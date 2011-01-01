云计算2.0时代 浪潮OpenStack在平台与生态两个层面“双拳出击”

基于开源技术的协作创新，浪潮联合合作伙伴打造成熟的产品方案与完善的生态，并借助“平台＋生态”战略全面推进OpenStack在中国乃至全球的技术普惠和行业实践。

至顶网服务器频道 07月25日 新闻消息（文/李祥敬）：OpenStack，开源云计算的霸主，云计算市场的事实标准，整个业界对于OpenStack的追捧已经超乎想象。

至于OpenStack为什么这样受追捧？这应该是企业对于上云的强烈需求所驱动的。

浪潮集团系统软件部总经理张东告诉至顶网记者，OpenStack的兴起，背后折射出用户对云平台定位的深刻变化，浪潮称之为“云计算2.0时代”。

浪潮眼中的云计算2.0时代

如果说云计算1.0时代建设的重点在于云基础设施，完成IT基础资源的池化、调度、智能管理和服务交付，再将传统应用迁移到云平台之上，实际上是业务云化的过程；云计算2.0时代用户更加重视从业务的实际需求出发设计云平台，期望在敏捷开发、快速响应、新技术支撑等细节上有差异化需求，支持云原生应用，强调云化业务。

张东认为，云计算2.0时代，企业级云计算的发展将会呈现平台化、行业化、智能化、可信化四大趋势。

平台化就是从云资源管理系统向云操作系统演化的趋势，也就是构建一个云数据中心操作系统。这个云OS对下通过软件定义方式进行资源整合管理，实现异构资源的高效融合和弹性调度；对上提供云作业的统一调度和管理机制和可定制的系统软件栈，支撑各类基于云的应用，实现传统应用的无缝云化，以及对云原生应用提供支持。

行业化就是云计算并不是通常所说的“水电”那样通用，每个行业都有自己的差异化，这也决定了进入云计算2.0时代，云计算已经步入行业差异化发展阶段。

张东表示，政务云、金融云、电力云、医疗云和交通云等行业云等将会不断出现，企业数字化转型高价值资产将逐步向云中转移。

“我们以金融行业为例，其对稳定性和实时性的要求非常高，但是这种要求可能跟我们平时所说的可靠性差别蛮大的。所以，在不同行业里，企业对于云平台提出了很多不同的需求。”张东说。

在智能化方面，现在人工智能成为新的潮流，这也需要云平台具备足够的智能，简化整个云平台的部署、运维、管理等。

最后是可信化。未来，安全、可信仍是企业选云用云的主要考量因素，有效防范应对安全威胁和构建可信的云平台仍将是云2.0时代的重点方向。

“FAST”新特性 浪潮云海OS 5.0打造最强云平台

自2014年加入OpenStack社区后，短短两年浪潮就已成为基金会金牌会员。在美国CIOReview杂志评选的最新一期"全球20家最具发展潜力OpenStack解决方案供应商"中，浪潮成为入选该榜单的两家亚洲企业之一。

基于对云计算2.0时代的洞察，浪潮云计算基于OpenStack，聚焦IaaS云基础设施能力，打造“开放”、“创新”、“全云”的云数据中心解决方案。

而且最新的浪潮云海OS云数据中心操作系统5.0全面基于OpenStack架构，遵循了“FAST”云计算产品设计理念，从Functionality（功能性）、Availability（可用性）、Security（安全性）、Toolchain（工具化）着手，提供成熟、完善、易用的OpenStack方案型产品，以期推动开源技术更好普惠。

功能性Functionality——浪潮OpenStack发行版对OpenStack进行功能优化及扩展，尤其在运维运营管理层面，如计量计费，流程审批，更精细化的监控等，将浪潮InCloud Manager与OpenStack做深度的融合，满足企业级云平台的系统性需求。

可用性Availability——浪潮OpenStack发行版提升系统的可靠性，可用性，针对用户关注的云平台核心能力，进行了针对性的选择和优化，提升定位问题的能力。同时，提供覆盖系统架构、控制器、虚拟化、存储的全方位高可用性设计，保证平台整体可用性的最优化实现。

安全性Security——浪潮的OpenStack发行版通过数据分析技术及时准确地发现云平台的异常行为和安全威胁，提供安全态势感知、残余风险分析、威胁识别和定位以及智能策略响应，并提供从基础设施、网络边界、虚拟化、云主机安全、应用安全、租户安全、运维安全等方面强化安全防护能力。

工具化Toolchain——浪潮的OpenStack发行版减少部署的难度，具备自动化部署，平滑升级，定位的能力。通过应用和优化基于容器化部署技术，实现简易、快速的云平台部署，并为后续的平台升级提供便利。同时提供可视化运维、智能监控等些列运维工具，提升平台的自动化运维运营能力。

浪潮云计算产品部总经理蒋永昌表示，浪潮在OpenStack方面进行持续的投入，在功能性、安全性、可用性和工具化等方面具备了浪潮自己的特色。这些特色基于开源、开放技术和架构，并被浪潮应用到不同行业应用场景进行打磨。

张东也表示，从浪潮的角度来讲，浪潮致力于给用户提供的是一个IaaS平台的完整解决方案。浪潮OpenStack发行版向下管理多种不同的计算、存储、网络等资源，向上为PaaS平台和SaaS平台提供支撑。

“OpenStack是一个对接器，可以把更多其他的功能对接进来。我们会以OpenStack为核心，但是也不会把产品的边界进行无限扩大。浪潮OpenStack发行版的定位就是一个OS平台。”张东如是说。

落地行业 浪潮云海OS助力企业数字化转型

前面说过，在云计算2.0时代，行业化是一大特征。为此，浪潮云海OS深耕行业客户。目前，浪潮云海OS 5.0已在金融、能源等多个行业用户中成功部署。

在能源行业，浪潮帮助中国石化销售有限公司河南石油分公司建设基于OpenStack的云平台，成功将单台设备资源利用率提升至60%，能耗降低45%，空间节省60%，并且运维效率提高300%，运维成本降低80%；在金融行业，浪潮在某银行实施了国内最大规模基于OpenStak部署的金融生产云，规模接近1000个物理节点，创新性的实现了互联网金融业务与OpenStack开源云平台的深度结合，确保了业务快速创新、快速部署、快速上线。光大证券也与浪潮建设OpenStack环境，将原有的VMware集群和新环境统一纳入浪潮云海OS云平台管理。

我们以中国石化河南石油分公司为例，中国石化河南石油分公司高级工程师白伟介绍说，随着公司业务规模的扩大，IT系统变得越来越复杂，由于采用传统IT架构，依靠硬件设备堆砌来解决应用部署与系统可靠性，造成了数据中心电力供应的紧张，也对应用部署速度、IT资源利用率和运维管理带来巨大挑战。中国石化河南石油分公司决定建设更加灵活、敏捷的云数据中心，并提出了业务部署分钟级、应用自动无缝迁移、平台安全可靠、IT资源灵活共享、自动化运维以及确保后续升级弹性等建设需求。

而在经过多方评估之后，中国石化河南石油分公司最终选择了浪潮云海OS来构建云计算架构。白伟表示：“在部署了基于浪潮云海OS之后，将现有的20多个应用全部迁移至虚拟机环境之中，单台设备资源利用率提升至60%，能耗降低45%，空间节省60%，不再受限于数据中心供电和空间的制约，并且业务连续性和运维效率得到显著提升。”

蒋永昌表示，在拓展行业市场中，浪潮以应用需求为导向，把IaaS、PaaS、SaaS技术优势发挥出来。我们要成为云方案提供商和整个技术架构、实施运维的服务商，这是浪潮云计算接下来要努力的方向。

云图计划 浪潮构建完整云计算生态

未来，OpenStack在行业市场的落地是一大趋势。而对于行业的拓展，肯定不是一家厂商能够完成的，这就需要合作伙伴的帮助。

为此，浪潮推出了“云图计划”，“云图计划”是浪潮面向云计算生态圈的一项建设计划。该计划从技术的研究与研发、方案的验证与优化、服务的便捷与完善三个维度入手，通过平等、开放的“合伙人”框架，全力构建融合、开放、安全、共赢的云生态版图。

这个“合伙人”框架分为技术合伙人、方案合伙人和服务合伙人。“为了让OpenStack在各行各业落地，我们需要有更多的技术和产品的合伙人加入云图计划，为行业客户提供更好的、更可靠的、更稳定的云平台。”蒋永昌说。

于是，在近日举行的2017年OpenStack中国峰会（OpenStack Days China）上，浪潮与SUSE签署战略合作协议，同时，SUSE也宣布加入浪潮“云图计划”，成为技术合伙人。

众所周知，SUSE在Linux、云等开源技术方面具有广泛的影响力。此次浪潮与SUSE合作的重心就是基于开源技术的协作创新。除了在Linux系统的兼容性互认证之外，双方还将在容器、业务编排等面向云原生应用的业务环境进行联合测试认证和交互性测试。

同时，双方将依托Incloud Lab联合创新实验室，针对OpenStack核心组件和新兴技术如容器化部署、Ceph组件优化等云计算基础性技术进行联合开发，共同推进社区关键组件模块的优化。

而在方案与销售合作层面，双方将面向金融、能源、政务等双方各自优势行业领域进行联合方案开发，强化异构云平台管理、业务流程定制、HA、软件定义等方面的行业方案优化，并联合开展市场推广。

比如浪潮在金融行业具有深厚的积累，而金融行业也是是SUSE中国区的重点行业，在四大行、部分城商行，SUSE有极高的产品占有率。双方将基于金融行业云计算建设需求，在金融云解决方案层面深度合作，联合根据用户所需，建设适用于用户场景、应用需求的高品质OpenStack解决方案。

随着SUSE的加入，“云图计划”的成员数量已经达到了81家。面向云计算生态，浪潮“云图计划”将进一步加大力度实施。

蒋永昌介绍说，2017年，浪潮将推进“十百千计划”，即发布10大行业解决方案、100家生态伙伴、培训认证1000名IICE/IICP专业工程师，扩大云计算生态圈规模。浪潮将以“云图”InCloudLab为依托，联合医疗、政务、金融、通信、能源、教育等10大行业的核心ISV/SV，开发优秀的行业解决方案。同时，将在方案验证优化测试中心开展各行业解决方案的用例测试，并推动稳定、成熟的行业解决方案在用户生产环境的实测与落地。

“秉承着开放、创新、融合、安全的指导思想，浪潮希望与行业用户一起，围绕行业业务应用场景进行OpenStack的开发，降低客户的运维成本。OpenStack本身是开放的，具备强大的生命力，代表了云计算技术发展的潮流。”蒋永昌如是说。

写在最后

基于开源技术的协作创新，浪潮联合合作伙伴打造成熟的产品方案与完善的生态，并借助“平台＋生态”战略全面推进OpenStack在中国乃至全球的技术普惠和行业实践。

应该说，浪潮已经成为中国OpenStack发展的强力推动者和最佳实践者。