“七年之痒” OpenStack让你审美疲劳了吗？

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作为OpenStack市场的主流玩家和“深耕者”，云途腾正在用行业云帮助更多的行业和企业进行信息化转型。而透过云途腾与中科软的金融托管云，我们也看到了OpenStack在行业云市场的光明前景。
OpenStack基金会主席、SUSE行业创新、新兴标准和开源总监Alan Clark告诉至顶网记者，SUSE一直以来都致力于提高客户企业竞争力、降低成本和管理复杂度，借助良好的合作伙伴生态系统，SUSE会继续推动开源技术的发展。
对于今年的布局，李华表示，除了产品化和渠道外，大客户市场和混合云市场是海云捷迅的重点。因为OpenStack经过多年的市场教育，客户对于OpenStack的认知也更加完整，特别是很多大中型企业也在探索OpenStack的应用。
基于开源技术的协作创新，浪潮联合合作伙伴打造成熟的产品方案与完善的生态，并借助“平台＋生态”战略全面推进OpenStack在中国乃至全球的技术普惠和行业实践。
陈喜伦表示，过去两到三年，我们主要是为中大型企业客户提供云平台。到了今天，企业不分大小，都需要数字化转型。所以，依托过去的实践，EasyStack面向各类企业推出丰富的产品，帮助他们迎接云时代的挑战。
日前，国内OpenStack最大规模的盛会——OpenStack Days China 2017在北京国家会议中心成功落下帷幕，这是继去年之后OpenStack Days再次回到北京举办，我们再次向世界展示了中国企业对OpenStack的热情。
何宝宏博士认为，OpenStack未来要再上台阶，获得更大的市场份额，最大的挑战是要从以前的技术驱动转向用户需求驱动，这也是所有开源产品都必须经历的一个门槛。
虽然OpenStack正在以迅雷不及掩耳盗铃之势蔓延开来（在前不久召开的OpenStack Summit上，我们看到了越来越多的用户），但提起OpenStack，在你能想起的长长的名单中，可能是NASA、Rackspace，也可能是RedHat、惠普，甚至是VMware、微软
国家电网在2015年顺利完成了基于OpenStack的云计算资源管理调控平台试点，随后开始在所属各省市公司的数据中心大规模部署。目前，公司总部和27家省市公司所有数据中心中有6000余台硬件服务器被纳入这个云平台中，绝大部分业务应用目前已经迁移到云上。
作为百联集团O2O战略布局中的一部分,上海百联全渠道电子商务有限公司于2016年4月上线OpenStack云平台，很快这一云平台就成为业务运营的核心支撑平台，为其推出的一系列新产品提供了有力的保障。
通过分析此次Ocata版本的全球贡献排名，我们欣喜地发现中国企业排名普遍提升，多个厂家贡献排名进入全球Top20乃至全球前十。那么今天我们来看一看在Ocata版本中国公司的贡献情况。
北京时间2016年11月18日，美国当地时间11月17日，OpenStack基金会董事会投票结果公布，浪潮成为最新的OpenStack基金会金牌会员。
2016年10月25-28日，OpenStack基金会第14届全球峰会（OpenStack Summit）在西班牙巴塞罗那隆重召开。华为携基于OpenStack的云解决方案FusionCloud与来自全球开源领域的商业领袖、技术专家、开发者等共同探讨OpenStack技术趋势、成功实践及云生态建设。
继2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会上发布了完全基于OpenStack的云数据中心操作系统浪潮云海OS 5.0后，近日浪潮又获得美国CIOReview杂志评选的最新一期"全球20家最具发展潜力OpenStack解决方案供应商"，成为入选该榜单的两家亚洲企业之一。
从NASA（美国航天局）和Rackspace 2010年捐献自己的两个项目支撑起OpenStack框架开始，OpenStack已经问世7年了。7年来，作为开源云计算 IaaS 的事实标准和最成功的开源社区项目之一，OpenStack在超过80个国家和地区的企业中使用，管理着超过500万个处理器核心，已是当今云服务市场上使用最为广泛的开源平台。数据显示，目前有50%的财富100强企业正在使用OpenStack。而在公有云方面也进展很快，据不完全统计，采用OpenStack的云也已经超过30家。同时，在社区成员方面OpenStack也进入快速成长态势。