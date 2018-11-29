Open Source、OpenStack、Open……何其多，OpenPOWER又来添热闹！

转眼2018年，OpenPOWER中国峰会如期而至。据小编获得的内部消息，这届OpenPOWER中国峰会要搞大事情。首先OpenPOWER基金会全球总经理将亲临现场，为我们带来干货满满的技术前瞻与全球案例分享。

至顶网服务器频道 11月29日 新闻消息（文/李祥敬）： 你够Open吗？我想每个人都有自己的答案！

君不见以Open开头的组织遍地都是，什么Open Source、OpenStack、Open……何其多！

这些组织的一大特色就是主打Open，也就是开放，说白了就是你可以自由使用我的成果，这种成果大多是软件形式，当然也有主打硬件的，比如OCP、ODCC、Open19等。

但是你知道OpenPOWER吗？OpenPOWER是谁？

话说，在2013年8月6日，IBM联合谷歌、泰安、NVIDIA和Mellanox成立了OpenPOWER基金会。

说白了，OpenPOWER基金会的目标是基于POWER处理器架构建立一个全球性协作生态系统，将POWER硬、软件用于开源开发，同时向其它厂商开放POWER知识产权许可。

如果对IT了解一些，你要知道POWER那可是IBM的大IP，IP那可是用来赚大钱的。为啥IBM要把自己的“摇钱树”共享给大家呢？

IBM说，我们是很Open的。的确，在现在流行的开源软件中，IBM基本上是不缺席的。

自成立以来，OpenPOWER基金会已吸纳来自全球34个国家的340多家成员。

据统计，目前已有100000＋Linux应用在Power上运行，2300家ISV厂商在Linux上贡献代码。

目前合作伙伴已推出了超过150种OpenPOWER认证产品。超过40个基于POWER的系统已经出厂或正在开发过程中。正在进行的合作创新也超过了100个。

OpenPOWER来到中国

开放软件或许并不新奇，但是开放硬件就不一样了。我国多少年一直在呼吁自主安全可控，试图在IT领域建立自己的核心技术。但是要知道罗马不是一天建成的。

当OpenPOWER来到中国，一个神奇的效应出现了。2014年，OpenPOWER在中国扎根，并开始快速发展，为中国IT产业带来了新的想象力。

中国企业能够利用POWER技术，实现从芯片设计制造、整机设计制造到解决方案开发的全产业链的打通。

为了推动OpenPOWER在中国的发展，OpenPOWER基金会中国峰会来到了中国。让我们发动时间机器，来个时光倒流。

2015年OpenPOWER基金会中国峰会

除了无锡中太推出了首款国产Power服务器RedPOWER，由苏州中晟宏芯研发的首款国产POWER芯片CP1等国产Power产品也同时亮相。这些创新成果表明，OpenPOWER生态系统具备无限的创新实力，并将散发出更多的生机与活力，为本地用户交付更多能够引领业界新兴技术发展、符合本地需求的产品及解决方案。

2016年OpenPOWER中国峰会

主题为“汲取开放力量，绽放创新价值”的2016 OpenPOWER中国峰会上，IBM与中国的合作伙伴一起，共同向客户展现了基于Power开放平台构筑的开放生态系统，及其所带来的丰富行业解决方案和广阔的市场前景。

2017年OpenPOWER中国峰会

本届OpenPOWER 峰会以“人工智慧芯生态 加速创新助中国”为主题，旨在推动生态系统在中国的发展，促进OpenPOWER 在中国推出更多产品与解决方案和相应的路线图，并展示中国市场的合作创新成果。

转眼2018年，OpenPOWER中国峰会如期而至。

据小编获得的内部消息，这届OpenPOWER中国峰会要搞大事情。

首先OpenPOWER基金会全球总经理将亲临现场，为我们带来干货满满的技术前瞻与全球案例分享。

另外，国内最大OpenPOWER服务器厂商将为我们揭秘OpenPOWER服务器在中国的发展。至于这个国内最大的OpenPOWER服务器厂商是谁？你猜，到了现场答案自然揭晓。

最后，来自一线的OpenPOWER用户和合作伙伴也将一一分享各自的看家本领，包括最佳实践和丰富的解决方案。

可以看到本届OpenPOWER中国峰会精彩纷呈，非常值得期待。

心动不如行动，赶紧点击链接（http://www.zhiding.cn/special/OpenPower_2018_11）报名参加吧！