开源大时代 EasyStack要做行业云的使能者

陈喜伦表示，过去两到三年，我们主要是为中大型企业客户提供云平台。到了今天，企业不分大小，都需要数字化转型。所以，依托过去的实践，EasyStack面向各类企业推出丰富的产品，帮助他们迎接云时代的挑战。

至顶网服务器频道 07月04日 新闻消息（文/李祥敬）：开源，一个伴随整个IT产业成长的产物。特别是在步入云计算时代，不管是Linux还是OpenStack，都在引领整个云计算产业的发展。

EasyStack创始人兼CEO陈喜伦

在近日召开的2017中国开源产业峰会上，EasyStack创始人兼CEO陈喜伦表示，在经历了以硬件为核心、以商业软件为核心的时代，我们正在向新一代企业级软件以开源为核心的时代转型，这正是全球开源产业的大时代。

EasyStack自2014年成立，三年时间已经拥有了超过200个企业级用户，并在今年1月获得C轮融资。此次重磅发布系列产品线，不仅拓展了开源云计算的应用边界，也旨在进一步助力中国行业企业的数字化转型。”陈喜伦如是说。

陈喜伦表示，过去两到三年，我们主要是为中大型企业客户提供云平台。到了今天，企业不分大小，都需要数字化转型。所以，依托过去的实践，EasyStack面向各类企业推出丰富的产品，帮助他们迎接云时代的挑战。

“其实从这次发布，我们也可以看到EasyStack从OpenStack公司变成一家涵盖更多开源技术的软件公司。另外我们从IaaS产品线上延到PaaS，以及应用商店。针对行业客户，我们把EasyCloud托管云升级成为EasyCloud行业云平台。这也是行业云在中国蓬勃发展的背景下，EasyCloud根据客户的需求和行业的特点推出的产品。”陈喜伦说。

全球开源产业的大时代

为什么说我们已经步入了全球开源产业的大时代呢？

451 Research亚太区研究总监Agatha Poon表示，如果在以前，开源是节省成本的代名词，现在开源则代表着创新。

另外就是很多风险投资机构对于开源公司抱有极大的投资兴趣，其实从这些年基于开源技术或者产品的云计算和大数据公司的融资额，我们就能看出这个趋势。

“一些大的IT公司（比如说微软等），他们也进一步投入到开源产业中，希望成为开源生态系统的一部分，而且提供基于开源的服务。”Agatha说。

此外，我们看到很多基于开源的服务变得商业化、标准化。例如EasyStack提供的产品具有自己的知识产权，这是一种驱动创新的好方式。

从行业的角度，开源对于各行各业都产生了重要影响，比如工业4.0、云计算、数字化转型等等。

所以，开源正在重塑整个IT产业。作为EasyStack则是在这股洪流中实现自身的愿景，并把开源产业推向一个更高的高度。

EasyStack：行业云的使能者

在峰会上，EasyStack宣布重磅推出系列产品线包括：全球首个支持GPU/FPGA的人工智能开源云平台ESCould AI，国内首个企业级容器Linux操作系统，开源PaaS平台ESCloud＋，开源行业云平台ESCaaS，以及适用于中小企业数据中心的开源云易捷版ESCloud Express。

陈喜伦说，从Linux到OpenStack、Docker等开源项目的发展，我们让云计算计算Commodity化。EasyStack基于开源技术的开放、中立，服务大量的企业级用户。我们要做行业云的使能者。

“现在很多行业云建设者是行业领导者，他们转型科技型公司，却不一定要从底层基础设施做起，他们最擅长的是应用层。而EasyStack可以提供IaaS到PaaS，以及云的运维能力和运营能力。基于开源创新体系，加上EasyStack服务更多客户的体系，可以让行业云建设者更专注于行业云，提升竞争力。”陈喜伦说。

在陈喜伦看来，现在的云计算发展已经步入一个新的阶段，也就是从当初的IaaS向PaaS迈进，这代表着企业已经从资源中心向业务中心的转变。

所以我们就看到了开源PaaS平台ESCloud＋、开源行业云平台ESCaaS的发布。

ESCloud＋面向应用开发与应用部署场景，旨在帮助已经部署了ESCloud云平台的企业用户快速扩展PaaS层能力。通过基础架构层和平台服务层的融合，打破传统的管理边界，实现资源与服务的统一编排、统一权限以及统一管理，能够支撑传统应用架构或新一代微服务应用架构，加速企业的创新与成长。另外，ESCloud＋还提供了大数据服务、数据库服务、容器编排服务等增强功能。

EasyStack开源行业云平台ESCaaS基于OpenStack开源架构，在私有云的基础上增加了诸多行业云功能：比如灵活计费策略支撑行业云复杂计费场景，复杂的组织关系架构契合行业云使用场景，裸机资源管理实现虚实资源混合使用，以及统一监控平台。

“EasyStack致力于拓展开源平台的应用边界为行业服务，携手行业云的建设者和应用者，打造行业的应用云平台。我们的运营与运维经验可以帮助行业客户更有竞争力和价值。”陈喜伦说。

除了ESCloud＋和ESCaaS，EasyStack还发布了ESCould AI，EasyStack Container Linux和ESCloud Express。

人工智能开源云平台ESCould AI同时支持GPU和FPGA异构计算，可以满足行业用户日益增长的大数据和人工智能业务需求。

容器Linux操作系统EasyStack Container Linux意味着EasyStack继OpenStack、Kubernetes开源技术之后，首次进入Linux领域。

据悉，EasyStack也是中国首家具备OpenStack＋Kubernetes产品线的专业开源企业。EasyStack不仅是OpenStack基金会的黄金会员，也是中国首个加入Linux基金会的开源云企业会员，还加入了全球两大容器开放标准组织——CNCF基金会和OCI开放容器项目联盟，积极推进企业用户应用开源云平台。而EasyStack Container Linux是EasyStack继今年3月在德国容器大会上发布基于Kubernetes容器集群产品之后，在容器领域的再度重磅发布。

EasyStack Container Linux是国内首个面向云原生应用的容器操作系统，相较于传统Linux产品，专为企业级容器定制，具备轻量化、模块化、稳定可靠、安全灵活的特点。为此，EasyStack系统工程团队通过内核级系统优化和轻量化，减少了操作系统对主机层资源的消耗，充分发挥出底层硬件效能优势。

对于为什么要推出Container Linux？EasyStack 联合创始人兼CTO刘国辉解释说，第一，传统的Linux操纵系统过于臃肿，攻击面过大。同时它的管理工具软件不够丰富，我们需要一个面向云原生的专用操作系统来解决通用的问题。

第二，为了满足生产环境下的高可靠、高可用等要求，同时方便管理和易于使用，我们需要一套精心打造的工具集来实现。EasyStack Container Linux就是为了解决这些问题而推出的。

现在中小企业对于云的需求也是非常强烈的，为此EasyStack推出经过世界500强企业验证的针对中小企业的易捷版开源云平台ESCloud Express（EasyStack易捷云），以帮助中小企业更容易更快捷地搭建云平台获取云应用，在数字化转型中脱颖而出。

ESCloud Express推崇云平台的极简主义理念，即功能最大化，设计最简化。ESCloud Express源于经过世界500强企业验证的ESCloud核心组建，具备可靠架构，可软硬件统一交付，运维图形自动化，快速就绪中小规模企业级私有云。它在软件上实现全云化设计，在硬件上实现可塑合架构，在应用上采用一键式易获取应用的总体思路。

此外，EasyStack宣布同时推出云应用运营平台（EasyStack AppCenter），为所有企业级用户提供从PaaS到SaaS的关键应用选择。在峰会上，EasyStack还与广通软件、山石网科、万里开源、永洪科技、Commvault、安恒信息、SeviceHot、天维科技等企业就AppCenter达成战略合作关系。

EasyStack联合创始人兼COO王瑞琳表示，EasyStack AppCenter是一个面向云应用服务商和开发者的云应用管理和交付平台，这个平台实现的是一个完全闭环的管理。

“从应用规划设计到开发，再到编排，再到上线和运维和回收，EasyStack AppCenter实现了云应用的全生命周期的管理。在编排方面，AppCenter不仅仅是自动化的编排，而是自感知式的编排。此外，AppCenter是完全开源、开放，基于开放标准和OpenStack接口，这样可以构建更大的云生态。”王瑞琳谈到AppCenter的特色。

写在最后

此次EasyStack“一股脑儿”推出众多的产品令人目不暇接，应该看出这是“有备而来”。

对此，陈喜伦解释说，EasyStack只是顺势而为，这一方面是EasyStack长期的客户实践，从而对技术趋势和客户需求的把握，另一方面也是整个产业发展的必然结果。