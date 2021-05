IBM发布 IBM LinuxONE III Express，开创硬件灵活计价模式

3 这是一项 IBM 内部调研,旨在反映市场中典型 IBM 客户工作负载的使用情况。结果可能因具体环境而有所不同。工作负载包括在 WAS 和 Db2 上运行的事务型核心银行应用。核心银行应用运行八个实例,其中四个实例代表开发/测试/QA 环境,四个实例代表生产环境。根据 IT Economics 客户评估 x86 工作负载数据,开发/测试/QA 和生产环境的 CPU 使用率从 3% 到 20% 不等。在内部调研中,两个平台上的所有实例的平均汇总吞吐量在 5% 以内。在 LinuxONE 上,银行应用在采用 RHEL 7.6 操作系统的两个 LPAR(使用 z/VM 7.1)中运行,这两个 LPAR 分别采用 4GB 和 16 GB 内存以及 4 个虚拟 CP。运行工作负载所需的 LinuxONE 核心总数为 20 个。为了在 x86 上实现相同的工作负载吞吐量,银行应用在总共 24 个双处理器 Sandy Bridge、Haswell 和 Broadwell x86 系统上运行,这些处理器的主频在 2.4-3.2 GHz 之间,共有 448 个核心。实际测试在 z14 M04/LinuxONE Emperor II 上运行,当采用 12 个核心的配置时,它的性能不到 LinuxONE III LT2 Express 的 3%。X86 和 LinuxONE 环境访问相同的存储阵列。总体拥有成本包括三年期的硬件、软件、劳动力、网络、占地面积和能源成本。IBM 软件定价基于标准的美国价目表,含 40% 的折扣。LinuxONE Express、RHEL 和 z/VM 定价基于美国 2021 年 5 月的价格,x86 硬件定价基于 IBM 对 IDC 发布的截至 2021 年 4 月美国价格的分析。占地面积、网络、能源、劳动力和其他 x86 软件成本基于 IBM IT Economics 针对客户的评估数据。如欲获取 TCO 模型的更多信息,请联系 IBM IT Economics 团队:IT.Economics@us.ibm.com。