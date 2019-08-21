IBM开源超级计算机级OpenPower芯片指令集
IBM将开放OpenPower系列处理器核心的机器语言源代码。目前全球最快的两台超级计算机采用的正是OpenPower处理器。
IBM将开放OpenPower系列处理器核心的机器语言源代码。目前全球最快的两台超级计算机采用的正是OpenPower处理器。
今天，OpenPower Foundation宣布了这一消息，该组织是IBM几年前成立的，旨在促进OpenPower芯片系列的采用。
OpenPower Foundation还得到了包括谷歌在内的其他很多科技公司的支持。 OpenPower机器语言或者指令集架构，是一种将软件代码转换为芯片电路板物理晶体管操作的架构。
以前企业需要从IBM那里购买昂贵的许可才能使用该指令集。现在，他们可以免费使用了，该指令集让芯片设计人员能够在不支付版税的情况下在其处理器中构建OpenPower功能，许可条款还允许用户扩展和自定义他们希望运行特定应用的指令集。
IBM将发布一些资源来降低采用者的学习曲线，包括用于将指令集嵌入非OpenPower芯片的参考指南，以及OpenCAPI和Open Memory Interface协议（用于连接服务器CPU与板载内存）的实施。
OpenPower芯片的底层物理架构尚未开源。OpenPower家族最新的CPU——Power9具有80亿个晶体管和多达24个处理核心（取决于具体型号）。作为全球前两大超级计算机系统，美国能源部的Summit和Sierra超级计算机系统内采用的正是Power9。
OpenPower Foundation认为IBM开源该指令集对开源社区是很有利的。OpenPower Foundation执行董事Hugh Blemings表示：“通过将POWER ISA转为开放模式......并将其提供给不断成长起来的开放技术群体，我们将实现开放硬件和软件领域创新的加速增长。”
作为该项目的延伸，IBM将把OpenPower Foundation迁移至业界最知名的开源软件组织——Linux Foundation之下，从而有助于技术的长期采用。
OpenPower指令集是IBM自从以340亿美元收购Red Hat后发布的最新内部技术，Red Hat以其Linux发行版而闻名，同时也是开源生态系统的关键参与者。此前，IBM发布了三种用于进行癌症研究的专用人工智能工具。
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