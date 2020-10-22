至顶传媒2020年度凌云奖评选正式启动

至顶传媒2020年度凌云奖由至顶传媒旗下的至顶网联合科技行者共同推出，我们会结合今年IT各领域的最新发布，结合业内各方技术专家的专业判断、用户的调查来共同评定，其结果将于2020年12月月底对外发布。

2020年对中国的数字化转型进程而言是具有特别意义的一年。一方面，不期而至的新冠疫情和持续不断的中美贸易争端给中国经济的发展前景笼罩了一层阴影，不少企业面临很大经营压力，对数字化转型更为依赖。而另一方面，我们也看到那些数字化技术和数字化转型先行者开始从中受益，样板的力量促使更多企业持续推进数字化转型进程。

同样，“新基建”也不得不提，随着中央提出加速“新基建”进程之后，以云计算、大数据、人工智能、工业互联网、大数据中心等为代表的新兴技术得到进一步普及，同时，各种技术的融合也日益加深，尤其是智能化正在深入各种技术之中，而如何将这些技术与生产场景相结合成为正进行数字化转型企业的重要关注点。

至顶传媒是数字化转型的记录者和积极推动者，我们一年一度的凌云奖评选也旨在推动企业乃至社会的数字化转型。在今年这个特殊的年份，“2020年度凌云奖”将在传统成熟技术之外，重点关注那些与应对疫情高度相关或者与“新基建”紧密联系的技术，比如，云计算、大数据、人工智能、工业互联网、大数据中心等，同时还将关注这些技术的落地和应用，在奖项设置上会进一步丰富相关方案、案例和公有云服务类别。

另一方面，今年我们在继续保留“数字化转型领军企业”和“人工智能行业创新奖”两个面向企业的奖项之外，还特别为那些在应对“新冠疫情”的过程中表现特别突出的企业设立了“数字化转型特殊贡献奖”，旨在鼓励那些积极创新，为战胜“新冠疫情”做出特殊贡献的企业。今年的疫情打乱了不少企业的市场计划，应对最新变化，一些企业在营销上做出了不少尝试，对此今年新增了“2020年度最佳数字营销创新奖”和“2020年度最具创新SaaS平台奖”，以鼓励这些企业的大胆创新。

和往年一样，2020年度凌云奖由至顶传媒旗下的至顶网联合科技行者共同推出，我们会结合今年IT各领域的最新发布，结合业内各方技术专家的专业判断、用户的调查来共同评定，其结果将于2020年12月月底在至顶网这一企业级IT行业中拥有极高权威性与广泛认可度的网站、至顶头条等微信群对外发布。

今天至顶传媒2020年凌云奖已经正式启动，欢迎报名参选。