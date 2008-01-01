从虚拟化到私有云 你需要知道的上云方法论

在数据为王的年代，云计算逐渐成为各行各业数字化转型的重要途径。据有关数据统计，中国云计算市场规模已经从2008年的73亿元快速增长到2016年的3168亿元，年均增长额近400亿元，年均增长率超过60%。

至顶网服务器频道 10月26日 新闻消息（文/李祥敬）： 在数据为王的年代，云计算逐渐成为各行各业数字化转型的重要途径。据有关数据统计，中国云计算市场规模已经从2008年的73亿元快速增长到2016年的3168亿元，年均增长额近400亿元，年均增长率超过60%。

"中国制造2025"已连续三年在政府工作报告中被提及，今年特别强调要"加快大数据、云计算、物联网应用"。这个时候企业上云成为必然选择，但面对公有云和私有云，企业应该如何抉择？

私有云是行业客户上云的优先选项

根据Gartner对2018年云计算应用的调研，40%的受访者表示企业中80%的应用将要放在私有云上，16%的受访者表示，企业60%的应用将放于私有云。随着企业对云业务的关注度越来越高，将不同需求的业务放到不同的云上成为市场发展的一大趋势。

公有云具有用户端设备要求低、使用方便、数据共享、存储空间无限大等特点。私有云则在安全、服务质量、设备利旧等方面表现突出。通常，人们一开始就将私有云和公有云对立起来，其实两者之间不是非此即彼的关系，关键看用户当前处于什么样的应用阶段，企业的IT基础架构如何，未来想走什么样的发展道路。

从云计算的发展趋势上来看，信息化起步的时候更适合选择公有云。但是中大型企业，特别是业务核心应用等需要数据中心的关键行业，由于更多的政企客户对于安全性、灵活性、定制化的更高需求，私有云架构优势更加契合中国企业需求，未来有望加速引爆市场。

传统大中型企业通常已经拥有较完备的IT基础设施，虽然云化的方向确定无疑，但无论是出于数据安全的考虑，还是保证业务连续性的需求，企业用户都不可能完全抛弃原有的IT基础设施，云化是一个循序渐进的过程，从虚拟化到私有云，再到混合云乃至公有云。

像政府、金融、大型企业等客户，虽然可能会把面向公众服务的门户或非关键应用放到公有云上，但是真正核心的业务，还是会放在私有云中。私有云可以更好地满足企业用户对特定应用场景的需求，具有更高的访问效率。

有调查显示，在2016年对私有云平台建设投资最大的三个行业是政府、金融和电信，占据整个市场的56.3%。2016年，各垂直部委和各级政府持续对政务云进行投入，私有云的建设如火如荼。

从虚拟化到私有云 IBM有一手

对于决定采用私有云的企业来说，从虚拟化起步是一个必经的过程。云的流行性增加了企业从数据中心虚拟化迁移到私有云的兴趣。

虚拟化技术在帮助企业构建云化IT基础设施方面起到了重要的推动作用，借助虚拟化可以实现日常工作的自动化，实现资源池化，提升资源利用率，并让企业IT可以更加敏捷高效，使企业更加专注于业务创新。

众所周知，政府、金融等客户更多将关键核心业务放在小型机或者大型机上面，IBM Power服务器在重点行业中具有广泛的应用。针对这样的情况，IBM提供了PowerVM虚拟化解决方案。PowerVM具有数十种先进的虚拟化功能，支持企业级应用，具有业界最高安全等级，单核可分20个微分区，支持不同服务器间在线迁移分区，灵活、自动化配置及管理资源，有效降低运维成本。

借助这些服务器和PowerVM虚拟化解决方案，企业可以整合大量的应用程序和服务器，将其系统资源完全虚拟化，从而提供一个更具灵活性的动态IT基础架构。换言之，采用PowerVM的Power Systems可以实现虚拟化的优势，而不会存在任何限制。

对于构建私有云的行业客户来说，只是单纯的虚拟化并不能满足其上云的需求。为此，以PowerVM为基础，IBM推出了基于OpenStack架构、面向云计算而设计的管理平台PowerVC。

PowerVC是在PowerVM有关虚拟化技术的基础之上，为Power System系统用户提供了一个理想的虚级化和自动化管理平台。PowerVC支持动态分区迁移，抓取镜像和部署虚拟机，支持自动化部署策略。

PowerVC拥有简化易操作的用户体验，与IBM PowerVM虚拟化技术深度集成，简化了对Power System有关计算资源的管理，对云计算平台所需要的资源进行了抽象，帮助客户轻松搭建私有云平台。

此外，通过PowerVC，企业可以把Power System以兼容开放标准OpenSatck的方式集成到企业的云计算平台中，

我们以光大证券为例，为应对技术变革及业务扩展需求，光大证券采用了一台IBM Power S824搭配一台IBM FS 900闪存存储的核心架构，以实现测试资源的灵活配置与调度。

基于IBM Power S824系统，光大证券实现对PowerVM＋PowerVC方案的成功部署。通过利用PowerVM的VIOS虚拟化技术替代原有的DLPAR技术，光大证券改善了其测试系统中资源动态调整有限、无法模块化部署和快速部署的硬伤，满足了对复杂、频繁的测试环境的镜像需求，大幅缩短了测试周期，实质性提升了服务水平。

通过应用PowerVC，光大证券实现了计算资源、存储资源、网络资源的的池化，从而得以灵活调度测试资源，提升测试环节工作效率、在人力、时间成本的投入方面，光大证券基于对PowerVC的应用，将测试环境的准备时间从1天缩短至15分钟，并降低了主机、网络和数据库等多岗的人力成本与电力成本。

结语

目前随着信息化建设的深入，企业虚拟化的普及度大幅提升，而随着虚拟化的深入，企业对于云架构的需求也在显著提升。如何从虚拟化过渡到云是摆在企业用户面前的一个重要课题，对于使用Power平台的关键业务行业客户而言，IBM为其提供了整套的云解决方案。

在接下来的几年内，私有云平台建设市场的规模将持续快速增长。对于一些对公有云安全仍有顾虑或者行业监管比较严格的企业，私有云是一种比较容易接受的上云方式。以IBM为代表能够提供整体解决方案和专业服务的厂商将在私有云平台建设市场中拥有更大的优势。