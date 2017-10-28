Rackspace与HPE联手打造付费即用型私有云

Rackspace表示，将于HPE合作构建一套根据使用情况向客户收费的私有云服务。

Rackspace表示，将于HPE合作构建一套根据使用情况向客户收费的私有云服务。

从11月28日开始，两家厂商将提供这个名为OpenStack Private Cloud服务，以每个虚拟机每小时（或者每GB传输数据量）进行收费，这种计费模式与Amazon AWS的公有云是类似的。

不过Rackspace表示，与公有云不同的是，这个服务为企业客户提供了一个专门的单租户管理的HPE设备，可以由Rackspace、客户或者在一个托管空间进行托管。然后可以按需增加设备以及启用设备，客户也只需要为使用的计算资源付费。

Rackspace私有云高级副总裁Scott Crenshaw表示，这么做是让大型企业客户能够在一个独立的私有云中以类似可扩展公有云的方式设置和使用数据。

Crenshaw表示，虽然小企业仍然更适合使用公有云，但是当大型企业管理数百个应用的时候，私有云仍然是更为实用的，特别是需要满足合规性要求的时候。

Rackspace认为，对于这些企业来说，付费即用模式的托管私有云是一个有吸引力的选择。

Crenshaw表示：“我们的目标不是和Amazon打价格战。这是私有云市场翻开的一个新篇章，因为你可以像使用公有云那样使用私有云。”

在发布的时候，OpenStack将是这项服务上提供的唯一一种私有云平台，但是Rackspace表示，不希望让这项服务紧密捆绑到一款产品，未来几年还将陆续扩展到VMware SDDC和微软AzureStack等。

Crenshaw表示：“我看到有越来越多的采购者不提倡特定的云技术堆栈。”

“CIO们将成为云的采购者，他们会考虑这种服务云的丰富性，然后是SLA。”

这个新的私有云服务将不会是一家厂商所做的努力。Rackspace和HPE都表示，双方将有他们专门的销售团队来向大型企业客户售卖这个服务。