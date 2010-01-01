OpenStack，中国“风景”特好

日前，国内OpenStack最大规模的盛会——OpenStack Days China 2017在北京国家会议中心成功落下帷幕，这是继去年之后OpenStack Days再次回到北京举办，我们再次向世界展示了中国企业对OpenStack的热情。

至顶网服务器频道 08月03日 新闻消息（文/邹大斌）： 日前，国内OpenStack最大规模的盛会——OpenStack Days China 2017在北京国家会议中心成功落下帷幕，这是继去年之后OpenStack Days再次回到北京举办。借助这次会议，中国用户得以再次有机会了解最前沿的OpenStack技术和最新的OpenStack行业最佳实践，同时也与OpenStack基金会成员来了一次亲密接触，了解OpenStack基金会及社区对于产业变革、社区发展、技术创新的洞察以及未来的发展规划。而另一方面，透过这次活动也再次向OpenStack基金会展示了中国用户对于OpenStack的巨大热情和中国OpenStack社区蓬勃的生命力。

OpenStack基金会主席Alan Clark

开源私有云的事实标准

从NASA（美国航天局）和 Rackspace 2010年捐献自己的两个项目支撑起OpenStack框架开始，OpenStack已经问世7年了。7年来，作为开源云计算 IaaS 的事实标准和最成功的开源社区项目之一，OpenStack在超过80个国家和地区的企业中使用，管理着超过500万个处理器核心，已是当今云服务市场上使用最为广泛的开源平台。数据显示，目前有50%的财富100强企业正在使用OpenStack。而在公有云方面也进展很快，据不完全统计，采用OpenStack的云也已经超过30家。同时，在社区成员方面OpenStack也进入快速成长态势。

“现在我们基金会有8万左右的成员，去年7月份我们的成员还只有4万。另外，今天还有超过600家企业以各种各样的方式支持着我们的基金会，他们或者直接资助我们，或者参与不同的活动，或者维护用户社区。”OpenStack基金会主席Alan Clark在大会演讲时表示。

越来越多OpenStack基金会成员和OpenStack越来越广泛地被使用，背后是OpenStack功能的不断完善以及其在业界的影响在不断提升。今天的OpenStack已经从最初的虚拟化管理Nova 和对象存储 Swift两个项目，发展到包含虚拟化管理、SDN、SDS 服务编排和容器管理等功能覆盖全面的开源项目集合，并且被主流操作系统、硬件服务器、存储、网络、安全厂商等全面支持或集成。而且OpenStack还紧跟技术发展潮流，与容器、Kubernetes、机器学习相关的更多开源技术紧密合作，从而加速OpenStack在更多行业、企业应用，满足其多样化的业务需求。

OpenStack越来越强大的功能、高度活跃的社区以及逐步完善的生态给企业带来很大信心，使得OpenStack用户逐步从高技术水平的群体逐渐转向更多地普通用户，更多地普通企业也敢于把自己的业务甚至是核心业务架构在OpenStack之上，从而换取更大的灵活性、更低的成本和更高的效率。

“根据我们的调查，我们发现用户采用OpenStack主要基于三个原因：降低成本，提升效率和支持创新，最终实现提升企业竞争力和加大企业利润率这两大终极目标。”OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce表示。

快速成长的中国力量

在OpenStack领域，中国市场是一个不得不提的市场，因为中国已经是OpenStack最为重要的市场之一，特别是去年以来，中国的OpenStack市场表现非常抢眼。

“今年OpenStack基金会白金和黄金会员新增了8个，其中就有5个是来自于中国的企业，中国现在已经成为了全球增长最为快速的市场。”谈到中国市场Alan Clark给予高度评价。

截至目前，中国在OpenStack基金会董事会除了拥有白金会员华为外，还有10个黄金会员，分别是中国移动、中国联通、中国电信、烽火科技、中兴、浪潮、H3C、EasyStack、UnitedStack、九州云。在OpenStack基金会的24个董事成员中，已经占有5席（包括上海英特尔开源技术中心研发经理王庆和EasyStack开源社区负责人郭长波两位独立董事，中国移动苏州研究院云计算产品部总经理助理刘军卫和中国台湾迎栈科技负责人两位黄金会员董事，以及华为IT产品线全球业务发展部部长Anni Lai白金董事）。中国董事进入董事会意味着在OpenStack的未来发展方向和功能上，中国已经获得了一定话语权。其中，EasyStack开源社区负责人郭长波和上海英特尔开源技术中心研发经理王庆两位独立董事席位尤为意义重大，特别是来自中国公司EasyStack的郭长波，代表了中国程序员在开源社区的作用正在发生重大改变，从以往单纯的跟随者成为项目的引领者。

OpenStack中国市场的良好表现还体现在大量大型OpenStack公有云和行业云案例涌现。比如，华为联合德国电信建立的电信云、EasyStack落地在中国银联和兴业数金的金融云等，这些OpenStack云的成功为OpenStack在中国市场的普及起到了很好的推动作用。

与OpenStack案例不断增长的是中国程序员在OpenStack社区的活跃度。EasyStack曾多次在OpenStack版本的核心代码贡献中进入全球TOP10，其开源社区负责人郭长波就表示，中国企业正在从以前的单纯在开源社区索取代码到贡献代码，从旁观者到参与者到核心协作者。在这个过程中，企业也得到了很好的回报。

“我们从2014年成立伊始就积极参与基金会的各种活动，如今脚步已经随着基金会达到10余个国家和地区，并且积极贡献代码，大力支持我们企业用户加入基金会，我们的品牌和我们的技术实力正在被全球OpenStack产业所知晓。这些为我们国际化进程起到了很好的铺垫。” EasyStack郭长波说。

中国“OpenStack热”的背后

相比OpenStack在欧美国家的发展过程，OpenStack在中国市场可谓一路绿灯。这背后是什么原因，这个问题引起了业界的广泛关注。在OpenStack Days China 2017期间举办的媒体沟通会上，这个话题被OpenStack基金会多名董事成员抛出。

应该说，中国巨大的行业企业市场、对创新的需求为OpenStack在中国发展提供了非常好的基础。同时，中国政府对自主可控的重视和对开源项目的支持也起到了很好的推动作用。比如，近年来中国政府也在号召中国产业更多参与全球开源项目和相关标准的制定当中来，从而在产业链中掌握更多的话语权。

“中国企业用户的规模和复杂度也是全球首屈一指的，中国企业用户的行业云需求正在呈井喷前期，其中很多客户面临着创新的需求，而OpenStack的开放、开源特性使得其能够很好地满足用户的创新需求。”EasyStack郭长波介绍说，EasyStack前不久发布的GPU/FPGA的OpenStack人工智能云平台最早就是源于一个大型金融客户对人工智能的需求。

“我们会跟客户一起去发掘需求，包括我们的ESCloud行业云平台、容器平台等都是这么出来的，这样联合客户一起创新的好处是产品很快落地并在落地过程又不断完善。”郭长波表示。

英特尔中国软件部开源战略总监陈绪博士也表达了和郭长波类似的观点，他认为，OpenStack给了用户选择的权利和创新的权利。如果用户选择一个商用云平台，用户基本没有多少选择权，在创新上也受限，而开源的OpenStack则让用户可以完全自由的发挥。

值得一提的是，OpenStack在中国市场的成功还与中国不断高涨的开源热情密不可分有关。应该说，在中国OpenStack遇到了一个非常好的发展时机，这就是由于前期互联网公司的发展，为整个中国培养了很多懂开源的人才，他们散落在各个公司，等到OpenStack出现，这些人参与了，从而加速了OpenStack的普及。