× 关于OpenPOWER

全球信息技术创新和产业变革在不断深化发展，越来越多的客户选择基于开放技术支持其业务的增长。OpenPOWER基金会，包括IBM, Google, Nvidia，浪潮，Yadro等基金会成员，通过开放的芯片技术, 秉承合作的精神和不断增强的生态系统, 帮助中国客户使用最先进的技术获得成功。 OpenPOWER中国峰会旨在推动基于开放的POWER技术的产品和解决方案在中国的发展，尤其是支持和促进面向企业级客户和云服务提供商的在机器学习、深度学习、大数据、混合云等领域的创新发展。

在今年北京峰会上，包括腾讯、中国联通、阿里在内的众多国内一线科技厂商和用户将分享基于OpenPOWER的技术和应用；红帽（RedHat），作为OpenPOWER基金会的成员代表将讲述开源如何推动数字化创新与转型；OpenPOWER的生态合作伙伴将分享过去一年里的创新成果，展望OpenPOWER引领业界技术发展的路线图景，从而您可以有更多的技术选择，看到基于开放技术解决方案的蓬勃发展。