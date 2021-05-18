IBM发布 IBM LinuxONE III Express，开创硬件灵活计价模式

IBM Z 在市场上高歌猛进。过去一年，在 IBM 保密计算能力、数字资产托管等新工作负载的推动下，IBM Z 平台的销售势如破竹，令人兴奋

北京 - 2021 年 4 月 28日：IBM Z 在市场上高歌猛进。过去一年，在 IBM 保密计算能力、数字资产托管等新工作负载的推动下，IBM Z 平台的销售势如破竹，令人兴奋；有 85 家客户积极规划或者正在 IBM Z 和 LinuxONE 上进行 Red Hat OpenShift 的方案验证。事实上，根据最近由 Deloitte 赞助的一项 Forrester 调研[1]，74% 的受访者认为IBM Z作为组织的战略平台，仍具有长久的生命力。

对于许多客户而言，新冠病毒疫情也是使得他们加速向IBM Z平台迁移工作负载的一个推动因素。客户面临着与消费者行为不断变化相关的新型业务挑战，比如金融交易剧烈波动，以及在线零售交易持续增加等；因此，他们寻求 IBM Z 的帮助，希望以可预测、弹性而安全的方式管理激增的峰值业务量。事实上，与 2019 年第二季度相比，IBM Z 客户在 2020 年第二季度通过按需开/关容量 (On/Off Capacity on Demand) 功能，临时激活的通用容量增加了近 4 倍[2]。

但这并不意味着 IBM Z 家族系列只适用于当今最大型的企业。我之前多次提到 — 也花了很多时间介绍KodyPay 和 Ilara Health 这样的初创企业以及包括 Cognition Foundry 在内的业务合作伙伴，他们因为卓越的安全能力而选择 LinuxONE，将其作为自己在混合云市场上的差异化竞争优势。

在宣布将 IBM DS8910F Storage 部署到 IBM Z15 Model T02 机架中不到一周时间，IBM今天就发布新的入门级 LinuxONE 硬件 IBM LinuxONE III Express，以及针对IBM Z 硬件的灵活的新定价模式——随需使用计费模式。

发布 IBM LinuxONE III Express

IBM LinuxONE III Express 是面向初创企业、业务合作伙伴以及 ISV 的现成可用的平台，它在设计时就考虑了速度的提升，以便帮助客户快速启动并运行。

根据 IDC 2020 年第 4 季度的跟踪/预测报告，2021 年中端企业服务器的平均价格为 154,200美元。其中单一既定配置 LinuxONE III Express是为最热门的工作负载（包括数据服务和 Red Hat OpenShift）设计的一种经济实惠的新产品。IBM 内部测试表明，运行同样 WebSphere 和 Db2 工作负载的 12 核 IBM LinuxONE III LT2 Express 服务器需要的内核比同级别的 x86 服务器要少 18.7 倍，三年的总体拥有成本 (TCO) 要低 57%。3

LinuxONE III Express 将在 5 月 25 日正式推出，具有以下特性：

三种规模的配置 ，适应大多数工作负载，可作为公有云的替代方案





，适应大多数工作负载，可作为公有云的替代方案 灵活扩展：只需进行微码升级，就能够在同一系统中 随着业务发展而进行扩展





更快地实现价值 ：按既定的配置和价格，确保更快地交付和安装服务器





：按既定的配置和价格，确保更快地交付和安装服务器 保密计算能力：客户能够利用 IBM Cloud Hyper Protect Services，实现最高商用级别的隐私保护

本次发布使IBM有机会将 LinuxONE 客户的范围扩大到更多的初创企业和 ISV，同时IBM还发布了一个新的定价模式，以帮助IBM Z 客户最大程度降低平台成本和提高生产效率。

提高硬件定价的灵活性

今天，IBM推出了一种新的类似云的硬件定价模式作为补充，即随需使用计费模式，使客户能够迅速响应动态工作负载和业务需求的变化。

根据最近的一项ParkMyCloud 调研，到 2021 年，在云上浪费的支出预计将达到 210 亿美元，这通常是由越来越常见的“高峰”工作负载和容量需求的意外增加造成的。

IBM发布的是针对硬件的基于使用量的消费模式，有助于遏制云上支出的浪费，控制不可预测性，为客户提高硬件定价可预见性，提供随时可用的备用容量“通道”，这种“通道”采用基于使用量的收费模式，以满足临时的业务高峰需求。借助 随需使用计费模式，客户现在可轻松扩展容量以满足业务需求，同时还能解决云成本失控问题。

“为了应对客户需求、市场变化及新的法规，我们的业务需求不断变化。IBM Z 在我们的运营中发挥着关键的作用，在网上银行和即时支付工作负载激增的情况下，它使我们能够快速扩展，提供高质量的客户服务。随需使用计费模式提供灵活透明的定价解决方案，以类似云的方式实现最理想的业务绩效，我们只需为使用的容量付费。”一家大型欧洲银行的高管这样表示。

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