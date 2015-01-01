除了说还要做 SUSE与合作伙伴让客户玩转OpenStack

OpenStack基金会主席、SUSE行业创新、新兴标准和开源总监Alan Clark告诉至顶网记者，SUSE一直以来都致力于提高客户企业竞争力、降低成本和管理复杂度，借助良好的合作伙伴生态系统，SUSE会继续推动开源技术的发展。

至顶网服务器频道 07月27日 新闻消息（文/李祥敬）：如今，OpenStack已经在超过78个国家和地区的企业中使用，管理者超过500万个处理器核心，可以说已经发展成为当前云服务市场上使用最为广泛的开源平台、业界认可的云服务框架。

据统计，目前，有50%的财富100强企业正在使用OpenStack。聚焦中国市场，OpenStack也已经开始加速落地，仅去年一年，OpenStack的部署数量就实现了44%的增长。

在国内，基于OpenStack的云计算解决方案已经在中国银联、中国铁路信息技术中心、人民日报、互太纺织、中国海油、中国石化、腾讯为代表的行业用户中成功部署，实现了在企业业务、公有云服务及网络功能虚拟化方面的拓展，并正在向电信、制造、互联网、教育、金融、零售、电力、媒体等更多行业及企业用户中辐射，印证了OpenStack强劲的技术实力与无限的发展潜力。

OpenStack之所以取得如此的发展，这得益于众多厂商的推动，其中SUSE就是典型的代表。近日，作为国内OpenStack最专业、最权威、最大规模的盛会，OpenStack Days China 2017在北京国家会议中心召开。

作为OpenStack基金白金会员，同时也是此次OpenStack Days China的钻石赞助商，SUSE在此次大会上全面展示了SUSE在OpenStack领域取得的骄人成绩与显著成果。

OpenStack基金会主席、SUSE行业创新、新兴标准和开源总监Alan Clark

OpenStack基金会主席、SUSE行业创新、新兴标准和开源总监Alan Clark告诉至顶网记者，SUSE一直以来都致力于提高客户企业竞争力、降低成本和管理复杂度，借助良好的合作伙伴生态系统，SUSE会继续推动开源技术的发展。

OpenStack问世七年，已经走过了技术开发和拓展的阶段。在OpenStack从基础设施即服务（IaaS）向开源基础设施转型的过程中，与容器、Kubernetes、机器学习相关的更多开源技术紧密合作推动了未来分布式基础设施的构建，也加速了OpenStack在更多行业、企业应用，满足其多样化的业务需求。

Alan Clark表示，云端服务和云计算已经成为企业普遍接受的事实，其在企业业务创新方面扮演越发重要的作用。

“过去我们谈论云更多是想法或者实验，现在则是企业已经能够切实感受到云带来的好处。目前，云已经不仅仅是商业的想法，而是成为了一种主流的实践。”Alan Clark说。

“双重身份”的Alan Clark有话说

身为OpenStack基金会主席，同时也是SUSE行业创新、新兴标准和开源总监，这样的“双重身份”让Alan Clark有了更多不一样的感受。

Alan Clark表示，OpenStack基金会一直秉承开放协作的态度，希望邀请更多的人才和企业参与其中。SUSE是一个特别乐于跟其他企业进行合作的公司，为客户提供更优秀的解决方案。

“通过开放协作，不管是OpenStack基金会还是SUSE，能够为整个社区和客户带来更富有创新的解决方案，并且能够满足各种各样的需求。”Alan Clark说。

目前OpenStack在行业中纷纷落地，但是不同行业有着不同的需求。对此，Alan Clark表示，OpenStack社区需要满足不同用户的独特需求，自2017年以来，OpenStack社区和董事会也进行了一些转变，使之能够更好地满足用户的需求。

比如针对目前新兴的容器技术以及其他开源技术，OpenStack社区也进一步升级了社区结构，从而保证用户融入到整个社区当中，并且他们是有发言权的。

目前OpenStack社区内部通常以会议和约定见面的方式来讨论问题，这种方式已经无法适应目前的社区发展要求。Alan Clark透露，OpenStack社区为了保持创新的步伐，也在尝试新的沟通模式。社区需要来自全球的新鲜力量、新的声音和新的想法。这能够为社区带来跨越式的发展。

而对于中国市场，Alan Clark表示，中国现在处于一个快速的转型期，云的使用转变了企业的商业模式。所以，我们看到中国市场涌现了众多的OpenStack公司，作为OpenStack基金会，我们乐见其成的。

“通过协同开放，这些公司利用OpenStack建立伙伴关系，进一步拓展了他们的业务范围。”Alan Clark说。

谈到社区，我们就离不开贡献的话题。在Alan Clark看来，贡献的类型取决于不同组织或者是企业的性质，但是总的来说，贡献也是发挥了非常重要的作用。

“我们以金融行业为例，其贡献的重点不是代码，而是实践。也就是如何借助开源平台和技术，实现在市场上的持续发展。”Alan Clark说。

而对于SUSE而言，需要了解客户的想法、要求以及标准，从而才能够确保进行对话，更好地实现软件的供应和开发。

SUSE与合作伙伴推动OpenStack生态建设

我们知道SUSE以Linux闻名于世，而进入云时代，SUSE专注于OpenStack，帮助企业构建软件定义的基础设施。

SUSE公司副总裁、亚太区及日本总经理江永清

SUSE公司副总裁、亚太区及日本总经理江永清告诉记者，SUSE专注于开源技术25年，与合作伙伴创造了一个良性的生态环境。

“SUSE是一家开放的公司，因为我们是一家专注通用产品的公司，这个产品技术必须跟上游的开源技术保持一致性。但是客户的需求是多样的，SUSE要做的就是把主流开源技术进行产品化，这当中我们找到了一个很好的切入点。”江永清说。

在合作伙伴生态构建方面，SUSE宣布加入浪潮“云图计划”，并作为长期联盟成员与浪潮共同促进中国云计算生态的发展与完善。双方将在操作系统兼容性互认证、开源技术协作创新、联合解决方案开发、重点行业联合攻关等领域深度合作，共同为中国客户提供先进的云计算基础设施，促进数字化转型。

除了浪潮，SUSE与Supermicro现已建立全球合作伙伴关系，为市场客户提供融合解决方案。这些解决方案基于Supermicro硬件，包含SUSE OpenStack Cloud、SUSE Enterprise Storage、SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications以及嵌入式Linux。

“SUSE与合作伙伴给客户交付的是一个Stack形式的解决方案，在这个过程当中我们的合作伙伴跟客户是多赢的关系。客户从以前自己要建造到最后应用这个新型的Stack形式，可以更灵活地控制自己IT的形态，实现敏捷交付，在市场竞争中取得先机。从OpenStack到云计算，SUSE与合作伙伴给客户带来一个新的模式。”江永清最后说。