主打创新 至顶网2017凌云奖之服务器榜单公布

2017凌云奖——中国企业级IT领域的权威奖项之一于12月28日正式对外发布。其中，作为支撑企业数字化转型的重要载体，基础设施市场在云计算、大数据、人工智能的驱动下呈现了新的特点。

至顶网服务器频道 12月28日 新闻消息（文/李祥敬）：2017凌云奖——中国企业级IT领域的权威奖项之一于12月28日正式对外发布。这是至顶网连续第11次进行该奖项评选，也是继2015年正式更名为凌云奖之后的第三次评选。凌云奖由至顶网联合科技行者共同推出，根据一年来信息技术、数字化技术和智能科技各领域的最新发布，结合业内各方技术专家的专业判断、用户的调查来共同评定，以期为企业IT决策者和商业决策者提供有意义、有价值的产品和技术选型指导。

今年技术领域最重要的话题莫过于数字化转型这一当下企业共同面临的挑战，在这背景下进行的“2017年凌云奖”也是重点围绕如何推动数字化转型来进行——这正是至顶网的使命：记录和推动数字化创新。

2017年凌云奖分为基础设施、企业应用、工作空间、方案与案例、产业生态等5大类100多个细分类别，有100多个产品、技术、解决方案分别获奖。这些产品、技术和解决方案都是本领域的领先者和优秀代表，也是当今企业数字化转型的首选。同时，这些产品、技术以及解决方案所代表的产品和技术走向也是我们观察行业和产业发展的风向标，借此可以帮助业内更好地把握产业和技术发展的趋势。

其中，作为支撑企业数字化转型的重要载体，基础设施市场在云计算、大数据、人工智能的驱动下呈现了新的特点，特别是服务器领域。作为计算力的重要载体，服务器厂商在产品形态和架构革新方面进行了积极的探索。

为了满足云计算、大数据、人工智能的计算需求，芯片厂商新品不断，例如英特尔推出了全新的至强可扩展处理器以及端到端的AI堆栈解决方案。由此，英特尔至强可扩展处理器获得了2017年度处理器平台创新奖，英特尔Nervana人工智能全栈解决方案获得了2017年度AI处理器平台奖。

各大服务器厂商也推出了针对特定应用场景的搭载不同处理器架构的产品，超融合设备、整机柜产品、AI/HPC服务器等不断涌现。为此，我们设立了服务器创新设计奖、云服务器奖、整机柜服务器奖、AI服务器之星等奖项。

2017服务器创新设计奖被H3C和HPE摘获，云服务器奖被IBM Power Systems获得，而整机柜服务器奖是浪潮与百度联手打造的ABC一体机，AI服务器之星被曙光AI服务器PHANERON摘得。

其中，ABC一体机是百度联合浪潮为行业用户深度定制的软硬一体化的解决方案，采用了百度自研的集群管理软件和浪潮的AI计算硬件平台，支持所有深度学习框架，内嵌成熟的算法模型和云管理技术，可以开箱即用，是一款All in One解决方案。而PHANERON是全球全球首款基于寒武纪芯片的AI推理专用服务器，同时支持20个寒武纪人工神经网络芯片，是曙光公司专门为人工智能市场开发、设计的一款专用服务器。

除了这些特色奖项，历年的常规奖项比如服务器销量明星奖、最具人气奖、最受关注奖、关键业务服务器奖、大型机奖等都各有归属。

总的来看，2017年服务器市场保持了稳中有进的态势，特别是在云计算、大数据、人工智能等技术驱动下，服务器厂商积极创新产品形态，为企业数字化转型提供了坚实的计算力支撑。

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