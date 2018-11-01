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结交同行价值共赢
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在2017年整个视频监控的市场营收已经达到168亿美元。从市场上来看，视频监控在未来几年
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- 陈黎明
IBM大中华区董事长
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- Bob Picciano
Senior Vice President, IBM Cognitive Systems
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- Ken King
General Manager, OpenPOWER
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- Brad McCredie
Vice President and IBM Fellow, Cognitive Systems Development
IBM Research
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- 姜锡岫
IBM大中华区科技合作部总裁
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- 吴伟明
IBM中国Open Power总经理
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- 陈斌
中国联通软件研究院副院长
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- Artem Ikoev
YADRO, CTO
OpenPOWER Foundation, Chairman
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- 王雪松
苏州中太董事长
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- 李庐
怡和祥云 CEO
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- 星爵
Zilliz 创始人兼CEO
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