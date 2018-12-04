成果丰硕 NVIDIA多管齐下推动人工智能人才培养

于是，NVIDIA推出了“开发者项目”及DLI（深度学习学院）。NVIDIA开发者计划全球副总裁Greg Estes在GTC China 2018上告诉记者，这两块业务对于NVIDIA在人工智能领域的布局至关重要。

至顶网服务器频道 12月04日 新闻消息（文/李祥敬）：当前人工智能备受追捧，相关人才成为“香饽饽”。但是现实上，人们学习人工智能的途径并不是很顺畅。于是，NVIDIA推出了“开发者项目”及DLI（深度学习学院）。NVIDIA开发者计划全球副总裁Greg Estes在GTC China 2018上告诉记者，这两块业务对于NVIDIA在人工智能领域的布局至关重要。

对于NVIDIA的开发者项目，Greg表示，用户购于GPU会承载不同类型的工作负载，如何针对工作负载优化应用成为开发者首要解决的。NVIDIA在开发者生态建设方面是纵向性的，也就是聚焦不同的细分行业，帮助开发者完成应用的交付。“在NVIDIA眼中，开发者是最重要的，所以我们才会花很大的力气关注开发者的社区。因为NVIDIA提供了最佳的人工智能开发平台，所以开发者非常愿意跟我们合作。”

为了帮助不同领域的开发者更好地完成项目交付，NVIDIA提供了软件开发套件、文档和代码适应等不同层面的内容。据Greg介绍，目前，NVIDIA开发者社区的总人数已经超过了100万。“NVIDIA在2006年启动了CUDA，由于人工智能的流行，2014年CUDA开发者的人数激增。”

针对人工智能的学习培训，NVIDIA深度学习学院（DLI）应运而生。其针对AI和加速计算提供实践操作培训，为开发人员、数据科学家和研究人员度身打造课程。参与者可以获得培训证书，证明在相关领域的技能，为职业发展提供证明。时至今日，已经培训120000名来自世界自地的开发者。

Greg表示，在过去几年，NVIDIA针对CUDA进行了一些培训工作，发现效果挺好，于是这种想法扩展到人工智能领域。“学习到人工智能理论可能会很容易，但是怎样把人工智能转化为产品却很难。DLI就是为了解决这样的问题，通过动手实操帮助人们掌握人工智能的本领。”

同时，Greg认为，如果你获得DLI的认证，在职业生涯方面就会有很大优势。“DLI认证是可以让大家非常自豪的事情，让你找到好的工作，这是基于你的知识以及你被认知的事实。现在越来越多的人在自己的简历中和社交媒体上面，提到了他们接受过DLI认证。在NVIDIA内部，很多工程师也在学习DLI课程，并通过DLI认证。”

目前，DLI所有的课程都放到了云端，这和其它的公司提供的培训非常不一样。而且课程会根据目前的技术发展不断更新，DLI需要学习者亲手操作体验，而不只是坐在电脑面前看看视频，或者是听别人讲座。Greg透露，截至目前，中国已有超过9000名开发者参加了自主培训和讲师指导式培训课程，同比增长100%。

此外，DLI与领先的教育组织合作，将深度学习培训范围扩展到全球的开发者和数据科学家。NVIDIA还新增3家认证合作伙伴，可为重要客户提供讲师指导式培训班。通过合作伙伴，DLI培训出3300多名开发者；DLI在企业内部、大型会议和大学等场所召开了100多场讲师指导式培训班。

同时，通过“校园大使计划”，DLI深度学习学院培训出500多名大学生和教职人员。据悉，全球著名学府都可以参与DLI校园大使计划。教育工作者还可以下载NVIDIA教学套件, 以获取教学课件、实践操作课程和GPU云资源等。



