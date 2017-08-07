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“七年之痒” OpenStack让你审美疲劳了吗？

云计算的OpenStack大阅兵

“七年之痒” OpenStack让你审美疲劳了吗？

云计算的OpenStack大阅兵

厂商连连看
2017-08-07 16:33:04
从金融托管云入手 云途腾与中科软加速OpenStack行业落地
从金融托管云入手 云途腾与中科软加速OpenStack行业落地

作为OpenStack市场的主流玩家和“深耕者”，云途腾正在用行业云帮助更多的行业和企业进行信息化转型。而透过云途腾与中科软的金融托管云，我们也看到了OpenStack在行业云市场的光明前景。


2017-07-27 17:25:42
除了说还要做 SUSE与合作伙伴让客户玩转OpenStack
除了说还要做 SUSE与合作伙伴让客户玩转OpenStack

OpenStack基金会主席、SUSE行业创新、新兴标准和开源总监Alan Clark告诉至顶网记者，SUSE一直以来都致力于提高客户企业竞争力、降低成本和管理复杂度，借助良好的合作伙伴生态系统，SUSE会继续推动开源技术的发展。


2017-04-01 17:33:22
简为道 海云捷迅OpenStack产品化与标准化的创新玩法
简为道 海云捷迅OpenStack产品化与标准化的创新玩法

对于今年的布局，李华表示，除了产品化和渠道外，大客户市场和混合云市场是海云捷迅的重点。因为OpenStack经过多年的市场教育，客户对于OpenStack的认知也更加完整，特别是很多大中型企业也在探索OpenStack的应用。


2017-07-25 17:56:53
云计算2.0时代 浪潮OpenStack在平台与生态两个层面“双拳出击”
云计算2.0时代 浪潮OpenStack在平台与生态两个层面“双拳出击”

基于开源技术的协作创新，浪潮联合合作伙伴打造成熟的产品方案与完善的生态，并借助“平台＋生态”战略全面推进OpenStack在中国乃至全球的技术普惠和行业实践。


2017-07-04 11:37:00
开源大时代 EasyStack要做行业云的使能者
开源大时代 EasyStack要做行业云的使能者

陈喜伦表示，过去两到三年，我们主要是为中大型企业客户提供云平台。到了今天，企业不分大小，都需要数字化转型。所以，依托过去的实践，EasyStack面向各类企业推出丰富的产品，帮助他们迎接云时代的挑战。


OpenStack的实践论
2017-08-03 12:00:42
OpenStack，中国“风景”特好
OpenStack，中国“风景”特好

日前，国内OpenStack最大规模的盛会——OpenStack Days China 2017在北京国家会议中心成功落下帷幕，这是继去年之后OpenStack Days再次回到北京举办，我们再次向世界展示了中国企业对OpenStack的热情。


2016-10-08 12:01:52
何宝宏：OpenStack生态需要更多力量
何宝宏：OpenStack生态需要更多力量

何宝宏博士认为，OpenStack未来要再上台阶，获得更大的市场份额，最大的挑战是要从以前的技术驱动转向用户需求驱动，这也是所有开源产品都必须经历的一个门槛。


2015-11-09 18:05:15
不再满足于社区贡献 英特尔助力OpenStack商业化进程加速
不再满足于社区贡献 英特尔助力OpenStack商业化进程加速

虽然OpenStack正在以迅雷不及掩耳盗铃之势蔓延开来（在前不久召开的OpenStack Summit上，我们看到了越来越多的用户），但提起OpenStack，在你能想起的长长的名单中，可能是NASA、Rackspace，也可能是RedHat、惠普，甚至是VMware、微软


2016-09-07 23:51:56
国家电网实战OpenStack
国家电网实战OpenStack

国家电网在2015年顺利完成了基于OpenStack的云计算资源管理调控平台试点，随后开始在所属各省市公司的数据中心大规模部署。目前，公司总部和27家省市公司所有数据中心中有6000余台硬件服务器被纳入这个云平台中，绝大部分业务应用目前已经迁移到云上。


2016-09-26 11:46:44
OpenStack云撑起百联O2O战略布局
OpenStack云撑起百联O2O战略布局

作为百联集团O2O战略布局中的一部分,上海百联全渠道电子商务有限公司于2016年4月上线OpenStack云平台，很快这一云平台就成为业务运营的核心支撑平台，为其推出的一系列新产品提供了有力的保障。


OpenStack的中国风
2017-03-09 10:31:18
OpenStack Ocata版本国内代码贡献盘点
OpenStack Ocata版本国内代码贡献盘点

通过分析此次Ocata版本的全球贡献排名，我们欣喜地发现中国企业排名普遍提升，多个厂家贡献排名进入全球Top20乃至全球前十。那么今天我们来看一看在Ocata版本中国公司的贡献情况。


2016-11-21 11:37:56
浪潮成为OpenStack金牌会员，践行开放融合的承诺
浪潮成为OpenStack金牌会员，践行开放融合的承诺

北京时间2016年11月18日，美国当地时间11月17日，OpenStack基金会董事会投票结果公布，浪潮成为最新的OpenStack基金会金牌会员。


2016-11-01 10:15:35
华为：拥抱开源 回馈开源 全面构建OpenStack产业生态
华为：拥抱开源 回馈开源 全面构建OpenStack产业生态

2016年10月25-28日，OpenStack基金会第14届全球峰会（OpenStack Summit）在西班牙巴塞罗那隆重召开。华为携基于OpenStack的云解决方案FusionCloud与来自全球开源领域的商业领袖、技术专家、开发者等共同探讨OpenStack技术趋势、成功实践及云生态建设。


2017-05-05 18:06:29
浪潮获评外媒20家最具发展潜力OpenStack方案供应商
浪潮获评外媒20家最具发展潜力OpenStack方案供应商

继2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会上发布了完全基于OpenStack的云数据中心操作系统浪潮云海OS 5.0后，近日浪潮又获得美国CIOReview杂志评选的最新一期"全球20家最具发展潜力OpenStack解决方案供应商"，成为入选该榜单的两家亚洲企业之一。


专题简介

从NASA（美国航天局）和Rackspace 2010年捐献自己的两个项目支撑起OpenStack框架开始，OpenStack已经问世7年了。7年来，作为开源云计算 IaaS 的事实标准和最成功的开源社区项目之一，OpenStack在超过80个国家和地区的企业中使用，管理着超过500万个处理器核心，已是当今云服务市场上使用最为广泛的开源平台。数据显示，目前有50%的财富100强企业正在使用OpenStack。而在公有云方面也进展很快，据不完全统计，采用OpenStack的云也已经超过30家。同时，在社区成员方面OpenStack也进入快速成长态势。

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