叫板x86：Open Power峰会Power9系统齐亮相

鉴于其成本、带宽和移植的便利性，Power 9应该比上一代处理器有更好的表现。IBM合作伙伴表示，IBM在Power 9中首次使用标准DIMM，为其他标准组件敞开了一扇大门，与Power 8相比，使用这种组件的系统成本降低了20％到50％。

有预测称作为x86的替代品——Power9的销售额将呈现上涨趋势，在这个背景下，有十家系统制造商展示了他们采用IBM Power 9处理器的服务器系统。他们只会在由英特尔主导的市场中占很小一部分，但却是最盈利的细分市场之一——数据中心内运行的机器学习任务。

作为IBM Open Power计划的早期合作伙伴，Google宣布它将扩大对Power 9系统的测试。一位负责该项目的工程师表示，考虑到Google对该架构的投入，预计今年至少会将一些Power系统投入生产环境中使用。

中国的阿里巴巴和腾讯也在测试Power 9。腾讯表示，Power 9的性能比x86高30％，同时服务器和机架的使用量也更少。

预计今年至少会有一家网络巨头宣布在生产环境中使用Power 9系统。另外，至少会有一家顶级服务器制造商将Power系统交付到一个数据中心，负责管理IBM Open Open项目的Ken Big这样表示。

King说，IBM的目标是在四年内赢得至少20％（价格为5000美元或更高）的Linux服务器。IBM的Power路线图要求在2019年之前处理器升级到14纳米，2020年之后某个时候推出Power 10——给2020年推出7纳米芯片留下一定空间，这在两年前就计划好了。

鉴于其成本、带宽和移植的便利性，Power 9应该比上一代处理器有更好的表现。IBM合作伙伴表示，IBM在Power 9中首次使用标准DIMM，为其他标准组件敞开了一扇大门，与Power 8相比，使用这种组件的系统成本降低了20％到50％。

Google正在Power 9 Zaius服务器上测试越来越多的应用

专有的NVLink 2.0可以将Power 9连接到多个Nvidia Volta GPU，提供了超过x86的带宽优势。许多新的Power 9系统旨在利用Nvidia GPU在训练神经网络方面的主导地位，以赢得大型数据中心运营商针对人工智能任务采用Power9系统。

事实上，Google认为Power9有发展前景的三个领域之一，就是与TPU等加速器联手打造性能卓越的服务器主机。负责Open Power Foundation的Google系统工程师Maire Mahony说，Power 9还支持许多核心和线程，这些因素与Google搜索任务的性能密切相关。

在另一场活动中，IBM宣布将把使用Nvidia GPU的Power 9服务器面向深度学习的一项云服务提供给客户。IBM声称，在一个TB级的人工智能广告基准测试中，这种配置的4台服务器击败了89台Google Cloud服务器，并高出39倍。

从Power 8向这种类似x86、小端结构的转变，需要该架构在软件上有显著的提升。开发人员表示，Linux x86应用现在可以经过重新编译运行在Power上，有时不需要其他更改。

IBM最新的Power路线图没有显示两年前提到的10nm和7nm部件。来源：IBM。

新系统概览

在近日举行的Open Power Summit峰会上，Atos、浪潮、超微和Wistron等二级三级服务器厂商都展示了自己的Power 9系统。Cavium、Mellanox等公司展示了插入其OpenCAPI总线的卡，而Broadcom等公司展示了PCI Express Gen 4互连卡。

作为IBM最看好的OEM厂商之一，浪潮认为，今年可能会在中国销售500台Power 9系统，明年可能会达到2000台，主要面向互联网巨头。Wistron是台湾宏碁的非品牌设计子公司，自Power 5以来一直是IBM的合作伙伴。Wistron认为，Power 9将推动Power业务实现两位数增长，占Wistron业务总收入的5％左右。

日立主要是面向日本国家研究机构推动Power9的采用，这些机构是IBM Power系统的长期客户。日立为Power 9提供了一个Fortran编译器，可以优化并行能力，并将这些系统销往海外。

Raptor Computing Systems展示了Power 9台式机、工作站和服务器，利用Power9芯片开放式固件规格增强了安全性。系统设计延迟迫使Raptor和数据中心厂商Rackspace取消了Power 8计划，但两家公司都看好他们新的Power 9产品。

目前一些第三方系统已经上市，其他第三方系统将在七月份发布。IBM方面将于12月份发布首款Power 9服务器，并计划在本月底之前发布六款服务器。

在Oracle终止了Sparc处理器开发之后，IBM和ARM是替代架构仅存的主要提供商。然而，去年AMD携Zen x86处理器的回归和崛起，让很多对其他选择的需求变得更少了。

嵌入式系统工程师Timothy Pearson帮助编写了Raptor Talos II系统的安全固件，他演示了在Power 9和AMD Polaris GPU上运行《虚幻竞技场4》游戏

IBM从许可IP转向销售CPU

五年前IBM推出Open Power intuitive的时候，IBM认为客户主要是芯片设计师。现在IBM相信，它的客户完全都是OEM厂商了。

兼容Power的芯片“仍然有发展空间，但[由于芯片设计成本高，]它不会有很大的差异化......现在I/O是有差异化的，而内核和缓存已经成为标配，”IBM负责Power系统开发的研究员Brad McCredie这样说道。

今天，中国苏州PowerCore仍然是唯一宣布兼容Power的芯片制造商。King表示，其他芯片交易正在进行中，主要针对为政府用户服务的组织，其中包括欧洲的一个亿亿次级超级计算机项目。

浪潮的一位经理表示，中国的微处理器克隆一般没有强大的市场吸引力。来自中国电子集团的（基于ARM的）Phytium与PowerCorp芯片一样，主要服务中国政府用户。他说，上海兆芯兼容x86的设计尽管赢得了联想的认可，尽管在联想取得了设计胜利，但没有什么吸引力。

在美国，IBM正在打造Summit，一个提供给美国橡树岭国家实验室的200-peraflops Power 9系统。这个系统有4608个节点，每个节点有2个Power 9 CPU和6个Nvidia V100 GPU，今年晚些时候上线。

美国橡树岭国家实验室科学总监Jack Wells说：“新的超级计算机不一定更快，但它们一定是更宽的”，这里他指出是13兆瓦系统的高带宽。

Uber有望成为Summit的早期用户之一，它将使用这个巨型系统来运行Horovod分布式深度学习框架库。Uber研究人员Alex Sergeev将其称为“首个亿亿次级深度学习工作负载”，运行在3亿亿次级的系统上，实现16位浮点运算的峰值性能。