走向智能时代的引擎——联想发布智能超算深腾8810集群

2016年以来，人工智能已经从热门话题变得触手可及。根据统计到2020年，全球AI市场规模将达到1190亿元，年复合增长率高达19.7%，而在中国，人工智能市场2020年市场规模将达到91亿元，年复合增长率更是高达50%。

至顶网 07月04日 新闻报道（文/任新勃）： 2016年以来，人工智能已经从热门话题变得触手可及。根据统计到2020年，全球AI市场规模将达到1190亿元，年复合增长率高达19.7%，而在中国，人工智能市场2020年市场规模将达到91亿元，年复合增长率更是高达50%。

对于人工智能领域来说，计算、算法和数据是人工智能的三大基础，超算中心恰恰是提供强大计算力的最佳平台。在近日举办的联想全球超算峰会上，联想不仅在传统超算领域走在前沿，并在人工智能领域加快布局，来帮助客户借助人工智能的东风，做好业务的智慧化转型。

在2017年德国举办的ISC大会上，联想以91套的份额，在TOP 500榜单中取得中国市场第一、全球第二的成绩。从北京大学打造了中国首个45度温水水冷的超算中心到高端制造领域，为航天三院打造计算能力超过600万亿次的HPC系统，为航天核心领域的研发起到了关键技术支撑。再到石油勘探，为中石油地震资料处理系统提供的HPC，用120个节点实现了超强计算力等。一系列案例表明，高性能计算发挥着重大作用。

联想数据中心集团HPC方案总监李炜

人工智能实现的核心引擎——高性能计算

而随着人工智能的发展，高性能计算（HPC）在人工智能（AI）上的应用同样是非常契合的。联想数据中心集团HPC方案总监李炜谈到人工智能与高性能计算的关系是密切联系的。人工智能的特点是涉及科学领域广，处理数据量大，以及数据种类繁多。人工智能主要通过机器学习和深度学习来实现，也可以说是计算机更高层次的企业应用。深度学习是一种实现机器学习的技术，而机器学习是一种实现人工智能的方法。

机器学习的基本理论是用优化的算法处理海量数据，对未来现实进行预判和决策支持。机器学习需要不断优化的算法、海量计算、不断优化的工具，深度学习具备这样的一个条件。可以看到即便是最简单的深度学习，也需要海量的计算和海量的数据，这些都是高性能计算领域可以给大家发挥重大实力水平的体现。所以人工智能的落地与高性能计算的优势是非常契合的。高性能计算的优势是密集型的计算模式，超大的数据结合，加速计算技术/GPU。而人工智能的核心需求就是海量数据、算法优化、计算加速。

联想布局AI 推出深腾8810集群

联想过去20年在高性能领域不断成功的实践经验，可以有效支持和引领人工智能的发展方向。同时联想在峰会上透露，在2017年10月，联想全球AI创新中心将成立，着力打造创新的AI中心和完善的AI生态系统。而创新中心的核心产品就是联想发布的智能超算深腾8810集群。

联想首席科学家祝明发

联想首席科学家祝明发在采访中谈到，联想的智能超算将为联想全球AI创新中心提供计算基础，实现智能应用、机器学习、视觉图像处理等对高性能计算高要求的应用。祝明发表示深腾8810集群是联想自主研发的，拥有多项HPC和AI的关键技术，包括46项国家发明专利。深腾8810集群的系统除GPU外，其他均为联想研发。联想既要做好高性能计算的软硬件，也要通过AI与高性能计算结合的算法、软件让高性能计算发挥作用。

联想HPC和AI资深架构师郝常杰

联想HPC和AI资深架构师郝常杰在采访中谈到了深腾8810集群的三个优势，深腾8810集群上面搭载了联想全新推出的HPC+AI智能超算平台LiCO。

从硬件方面讲， Think System 系列今年做了全面的升级，里面包括了很多硬件研发的专利。

从软件方面讲， LiCO从2014年开始研发到现在升级到了LiCO3.1的大版本，这个版本和去年的版本区别也是增加了对人工智能的全面支持。LiCO也是联想自主研发的拥有完全自主知识产权的软件，强化了上一代LiCO在集群部署、管理、监控、调度、计费、报警和分布式文件系统等的全部功能。LiCO分布式的资源调度系统，可以帮助用户从容应对各种深度学习训练不断增长的计算需求，如：人脸识别、自然语言处理。LiCO的任务模板可以让不同类型的用户，如初学者、专家、数据科学家，都能够快速上手。 LiCO端到端的解决方案包含数据预处理、训练、参数调整、过程监控、测试等，能够让用户集中精力在AI算法和业务应用上，而不是超算平台本身。

从AI应用的支持讲，联想作为一个高性能计算和AI平台的解决方案提供商，对AI应用做全面的支持。最关键的是深腾8810集群在HPC软硬件平台上整合支撑了各种深度学习应用，融合了主流的人工智能框架，比如谷歌的Tensorflow、脸书的Caffe、微软的MXNET等。

联想战略的重中之重——构建HPC+AI产业联盟

在智能超算领域，联想最核心的是完善HPC+AI产业联盟。在硬件领域，会加强与Intel、NVIDIA、Mellanox等合作伙伴的密切合作关系；在软件方面，联想除坚持自主开发的机制外，也以开放生态系统吸引像Redhat等主流软件厂商加入到联盟中来。在应用层面，联想创投用资本的方式，用更快的速度抢占AI的制高点，比如联想投资了Face++、银河水滴科技等。同时，联想还与科大讯飞、滴滴出行、今日头条等人工智能领先公司保持在系统与应用方面的深入紧密合作，帮助客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得几何数量级的应用性能提升。

更重要的是，联想要和全球HPC客户保持高度信任关系，希望通过与客户、合作伙伴共同聚力，打造符合AI发展趋势和客户智能业务发展需求的HPC基础设施和业务场景。

最后用联想集团高级副总裁、数据中心集团中国区总裁童夫尧的话总结一下：未来，我们将进入一个人工智能研究及应用创新集中爆发的时代，人工智能只有在强大计算力的支持下，通过和成熟的算法、大数据相结合，才能真正做到改变世界。