在2018年第二季度，全球私有云投资的销售额就达到了46亿美元，比2017年同期增长了28.2%。

缺乏弹性的IT架构难以支撑多变的业务环境，交付流程效率低难以及时响应业务需求。正是这些问题的持续存在，推动了私有云市场的蓬勃发展。通过私有云及构建在其上的业务系统，可以针对灵活性和响应速度的问题组成一套行之有效的解决方案，是实现企业数字化和IT云化的最佳手段。选择正确的私有云产品并将其融合到企业现有IT体系中，是企业突破业务发展瓶颈、提升竞争力的关键。

IT基础设施战略灵活性包含哪些内容？

在Rackspace 帝普看来，采用多云策略的企业必须要求其基础设施具有战略灵活性。选择一个能够满足当前和未来业务需求的云计算平台组合对于企业而言是非常重要的，其决定了他们未来5到10年的灵活性、经济性和竞争力。这种战略灵活性包含以下几个方面：

第一，为合适的工作负载选择对应的云平台。工作负载需要针对其特定需求进行优化配置，出于性能、遵从性或经济原因，企业需要根据自身的情况选择合适的云计算平台和模式。

第二，能力需求。在当今不断创新和试验的世界里，需求很难预测。公有云实现了按需付费，而私有云也采用了这种模式，企业可以通过开放API使用私有云交付的服务，对于使用私有云或公共云的托管服务的用户来说，复杂性是隐藏的。

第三，获得创新，同时避免锁定。 为了确保云平台在现在和将来都可以满足企业的创新需求，选择专有开发和开源平台的正确组合，以确保在长期内获得最丰富的创新组合。通常供应商希望将客户锁定在自己的平台，这样他们可以提高价格而不用担心失去客户。通过选择具有开放API的平台，企业可以获得相对于超出供应商的经济优势。

第四，合规遵从的要求。监管制度变得越来越复杂，而不是更简单。在决定云投资组合时，企业必须确信云能够满足现在和将来的特定行业需求。私有云可以在满足安全性和监管风险的情况下位于企业内部，并使企业能够利用现有的安全性和遵从性投资。企业可以根据需要制定自己的安全策略、实践和IT基础设施。

第五，数据控制和主权。企业对于数据要有控制权，满足特定地区的数据隐私安全要求。在这方面，私有云具有很大优势，因为企业可以自主决定数据的存储和处理等。

私有云赋能企业IT基础设施灵活性

基于战略灵活性的要求，企业可与评估对应的云服务。作为多云时代的重要组成部分，越来越多的企业开始意识到私有云是上云的第一步，私有云正在成为企业加速业务创新的重要载体。私有云可以达到公共云的效率，同时无需使基础架构发生根本变化。

通过部署私有云即服务，IT部门可以在本地场所或主机托管来部署他们的工作负载，这结合了私有云（掌控数据、安全性等）的所有优点和类似公有云的消费模型。服务还包括整个产品生命周期的容量规划、成本监控、解决方案优化和资源管理。对于某些的工作负载，私有云即服务的成本可以低于公有云。

比如Rackspace帝普的私有云管理服务为企业提供最广泛的技术、经济和部署模型，作为全面管理的云服务交付。Rackspace帝普私有云管理服务通过行业标准API（无需锁定）访问，并得到市场领先的SLA的支持，为企业提供了一条成功的云路径。

Rackspace帝普为了帮助客户获取战略灵活性也在不断积极实践，比如一家电信运营商希望提升客户服务水平，而不是把更多精力放在IT基础设施方面。在与Rackspace帝普的合作中，这家公司发现在整体多云战略中，Rackspace 帝普管理服务可以提供更好的性能、更低的成本和更高的可靠性。

总之，在多云时代，企业面临多种选择，而私有云从某种意义上让企业的云更佳完整，也赋予了企业IT基础设施更大的灵活性。Rackspace帝普作为Openstack的创始人充分了解私有云环境，能够提供全面私有云管理服务，帮助客户更好地构建适合自己的IT环境。