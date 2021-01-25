LinuxONE会让你有哪些心情变化？

其实LinuxONE的玩法还有很多，而且很多金融机构已经尝试了。IBM现代化架构结合混合云，为客户创造新的基础架构价值，5大关键优势，实现“云中核心，稳敏合一的混合云平台”。

2020年，

业务线上化提速，非接触远程服务需求激增，

金融机构数字化转型提速。

不过，转型并不容易：

互联网应用（IT架构如何支撑分布式应用？）

金融机构基于互联网渠道服务客户成为主流，

后端IT基础设施需要转型升级。

但是传统IT架构无法适配分布式应用，

业务的拆分很复杂（业务功能、服务解耦、应用改造）。

推倒重来，还是循序渐进？

对策：当分布式数据库遇上LinuxONE，分布式数据库对更强一致性的追求，能够轻松得到提升。LinuxONE和分布式数据库的组合，就是一对黄金搭档。

LinuxONE在硬件层面，提供了非常强大的底层支撑平台，从而在“相同的简单易用”基础之上，可以带给客户“与众不同的能力和体验”。

稳态IT架构（如何确保核心业务稳定运行？）

不管技术如何变化，

IT基础设施的安全性、可持续性、稳定性依然还是重中之重。

金融核心关键业务，安全稳定是第一要求，7×24不宕机。

承载核心数据的硬件平台，要有极致的可靠性与隔离性。

对策：LinuxONE具有“高性能、高可靠和高密度”3种超高能力以及6种黑科技确保核心业务稳定运行。

3高：

在高性能方面，LinuxONE是所有商用服务器里性能最高的，它配置了5.2GHz主频的处理器，以及总量超过11GB的4级CPU大缓存，再加上高达192个的IO插槽，从而为客户提供最强大的计算能力和IO处理的能力。

在高可靠方面，LinuxONE提供了N＋1的全冗余体系架构，这里面涵盖了CPU、内存、IO、电源、风扇、控制台等，从而使得LinuxONE单机就可达到6个9的可靠性。

在高密度方面，LinuxONE除了具备强大的纵向扩展能力外，横向扩展能力也是很强的，LinuxONE单机可支持85个逻辑分区、支持8000多个虚机，以及2百多万个容器，对X86而言，可以用“以一顶百”的方式，来实现高密度的集约化部署。

6黑：

LinuxONE所配备的6种黑科技，比如LinuxONE的芯片压缩功能，支持高达260GB/s的超大规模吞吐能力，可以帮助用户节省大量存储空间、节省网络带宽、缩短数据传输时间等。LinuxONE的内存通讯技术，可以帮助联机交易端到端的响应时间减少30%，同时TPS提升超过50%！

在时钟同步方面，LinuxONE可以确保在同一设备内，所有分区和虚机、以及跨多台设备集群的精准同步，可以达到微秒级。这对于分布式数据库来说，有很大的价值，因为分布式数据库对于节点间的时间同步，往往有着非常苛刻的要求。

开源开放（如何引入开源软件实现降本增效？）

虽说购买商业软件让金融机构吃了定心丸，但是每年价格不菲的服务费，当出现问题还得救助外包人员。

而采用开源技术，丰富的生态加上低成本，实现企业级的可靠性和性能，还有IT系统的敏捷高效、精细化管理、可扩展以及可管可控。

对策：LinuxONE本质上是一台开放Linux服务器, 在软件层因为采用基于开放开源的技术堆栈，在使用体验上可以做到同样的简单易用，包括应用的开发、交付、混合多云的管理，以及服务治理管控等等。

另外,客户在Linux方面的已积累的技术力量,同样可以在LinuxONE上得到充分的复用，并不会带来额外的技能要求。

其实LinuxONE的玩法还有很多，而且很多金融机构已经尝试了。

IBM现代化架构结合混合云，为客户创造新的基础架构价值

5大关键优势，实现“云中核心，稳敏合一的混合云平台”

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