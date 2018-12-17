打造云时代企业核心存储平台 QingStor NeonSAN迎来重磅升级

近日，青云QingCloud自主研发的新一代软件定义分布式SAN存储系统（Server SAN）——QingStor NeonSAN迎来全新版本升级。

至顶网服务器频道 12月17日 新闻消息（文/李祥敬）：随着云计算的深入发展，企业纷纷上云，原有IT架构面临变革。作为IT架构中的重要组成，存储也处于风头浪尖。近日，青云QingCloud自主研发的新一代软件定义分布式SAN存储系统（Server SAN）——QingStor NeonSAN迎来全新版本升级。

QingStor NeonSAN于2017年7月Cloud Insight云计算峰会上正式发布，其在功能、性能、可靠性和易用性等方面能够满足企业核心数据库OLTP/OLAP、虚拟化、物理主机高可用架构、大数据分析计算、高可用容器集群、容灾备份等应用的存储需求，广泛适用于金融、政府、能源、制造、医疗等行业。

云时代企业存储面临的挑战和应对之策

众所周知，企业存储在整个IT架构中处于关键位置，特别是承载企业关键业务应用的SAN存储。在步入云时代，传统SAN存储已经无法适应企业的业务变革，这具体表现为以下几个方面：

性能：传统SAN存储通常采用集中式SAN双控架构，这是将一种专有硬件的形式给到客户，以背板形式，加上两个控制节点，紧密耦合在一起。所以平时传统SAN是成双成对出现的，并且一对双控和另一对双控之间的互相通信，在网络不发达的时期下，这就成为一个明显的性能瓶颈。

扩展：传统的集中式块存储计算能力主要是由控制器提供，所以计算力是受限的。当企业不断扩展存储容量，它的性能无法得到线性的增长，反而会造成整个系统运行的效率越慢。

成本：传统SAN存储需要专有的硬件设计以及专业的硬件架构，这也造成了其本身拥有的硬件成本明显高于X86服务器，运维起来也比较复杂。一般这种存储出问题的话，基本上需要专业厂商派专业的服务人员来解决。

除了以上挑战，传统SAN存储在容灾、业务方面也让企业无法适应云时代的业务创新需求。比如传统SAN存储由于是专有架构造成彼此的数据孤岛，这种互通性问题也让企业在容灾方面备受苦恼。

为了解决上述问题，青云QingCloud进行了积极探索。青云QingCloud存储产品经理冯相东告诉记者，符合云时代要求的存储需要满足以下要求：

首先，基于标准X86的软件与硬件冗余设计，实现整体IT架构高可用。存储是数据的一个终点，通过计算、网络最终要把数据保存在存储上面。数据对企业的IT架构来说是非常重要的财富资源，所以高可用始终是存储的第一要素。

第二，存储能够根据业务架构的调整、业务规模的变化进行相应的灵活调整。

第三，容量和性能的横向扩展能力。随着存储节点增加，性能也跟着线性提升上去，容量和性能是完全的线性增长。

第四，开放的API、支持与业务耦合，实现真正的软件定义。

第五，统一管理和运维。在管理和运维方面，尽量简化运维人员参与的复杂度，降低运维成本。

“结合传统存储面临的局限性，以及云时代下新的业务对存储的需求，QingStor NeonSAN产品应运而生。在云计算时代，分布式存储必将取代传统集中式存储，这是大势所趋。”冯相东说。

QingStor NeonSAN全新升级看点多

QingStor NeonSAN在云时代专为企业核心业务打造，它本身是一个天然的分布式架构，可以支持云原生应用，同时还可以无缝对接传统IT中的核心数据库，与稳态应用做到无缝的兼容，广泛适用于公有云、私有云以及混合云的环境。

“NeonSAN的名字来自‘Ne’元素，Ne是一种极其稳定的稀有气体，我们取这个名字的原意就是取‘稳定’的意思。存储的第一要素一定是数据的安全、可靠、稳定。”冯相东说，“而全新升级的NeonSAN 2.0带了更多看点，概括起来就是极致性能、稳定可靠、智能运维、丰富的企业级特性。”

极致性能。NeonSAN是分布式的Server SAN，本身就是全分布式的架构设计，支持性能线性增长。另外，NeonSAN可以支持最新的闪存介质，支持最新的万兆和25GB基于TCP的RDMA网络技术。最重要的一点，与其他同样类型的分布式SAN不一样的是，NeonSAN的I/O路径做到最优化、最简。

稳定可靠。NeonSAN从三个维度实现：一是软件架构高可用；二是数据高可用；三是硬件架构高可用。

软件架构高可用指的是每一个I/O流程经过的每一个软件模块都是高冗余的，当其中一个软件模块发生问题的时候，另外一个软件模块都可以很快的切换；数据高可用指的是QingStor NeonSAN在存储落盘的时候支持多副本的形式，并且多副本数据之间是强一致性的。比如三个副本，所有环节写完之后，才给到客户一个写完成的响应；硬件架构高可用指的是硬件节点、组网结构，包括网口这些硬件层面也都有一套冗余的机制，避免了硬件的单点故障。

在冯相东看来，性能和高可用是NeonSAN先天具备的特质，在NeonSAN 2.0中，青云QingCloud重点引入了智能运维和丰富的企业级特性。

在智能运维方面，NeonSAN 2.0在1.0版本的基础上，对整个图形界面做了优化，特别是在监控和告警这两个功能上进行了增强。之前监控只能看到一个节点的状态，现在通过监控界面可以看到一个节点里面任何一个网口、SSD的状态。另外，在告警方面，1.0版本只支持邮件告警，2.0版本已经升级支持短信告警和电话告警，可以更迅速地通知客户处理相应的问题。

另外，NeonSAN 2.0有一个完全新增的功能，就是智能存储介质寿命监控。NeonSAN对单块SSD会进行寿命的预测，如果SSD已经处于亚健康状态，会给到运维人员一些参考信息，看是不是要考虑更换SSD，或者迁移到非密集数据访问的区域。未来，NeonSAN会支持双活、全用户态驱动，并构建一个总的AI运维平台，帮助客户集中化管理分布在不同站点的多套存储系统。

最后，NeonSAN 2.0新增了六大企业级特性，分别是：iSCSI协议支持、数据远程复制、数据克隆与备份、QoS与自动负载均衡、ACL访问控制与权限管理、加密。“新增加的NeonSAN 2.0的六大企业级特性，再结合我们本来之前就有的精简置备、快照、QBD（物理主机原生驱动）、RDMA，NeonSAN 2.0可以适配更多的业务场景，比如虚拟机VM的数据盘、物理主机节点数据盘、高可用容器集群、大数据分析和计算等。”冯相东说。

需要指出的是QingStor NeonSAN最大的价值在于软件层面，不会因为增加新特性而让用户额外付出更多的成本。

冯相东还重点介绍了基于NeonSAN 2.0的解决方案——多云平台的分布式存储和容灾。NeonSAN 2.0现在支持iSCSI接口、QBD接口和QEMU接口，多种接口的支持，可以对接到青云QingCloud云平台、VMware平台、OpenStack和Hyper-V平台。“比如针对VMware平台，我们做了更深入的工作，在存储层开发了一些VAAI高级储存特性，有了这些特性之后，在主机端的数据复制工作效率会变得非常高。青云QingCloud也是VMware官方的TAP合作伙伴。”

在容灾方案中，NeonSAN 2.0中新增了存储的远程复制技术。有了远程复制技术，企业可以在主站点和备站点之间部署两台存储，主站点和备站点之间可以实现数据的异步远程复制，目前可以做到秒级的RPO水平。这可以满足很多金融行业客户构建“两地三中心”的的需求。如果将青云QingCloud云平台的IaaS技术，和NeonSAN存储技术配合起来，企业可以实现计算、网络、存储整套的容灾方案。

为了方便企业部署，青云QingCloud还提供了一体机产品，硬件规格分为三种——2U1节点的混合存储、2U1节点的全闪、2U4节点超高密的硬件形态。这些一体机产品已经全新升级为英特尔最新的至强可扩展处理器，并支持英特尔最新的傲腾技术。

落地开花 QingStor NeonSAN驱动行业数字化转型

虽然NeonSAN发布只有短短一年半的时间，但是其已经有数十家客户进行了生产部署，这些客户分布在保险、银行、交通、零售等行业，其中有些客户在行业内已经成为行业的标杆客户，引领云时代转型。

在青云QingCloud资深解决方案架构师傅帅看来，企业核心业务系统对存储的要求可以归结为五个方面：可用性、性能、可恢复性、可扩展性、安全。比如核心业务系统里面数据库是最关键的，需要存储具备足够的稳定性、性能，才能支撑核心业务系统。他以帮助某保险集团打造核心业务引擎为例，详细介绍了NeonSAN对客户关键核心业务系统的支撑能力。

这家企业拥有比较庞大的传统业务系统，这些业务系统大多数以小机、集中式存储、物理机等来做部署。为了实现数字化转型，业务系统架构调整会比较难。这时可以从将后端存储着手，从之前的集中式存储转向分布式存储，这种变化对应用来说也是透明的。通过将数据库从一体机迁移到QingStor NeonSAN，这家企业在业务场景和运维层面都取得了不俗的效果。

当多业务并发处理的时候，传统数据库的运行效率，与安装在NeonSAN上数据库的运行效率比，从2小时缩短到50分钟，效率至少提升1倍。单应用业务场景的数据运行时间从2小时缩短到1小时。保险行业对大数据的使用比较早，尤其在精准营销使用场景方面。通过部署NeonSAN，该企业的大数据系统性能也有30%的提升。

另外，保险行业对于安全性有非常高的要求，NeonSAN的高可用架构可以满足客户的需求，在技术上NeonSAN具备完全自主知识产权。

傅帅说，最终在客户收益上，与客户之前Oracle一体机的存储相比，X86＋QingStor NeonSAN分布式存储在业务支撑能力上是没有差异的。在业务表现形式上，无论是客户的业务系统还是运维端，都是有明显提升的。其次，不仅是性能，NeonSAN在可靠性、管理、维护方面，都比传统存储更方便。“对这个保险客户来说，QingStor NeonSAN可以满足他的传统应用系统，后面再有新业务系统上线的时候，NeonSAN已经成为首选。”

总之， QingStor NeonSAN完全能够支撑客户最关键的核心应用系统，符合企业客户对核心业务系统存储IT架构的要求，最终推动企业的数字化转型。数字化转型时代，企业面对海量数据，借助NeonSAN，企业可以实现数据存储的可持续性，并支持前端业务系统的分布式革新，更好的推动企业上云。

傅帅表示，今年青云QingCloud提出了“全栈云”的概念，给客户提供一站式的全面解决解决方案。针对不同的行业客户，青云QingCloud实现“全栈云”的方案。“对客户来说只需告诉我，你需要一个什么样的应用场景，我们就可以告诉你什么样的方案可以匹配你的使用场景。针对整个IT架构来说，结合行业客户的应用场景、业务场景、IT运维等，青云QingCloud可以帮助客户进行数字化转型，客户完全可以基于青云QingCloud的全套产品来实现数字化转型。”