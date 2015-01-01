至顶网开年大戏：新域名随凌云奖发布启用，与百位意见领袖预测2017

2017年新年伊始，ZD至顶网动作连连，继一年一度的产品技术卓越奖评选——凌云奖正式出炉和“百位意见领袖寄语2017”之后，ZD至顶网宣布于即日起正式启用zhiding.cn新域名。

ZD至顶网服务器频道 01月05日 新闻消息（文/邹大斌）： 2017年新年伊始，ZD至顶网动作连连，继一年一度的产品技术卓越奖评选——凌云奖正式出炉和“百位意见领袖寄语2017”之后，ZD至顶网宣布于即日起正式启用zhiding.cn新域名。上述一连串的动作为ZD至顶网2017年开了一个好头，有助于进一步提升ZD至顶网在业界的影响力。其中，zhiding.cn新域名的启用也昭示着ZD至顶网将继续以全球视角服务中国本土科技市场，继续致力于打造中国云计算、大数据和人工智能领域最具影响力的技术选型和知识服务平台。

凌云奖是ZD至顶网的年度活动，一直是业界最权威的评奖活动之一。今年的评选过程历时一个多月，经过了严格、认证的梳理和综合了多方意见，分别从产品、技术、服务、平台、解决方案和成功案例等多个维度评选出一批各领域的优秀者。

与以往一样，在凌云奖评选过程中我们始终坚持紧跟IT行业的发展应用趋势，尽力为IT用户提供有意义、有价值的产品选型指导。而与往年不同的是，今年除了继续关注产品技术本身外，还给予了行业解决方案和案例更多关注；同时，评选还向热点话题倾斜，新增了最佳人工智能创新公司和年度人工智能赋能平台、年度最受关注自动驾驶汽车、最佳开源解决方案、年度10大创新SaaS公司等多个奖项。透过这些奖项，不仅可以为用户的产品选型提供参考和指导，同时也可以帮助用户把握行业发展大势。

帮助用户把握行业发展趋势的不止是ZD至顶网的凌云奖，还有ZD至顶网这个平台聚集的众多的专家学者。此次与凌云奖同时推出的“百位意见领袖寄语2017”活动，吸引了100多位行业资深专家参与，其中有像微软公司资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰、阿里云总裁胡晓明、金山云CEO王育林这样的企业业务负责人，更有如郎姿CIO田均伦、伊美尔CIO张岩这样的企业CIO代表，以及各大专家学者。这些专家们基于自己多年的技术积淀和行业积累，多角度、全方位地展望了2017年IT和各行业发展的大趋势，是企业制订新一年的发展计划难得的参考。

最后不得不提及ZD至顶网启动的新域名。作为中国业界最早也是最具影响力的商业科技媒体，由于其国际化的背景，ZD至顶网此前的域名是ZDnet.com.cn。与之相比，新域名Zhiding.cn与“至顶网”的中文直接契合，更符合中国用户的认知，方便中国用户的使用。

ZD至顶网总编辑高飞表示：“新域名启动后，有利于我们更好地服务中国的客户和中国读者，也有利于我们践行‘与技术的践行者、商业的创新者同行’的目标。”

他介绍，2017年ZD至顶网会聚焦技术变革与选型，关注行业数字化转型，同时，将重点打造ZD至顶网和科技行者两大品牌，专注于为读者提供更专业的内容服务，为企业客户提供更精准的整合营销服务和品牌咨询服务。

“迎接2017，ZD至顶网已经做好准备。”高飞说。

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