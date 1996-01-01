从金融托管云入手 云途腾与中科软加速OpenStack行业落地

作为OpenStack市场的主流玩家和“深耕者”，云途腾正在用行业云帮助更多的行业和企业进行信息化转型。而透过云途腾与中科软的金融托管云，我们也看到了OpenStack在行业云市场的光明前景。

至顶网服务器频道 08月07日 新闻消息（文/李祥敬）：云计算正在以澎湃之势席卷各行各业，特别是以OpenStack为代表的开源云计算力量，经过近年的发展，已经日趋成熟。OpenStack在传统行业的渗透已呈规模化趋势，电信、金融、制造业、媒体等行业的众多企业都在着手部署OpenStack平台，以此实现业务创新和转型。

在金融行业，互联网驱动金融机构纷纷进行转型，在核心业务基础上进行创新实践。而这种创新实践离不开新技术的支撑，特别是云计算。于是，OpenStack在金融行业受到了追捧，在实现了自主安全可信的基础上，金融机构依托OpenStack构建业务创新的云平台。

为了抓住金融行业数字化转型的机会，不管是以BAT为代表的互联网厂商还是以IBM、SAP、华为为代表的传统IT厂商，以及传统金融机构下的金融科技公司，都在积极拓展金融行业云市场。

除了传统厂商，也有OpenStack创新公司通过全新的形式助力金融行业客户上云。近日，北京云途腾科技有限责任公司（以下简称云途腾）与中科软科技股份有限公司（以下简称中科软）就联手推出了面向金融行业的金融托管云服务平台。

为什么说全新呢？因为我们看到市面上的金融行业云大多是以公有云或者私有云的形式进行交付，而云途腾与中科软这次推出的是金融托管云，能够为用户提供私有云和托管云的混合云解决方案。

云途腾与中科软的“专与专”

目前互联网＋正在加快推进传统行业的信息化转型，其对于保险行业的冲击是有目共睹的，各种互联网保险公司和金融公司面临传统金融业务与创新业务的双重挑战，保险科技（InsurTech）成为金融保险行业的热词，这直接催生了相关市场的井喷。

在云途腾产品总监赵冬看来，从底层IT到上层应用，每个行业云的属性不同。“云途腾与中科软的合作可谓是‘一拍即合’，双方为此成立了专门的部门进行项目对接，这背后是整个保险行业‘上云’需求的推动。”赵冬说。

中科软成立于1996年，为国内超过80％的寿险公司和财险公司提供信息化服务和系统运维开发，近年连续在IDC及CCID的报告中被评为保险领域排名第一的软件供应商和系统集成商。

中科软对于行业市场有着深刻的洞察和丰富的实践，熟悉客户业务诉求。而云途腾在IT基础设施方面有着深厚的积淀，两者的联合，可以为客户提供从IT到应用的一整套解决方案。

云途腾副总裁王鸷表示，云计算对保险科技和对保险行业的创新非常重要，是保险科技的技术支撑。同时，云计算在保险行业的市场前景良好，云计算公司对保险行业的关注度高，保险云作为云计算新的行业应用已经是进行时而不仅是一个探讨性的话题。云途腾与中科软联合打造的金融托管云一方面满足了金融创新型业务对IT资源弹性扩缩的需求，也能为用户的关键业务应用提供自主可控的云计算环境。

对于大型保险公司，他们更多倾向于私有云形式。而对于中小保险公司，他们受制于成本和技术的局限，希望以购买服务的形式开展业务。云途腾与中科软联合推出的金融托管云就瞄准了这一部分用户。

通过金融托管云，中小保险公司一方面可以实现业务的快速上线，另一方面也不会在成本方面存在太大的压力，同时也满足了监管要求。

对于金融托管云的具体部署，赵冬表示，“ 云途腾和中科软配备了专属的运维团队，满足监管与信息安全要求；同时支持定制化，从硬件到软件，满足客户的多样化需求。除此以外，我们还可以帮助客户进行业务规划，借助平台的一致性和迁移性，匹配私有云和混合云需求，实现企业内部私有云与金融托管云的联动。从这个意义上看，金融托管云更多是私有云和混合云的服务，可以满足混合云、灾备等专业应用场景。”

据悉，云途腾保险金融混合云解决方案已经开始在长城保险、内蒙古农信等保险客户进行试运用，而且中科软的业务应用开发测试平台也会迁移到金融托管云上面，其未来的行业应用备受期待。

总体来看，金融托管云实现了三方共赢：对于云途腾而言，可以更好地拓展行业市场，打造自己的平台；对于中科软而言，则是为客户提供更加多样化的增值服务；对于客户而言，服务更放心，实现业务的创新发展。

从金融托管云看云途腾的OpenStack行业拓展之路

应该说，金融托管云只是云途腾拓展OpenStack落地行业的“冰山一角”。作为专注于OpenStack的新型IT公司，云途腾集中了众多的技术专家，这为其推动OpenStack落地行业提供了有力的支撑。

王鸷告诉记者，云途腾是一家以技术和产品为导向的公司，致力于打造稳定、可靠、弹性、可扩展的产品，同时在功能的前沿性上进行探索。 “技术创新是OpenStack新创公司的根本，在为客户打造企业级IT基础设施的同时，需要拓展与行业应用场景匹配的解决之道。”

诚如前面所言，OpenStack现在的成熟度日渐提升，已经成为云计算市场的重要力量。OpenStack市场的竞争焦点已经产品慢慢转向行业。也就是说，对于行业客户而言，OpenStack不应该只是一个单纯的产品，而是要与本行业融合，推动整个行业的创新与转型。

为此，云途腾在行业市场进行了积极的探索，并以开源为抓手，以行业为突破口，确立了主打行业云的市场策略。

据了解，目前云途腾拥有T2CloudOS开源云平台、MagicStack自动化运维工具、 T2Cloud超融合一体机、Security云安全解决方案、一站式托管云服务5大产品线，构建了面向交通、金融、能源、军工、广电、政务、IDC、物联网等多领域的行业云解决方案，并获得了客户的认可。

例如，在交通行业，云途腾与中国铁路总公司旗下北京中铁信以联合开发的形式共同完成铁信云的开发和实施，形成完善的铁路云集成解决方案。这种联合开发的模式开创了行业云的新运作模式，实现了客户与厂商的互利共赢，拓展了OpenStack的行业应用空间。

在广电行业，云途腾联手新疆广电推出广电云解决方案，成为国内首家服务于广电行业的OpenStack云平台服务商；在政务行业市场，云途腾通过政务云解决方案帮助山西移动升级改造IDC；在工业领域与能源行业，云途腾也推出了相应的解决方案，助力行业转型。

“随着互联网的深入发展，各行各业都在面临数字化转型的挑战。尝试创新，颠覆传统，这些都带动了OpenStack在行业市场的发展。云途腾则试图打造一个从底层到应用的覆盖全行业的生态行业云模式，借助已有的行业开拓经验，将这一模式推广至更多的传统行业，助力中国企业稳健高效地完成数字化转型。

写在最后

作为OpenStack市场的主流玩家和“深耕者”，云途腾正在用行业云帮助更多的行业和企业进行信息化转型。而透过云途腾与中科软的金融托管云，我们也看到了OpenStack在行业云市场的光明前景。“星星之火，可以燎原”，OpenStack与行业云碰撞的火花将“点燃”整个云市场。