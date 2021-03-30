从技术领先到商业成熟 QingStor将云原生进行到底

作为青云科技旗下的QingStor依托开放多元的技术生态在企业存储市场表现出色。在公司开启新的发展阶段的背景下，QingStor也在思考如何成为公司新的增长引擎。

近日，青云科技（股票代码：668316）登陆科创板成为业界关注的焦点，开启了自身发展的新征程。作为青云科技旗下的QingStor依托开放多元的技术生态在企业存储市场表现出色。在公司开启新的发展阶段的背景下，QingStor也在思考如何成为公司新的增长引擎。

QingStor分布式存储事业部业务总监周庆青告诉记者，QingStor从技术、运营、市场等维度不断开拓，致力于成为专业、独立、开放的分布式存储平台。

具体而言，专业是指技术实力，加大投入，提升核心能力。QingStor具备强大的研发团队并且规模正在持续扩大，新增成都研发中心，和北京、武汉一起组成三大专业研发基地，在济南建立高性能存储研发实验室。

独立是指运营模式，QingStor拥有健全的组织能力以及专业的商业和服务能力，服务更多企业级用户对于存储更高的需求。

开放是指市场策略，QingStor在存储周边和垂直领域建立起生态，以开放的姿态寻求市场上优秀的厂商合作。

瞄准云时代的新机会

在云时代，随着数据的激增，存储领域的变革也在发生巨大变化，一个显著变化就是从传统存储到云存储，而云存储又可以细分为面向私有云、公有云、混合云的分布式存储。

QingStor生于云时代，因为在起点上就有着与众不同的定位，它拥有自主可控、完整布局的分布式存储产品线，包括NeonSAN块存储、对象存储、文件存储、融合存储等产品，覆盖容灾备份、第二存储、物联网、人工智能、数据湖、多媒体等解决方案。

周庆青表示，除了完整的产品线，QingStor最大的特色是自主可控，每一行代码都是自己编写，适应国家信创、国产化的政策。此外，因为青云QingCloud既提供公有云又有私有云，QingStor能够完美地支撑公有云和私有云的数据切换、迁移、复制等，也就是混合云模式。

得益于新的起点，QingStor瞄准了云时代的新机会，比如海量存储下的数据湖、人工智能、备份归档；第二存储、混合云存储、边缘存储等细分场景；全新的云原生世界。

周庆青说，如果说海量存储和细分场景是可以预见的线性增长，那么云原生这种全新模式将是指数级别的增长。

在云原生世界，应用架构和基础设施的匹配，能够最大程度释放云计算的生产力。随之而来的就是分布式存储的市场空间将继续增长，成为云原生时代的默认存储方案。另外，对存储软件进行云原生的改造升级，也将成为产品本身竞争力建设的关键。

将云原生进行到底

近一两年云原生话题被广泛提及，云原生提供了平台级的集群管理能力，为现代应用系统提供支撑。云原生时代的一个特点是应用需要进行改造，把单体应用变成容器部署。

QingStor分布式存储事业部研发总监王煜表示，云原生是无状态架构，实现了计算存储分离，这为应用部署提供了巨大的灵活性。比如云原生化的数据库服务通过存储层实现快速扩容、数据保护等，满足上层应用的需求。正是看到了云原生的优势，在今年QingStor围绕云原生进行了广泛的布局。

首先，QingStor在云原生底层存储支撑基础上，强化分布式块存储（QingStor NeonSAN）在大规模云平台的应用，助力企业核心业务云化转型。QingStor NeonSAN支持NVMe Over Fabric、RDMA全向互联等打造极致性能，通过控制平面分区和数据平面Shared-nothing架构，可无限水平扩展，实现超大规模集群支持。

同时，QingStor NeonSAN增加了同步灾备、一致性卷组、读写快照、跨存储池迁移等高级特性，并广泛支持VMware、OpenStack、Hyper-V等平台。

王煜说，今年上半年，QingStor会重磅发布一款为云原生应用量身打造的云原生存储产品。该产品完全采用容器技术架构，基于NeonSAN主体架构，全栈存储组件容器化，全面兼容主流k8s容器平台，如KubeSphere、OpenShift等。

而且这款产品会引用容器平台监控体系，实现K8s Operator自动化运维。它将是是一款完完全全免费的产品，可以通过主流应用市场下载安装，并可平滑升级到企业版NeonSAN。

除此之外，今年上半年QingStor还会正式发布多年前内部孵化的全新云原生分布式文件系统，该产品基于Rust 语言，提供极致性能体验，为云原生应用提供存储服务，重点聚焦云原生大数据分析场景；相较传统大数据底层存储系统，可提供更高的可靠性、可扩展性，更简便的运维。

特别是该产品开放全部源代码，采用社区开发和运营模式，百分之百由企业自主可控。王煜介绍说，采用开源模式可以帮助QingStor快速触达用户、拓宽应用场景、自主可控可定制，满足未来的发展。

基于云原生分布式文件系统，QingStor技术架构也将升级，底层存储引擎会完全为新的云原生分布式文件系统，其中QingStor对象存储版本升级到4.0，QingStor文件存储升级到3.0版本。

基于新的云原生分布式文件系统，QingStor可以实现更加开放的生态。王煜说，QingStor将深挖场景，围绕重点场景进行方案和产品集成；成立生态开发团队，实现存储上层应用对接开发，产出最佳实践指南。

QingStor还将对外发布厂商中立的数据服务框架，通过面向应用的存储抽象层 Application Oriented Storage向下对接各种存储，向上提供数据迁移、数据管理、数据备份，借助开源模式聚合更多生态伙伴。

“坚持自研，围绕云计算场景进行功能迭代，这是QingStor不会变的。而QingStor会变的是我们会变得更开放，技术和生态上也会更开放。”王煜说。

加速行业落地

在过去一年，QingStor在金融、政府及公共部门、医疗及教育、能源及交通等重点行业实现了落地。

QingStor分布式存储事业部高级产品经理冯相东表示，QingStor在私有云领域已经落地很多案例，其中不少案例是在PB级别或者是更高规模。例如国家超级计算济南中心是截止到目前为止QingStor在私有云产品领域里面落地最大的案例。

该项目整个存储节点规模，物理服务器的规模接近1000个节点，容量规模超过已经超过100 PB。集群既是超算行业的行业云，同时也是山东省的省级政务云，底层所有存储都是基于QingStor。

除此以外，QingStor也在服务中国银行、清华大学、国家电网、中国中车等客户。

对于企业级用户来说，现在最重要的两件事情是数字化转型和数据引领业务创新。QingStor的愿景是提供云原生时代的全栈存储服务，驱动数据引领业务创新。“这是QingStor的一个现实能力，也是我们未来要不停完善的能力。依托青云科技上市，QingStor正在实现从技术领先到商业成熟。”周庆青如是说。