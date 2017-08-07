“七年之痒” OpenStack让你审美疲劳了吗？

专题简介

从NASA（美国航天局）和Rackspace 2010年捐献自己的两个项目支撑起OpenStack框架开始，OpenStack已经问世7年了。7年来，作为开源云计算 IaaS 的事实标准和最成功的开源社区项目之一，OpenStack在超过80个国家和地区的企业中使用，管理着超过500万个处理器核心，已是当今云服务市场上使用最为广泛的开源平台。数据显示，目前有50%的财富100强企业正在使用OpenStack。而在公有云方面也进展很快，据不完全统计，采用OpenStack的云也已经超过30家。同时，在社区成员方面OpenStack也进入快速成长态势。