推动核心业务上云 "生而逢时"的QingStor NeonSAN“遍地开花”

青云QingCloud在推动企业核心业务上云的道路上不断前行，而QingStor NeonSAN是重要支撑。青云QingCloud始终关注企业级市场，关注企业上云的困境和需求。

至顶网计算频道 04月24日 新闻消息（文/李祥敬）：在云技术不断深入发展的今天，分布式存储正在成为企业核心业务云化改造升级的重要抓手。特别是随着闪存、25Gb/100Gb以太网等技术的发展，分布式软件定义存储正在成为企业云时代存储架构的主流选择，广泛服务于企业数字化转型的各个阶段。

青云QingCloud一直致力于面向企业核心业务提供更加理想的技术架构，QingStor NeonSAN作为青云QingCloud自主研发的新一代企业级分布式块存储，依托于QingCloud公有云近7年的技术迭代和规模化应用，服务于众多行业。

在IDC最新发布的《中国软件定义存储及超融合市场跟踪研究报告，2019Q4》中，QingStor NeonSAN连续两年入围，跻身软件定义块存储市场四强，并且成功带动QingStor企业级分布式存储近三年复合增长率超600%。

"生而逢时"的QingStor NeonSAN

分布式存储的流行应该是“天时地利人和”的结果，为什么这样说呢？首先是不断革新的存储技术比如SSD存储介质，其次是企业激增的存储需求，最后是整个产业生态的不断完善。

QingStor存储产品经理冯相东告诉记者，从这两年国内存储市场的增量来看，基本上所有的增量都来自于基于SSD或者以SSD作为数据盘的存储产品。传统基于机械盘（HDD），或者HDD和SSD混插使用的存储产品形态，基本处于停滞或者萎缩的状态。因此，不管国内还是国外市场，存储产品和存储市场往SSD全闪时代演进是大势所趋，并且已经取得了非常明显的推进效果。

SSD取代HDD是技术变革的结果，这与SSD在IOPS性能、延迟低等优势息息相关。而在面向存储方案中，大致分为三种形态：传统的将HDD替换为SSD；全闪阵列；分布式全闪架构。

冯相东说，青云QingCloud面向闪存的存储方案属于第三种，存储形态是分布式架构，基于标准x86硬件，采用了标准NVMe SSD盘。"这种架构最大的特点是分布式，完全区别于传统集中式架构。采用专门为全闪设计的软件栈，可以很好发挥SSD的性能，并在扩展性和成本方面得到比较好的控制。"

QingStor NeonSAN应运而生，完全由青云QingCloud自主研发，定位为面向核心业务的全闪分布式存储。结合稳定性、高可用及高性能，QingStor NeonSAN完全可以满足企业最核心的业务。

QingStor NeonSAN完全基于SSD介质进行全闪架构设计，不存在任何HDD软件栈的历史包袱。软件栈的设计也能够非常好地适配SSD本身的特点，最大限度实现SSD硬件的高性能，在性能表现方面完全可以媲美中高端全闪存储阵列。

同时，作为云服务商，青云QingCloud一直在软件定义存储上进行技术的研发、投入和积累。"QingStor NeonSAN从一开始到现在都是和云紧密相连，毕竟云是面向未来的IT架构，QingStor NeonSAN产品更匹配云原生应用，以及比较适合在云端分布式应用的业务场景，采用分布式存储技术满足企业的弹性伸缩、按需分配、灵活扩展的需求。"冯相东说。

具体到QingStor NeonSAN的特性，由于其目标是承载企业的核心业务，所以可靠性和性能是企业最在意的两个点。

在可靠性方面，通过对数据、软件架构和硬件组网的高可靠、加密、冗余、纠删码、多副本设计，QingStor NeonSAN的可靠性可以达到9个9，保证数据安全，并支持两地双活同步、两地异步复制等灾备方案。

在性能层面，通过全闪存与RDMA网络技术、最简I/O路径等技术，QingStor NeonSAN单卷IOPS达到10万以上，3节点集群性能可以达到100万IOPS以上，时延控制在90微秒的量级，单卷容量达到100TB以上。

在节点扩容方面，继承分布式架构的优点，1个集群可扩容至4096节点，保证性能和容量随节点增加而线性增长。

冯相东表示，基于这些特质，QingStor NeonSAN可以用作后端各种云、虚拟化平台的数据盘，以及关系型数据库后端的块存储平台。

目前，QingStor NeonSAN基本能够完全覆盖业界主流的云及虚拟化平台，包括青云QingCloud，以及在虚拟化领域市场份额比较高的VMware、OpenStack、Hyper-V等。

此外，QingStor NeonSAN在容器上也做了很多适配工作，可以通过CSI插件对接原生的Kubernetes平台，以及青云QingCloud旗下KubeSphere容器平台。另外，还可以对接青云QingCloud分布式数据库RadonDB。这是QingStor NeonSAN目前在市场上主推的几个场景。

针对核心业务数据库场景，QingStor NeonSAN作为标准架构，可以承载企业核心的Oracle业务。特别是关键的金融及大型政府行业会要求核心业务数据库做同城双活或者异地容灾，这对存储提出了在容灾能力的需求。QingStor NeonSAN很好地提供了双活和异地容灾的能力。

总之，QingStor NeonSAN是为全闪而生的分布式存储。QingStor NeonSAN在做架构设计时，更多的是考量整个架构的高可用：如何基于全闪做更有效的架构设计，进一步发挥全闪硬件的性能，从而体现出存储平台、存储系统的性能优势。在企业级特性方面，QingStor NeonSAN支持业界主流的企业级特性，如快照、克隆、加密、QoS、异步/同步复制、容灾等特性。作为全闪分布式块存储，在企业业务核心领域，QingStor NeonSAN已经得到大量行业客户核心业务生产的长期验证，在国内、在业界都是处于领先的水平的。

加速数字化转型 QingStor NeonSAN“遍地开花”

得益于优秀的产品特质，QingStor NeonSAN已经广泛服务于金融、能源、制造、医疗、传媒等行业客户，拥有诸如华润创业、阳光保险、重庆勘测院等标杆用户。依托青云QingCloud“软件定义基础设施”的核心优势，QingStor NeonSAN可以与业界主流的应用生态对接，加速企业核心业务云化转型升级的同时，大幅降低TCO，为用户交付数字化转型的整体解决方案，是一款真正可以承载企业核心业务的企业级分布式块存储。

当各行各业都在积极上云，企业越来越能接受诸如分布式存储、云平台等分布式架构，甚至愿意把他们的核心业务整体迁往云端，一方面是市场力量的推动，另一方面是云技术的保障趋向成熟和稳定。

青云QingCloud资深解决方案架构师郑子尘表示，分布式存储替代传统存储或者其他存储并不是想象中只将存储产品交付给客户，客户马上可以把所有的核心业务全部迁移到新的存储平台。

“青云QingCloud有一套成熟的帮助行业客户实现业务上云的方法论。我们从开始获取需求、引入利益相关者、了解环境的约束（原来环境是怎样的，会有哪些约束条件）、测算数据库的负载，调整迁移策略，后期还需要设计多年的规划，高可用和灾备，最终我们还会对整套系统做监控和调优。”郑子尘说。

比如，青云QingCloud帮助某保险集团打造了核心业务存储引擎。该保险集团在2015年获得互联网保险牌照，互联网业务的增长速度非常快，通过两年的运营，其业务容量增长62倍，IT基础架构虚拟资源集群达到百倍的增长。核心数据库的规模增长非常快，原来的架构显然不适合继续使用。

于是，青云QingCloud为其设计了新的业务逻辑架构。郑子尘介绍说，所有的业务都是由通用x86服务器构成的。在存储层，用了全闪配置的QingStor NeonSAN作为底层存储节点，构建整套业务系统的存储服务集群。

经过实测，对比传统架构，新的业务架构在运行准备金取数，如退保保单、再报数据分出保费等比较复杂的SQL时，业务能力比原先提升30-40%，业务系统复杂分析的执行效率上提升了100%多。日常的跑批，单应用场景下从2小时缩短到1小时，多应用负载场景下从2小时缩短到50分钟。这要归功于QingStor NeonSAN，它对存储性能的提升有目共睹。

该客户原先采用的高成本数据库一体机，现在完全被x86计算和存储替代。整体业务系统效率提升了100%。在运维层面的改造周期可以从月缩短到天，因为是横向扩容的架构，只需要增加存储节点就可以线性提升其容量和性能，这是传统存储完全做不到的。

在能源行业，青云QingCloud帮助某省国电实现了ERP云化迁移，将其整个架构升级从小型机迁移到通用x86开放平台。由云平台承载业务的中间件，对于电力企业的核心业务系统来说，通过云平台的自动运维能力，持续运营能力得到大幅的提升，多个维度的指标提升达到10倍以上，并且成本大幅度降低，这都得益于将原有的专有平台迁移至通用平台。

除了ERP及核心数据库，QingStor NeonSAN还能承载哪些核心业务呢？在华润创业案例中，青云QingCloud帮助其实现了核心业务上云及应用级灾备。大量企业的ERP、Oracle RAC需要实现云化、移动化的升级，同时保障核心业务的高可用和性能，还要满足未来创新业务的存储需求。

郑子尘说，华润创业过去一直在使用青云QingCloud云平台。此次升级，我们的主要工作：一是平滑扩展，原有私有云平台无需做任何改造，直接把QingStor NeonSAN分布式集群接入就可以，然后做Oracle RAC业务改造工作。在此过程中仅仅涉及数据迁移，业务环境不需要改造。

在完成整个业务迁移之后，华润创业还构建了应用级容灾架构。华润创业有生产中心、灾备中心，希望业务可以持续性运营。青云QingCloud在客户的生产中心、灾备中心分别建立了两个Zone（区域），由Global（全局）做统一管理。通过资源编排，将主区的业务架构快速复制到备区，同时管理数据会进行自动同步。在核心业务部分，利用QingStor NeonSAN异步复制机制完成数据同步，通过异步复制网关将两边的数据进行同步，同时在云平台上结合QingStor NeonSAN提供灾备演练、切换、回切等功能，实现整个灾备的统一管理，也实现了华润创业应用级容灾的架构。

在行业落地中，青云QingCloud还帮助阳光保险集团构建了分布式业务核心，帮助其实现了核心数据库架构云化改造，为其云平台提供超大容量的共享存储资源服务，并支撑客户的新业务，如大数据、深度学习等。

青云QingCloud帮助重庆市勘测院打造了一个高效可靠的存储平台，满足多节点、大块数据的读写，保证后期业务扩容时可以非常平滑，同时存储系统要适配多业务，实现简单运维。在这一过程中，QingStor NeonSAN与重庆市勘测院的VMware虚拟化平台进行了连接，作为VMware虚拟化平台分布式资源池，支撑了其分布式存储系统的建设。

"从Oracle一体机向x86平台的迁移、SAP ERP的迁移，包括构建灾备中心，支撑大数据、AI应用，支撑VMware虚拟化平台，青云QingCloud擅长于数字化转型整体解决方案的交付。我们提供端到端核心业务云化方案。我们会跟客户进行一对一咨询，设计适合的云化方案，将其核心业务做云化迁移。"郑子尘说，"更为重要的一点，QingStor NeonSAN是真正可以承载核心业务的国产分布式存储，企业的核心业务包括数据库、ERP、业务系统，全部运行在QingStor NeonSAN上面。"

结语

青云QingCloud在推动企业核心业务上云的道路上不断前行，而QingStor NeonSAN是重要支撑。青云QingCloud始终关注企业级市场，关注企业上云的困境和需求。凭借自主创新和自研能力，QingStor NeonSAN推动着中国分布式存储和超融合市场的不断发展和完善，并最终实现以软件定义全面赋能数字化，加速全球数字经济的发展进程。