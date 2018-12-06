平安云：释放平安科技实力，为全行业赋能

随着云计算技术逐步成熟和应用普及，云计算市场开始走向专业化和行业细分，一批区别于通用云服务的专业云服务提供商快速成长起来，它们的云服务具有非常明显的行业特征，在专业领域拥有非常明显的市场优势。平安云就是这类服务商的一个典型代表。

随着云计算技术逐步成熟和应用普及，云计算市场开始走向专业化和行业细分，一批区别于通用云服务的专业云服务提供商快速成长起来，它们的云服务具有非常明显的行业特征，在专业领域拥有非常明显的市场优势。平安云就是这类服务商的一个典型代表。

平安云是平安集团的云计算服务品牌，也是平安集团“金融+科技”战略“科技”版块的最重要支撑。至今平安云已经历了5年的发展。5年来，平安云坚持自主研发，深耕金融、医疗、汽车、房产、智慧城市5大领域，从对平安集团内提供支持到转向对平安集团以外赋能，走出了一条成功的发展之路。

砥砺前行5年，构建平安云的全栈云能力

平安云根植在中国平安集团的科技土壤之上，由平安集团期旗下的平安科技推出，而平安科技对云布局之早、之稳、之厚重是其他综合型企业所不具备的。

平安云诞生于2013年，2014年正式上线投入商用，最初的目的是满足平安集团内部的业务需求，支持平安集团的战略转型。很显然，平安云很好地完成了这一使命。应该说，平安云高速发展的5年正是平安集团完成向全渠道商业模式转型的过程，转型过程中包括智能认知、人工智能、区块链、信息安全在内的5四大核心科技发挥了关键作用，而云为这5四大核心科技提供了重要支撑。正是在支撑平安集团转型的过程中，平安科技的行业知识不断在平安云中凝结，并不断优化、改进，能力不断提升，同时服务对象不断向外拓展，最终成为今天金融行业内最大的云平台，除了涵盖平安集团95%以上的业务公司，支撑80%的业务系统投产。

依托平安集团、深耕行业无疑是平安云的特点之一。以金融行业为例。众所周知，金融行业的需求和标准相对较高，服务金融平台的云需要在金融监管的最高安全标准的基础上打造底层架构和技术保障支持。平安云首先为整个平安集团提供服务，这个规模是非常巨大的，五年的实践过去，在累积了足够经验以后，平安云更多的是向金融客户提供服务。

以金融为起点，平安云的产品可以总结为“3+1”模式，内部云平台、公有云解决方案、专有云解决方案和私有云解决方案，开始深度服务于金融、医疗、智慧城市、房产、汽车五大生态圈，作为平安服务的综合输出平台为全行业提供IaaS、PaaS、SaaS全栈式云服务，全栈云这也是平安云和其他云差别之一。

因为平安云做垂直领域起家，可以从业务角度出发，在一些领域里面做出专有的解决方案，直接解决客户的实际问题。这种能力是其他通用云服务商很难做到的。





平安科技内部孵化的创新业务金融壹账通就是在平安云的基础上，提供了非常具有个性化服务和竞争力的服务，这和传统金融服务完全不同。金融壹账通打造了智能银行云、智能保险云、智能投资云三大SaaS平台。服务了400多家银行，50多家保险机构、100多家投资机构和2000多家其它的非银金融机构，帮助众多中小金融机构解决传统业务转型，和面临的各种挑战的快速创新能力。

持续创新力实现新商业新价值

对比市场上的其他云服务商，技术的持续创新能力是平安云的又一个特色。比如，平安云的PaaS层就集成了不少平安科技的创新技术，其中智能认知能力中人脸识别、声纹识别、图象识别等准确度都做到了全球领先。在区块链方面，平安科技基于区块链技术推出的内部结算平台和中小银行结算平台是目前全球为数不多的基于区块链的成规模的结算平台。2018年9月底由香港经管局主导的跨境贸易融资平台就基于平安云区块链的平台搭建。

特别值得一提的是，平安科技不会为了研发某种技术而研发，所有的研发都是因为有业务痛点和难题要解决，因此非常有针对性的，这也是平安科技能出成果的重要原因。比如，平安科技的声纹识别准确度达到99.98%，就是因为平安集团每天有接近100万个电话呼入，为确定身份以前可能要问4、5个问题，前后要花大概1分30秒，成本比较高，才花大力气研发。而现在通过声纹识别，根本不需要回答任何问题，只要对话超过15秒，就可认证对方身份，成本节约明显。这个过程中，平安集团积累的海量业务数据功不可没。因为有海量数据能用于训练，有场景可以很快落地和不断优化，所以技术进步非常快。

平安科技 CTO 兼总架构师方国伟表示，除了技术本身外，平安云还在生态里面做了很多业务创新，从而从云的角度给客户提供更敏捷创新的能力，平安云的应用同样是SaaS级的，不管是开发层面还是应用层面的，让客户有了更多业务创新的便利性。

例如平安的长期合作伙伴福田汽车，福田汽车在金融业务方面早在几年前就开始就跟平安有比较好的合作，一同发布了中国首个区块链供应链金融平台“福金All-Link系统”“区块链+ 汽车供应链金融”解决方案，很大程度上开创了汽车业内的先河，福田金融的风控服务解决方案金融客户质量APP，和集团内部4万名员工所使用的理财、保险以及员工商城等产品也是平安科技协助共同开发的。

基于开源 生态赋能加速发展

平安云事业部总经理区海鹰在接受至顶网访问时表示，要把平安云做大、做好，提供全方位的服务给到客户，更好的服务客户，是需要与硬件、服务、应用等不同领域的合作伙伴建立全方位的长期战略合作的。

并且也会纳入更多优秀开发者的力量，平安云已经跟全球最大的开发者社区和代码管理平台Github形成了全方位的战略合作。

在平安云的发展蓝图上，平安会从医疗、金融、汽车、房产、智慧城市这五大生态圈，提供IaaS、PaaS以及上层应用解决方案，并通过这5个生态圈赋能于整个生态圈。除此之外，接下来平安云还会在人工智能和区块链上继续投入，依托平安集团丰富的业务场景和海量数据推出更多的行业解决方案。相信依据平安云稳扎稳打的起步，战略的视角和市场规划，和开放的态度，必然未来可期。