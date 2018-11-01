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关于OpenPOWER
演讲嘉宾
陈黎明

IBM大中华区董事长

Bob Picciano

Senior Vice President, IBM Cognitive Systems

Ken King

General Manager, OpenPOWER

Brad McCredie

Vice President and IBM Fellow, Cognitive Systems Development IBM Research

姜锡岫

IBM大中华区科技合作部总裁

吴伟明

IBM中国Open Power总经理

陈斌

中国联通软件研究院副院长

Artem Ikoev

YADRO, CTO OpenPOWER Foundation, Chairman

王雪松

苏州中太董事长

李庐

怡和祥云 CEO

星爵

Zilliz 创始人兼CEO

敬请期待

大会亮点
  • OpenPOWER基金会全球总经理为我们描绘未来技术发展蓝图，并解析OpenPOWER经典案例。
  • 国内最大OpenPOWER服务器厂商为我们揭秘OpenPOWER服务器在中国的发展。
  • 来自客户和合作伙伴的分享：OpenPOWER助力企业在AI、大数据、分布式存储等领域上不断创新。
技术资料及解决方案

苏州中太服务器解决方案

红旗云（混合架构）解决方案

华胜天成解决方案

H3解决方案

Inventec解决方案

Kyligence公司解决方案

菲数科技解决方案

南京新动态解决方案

时速云解决方案

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Mellanox解决方案

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