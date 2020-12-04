立足场景化创新 思杰构建本地化服务生态

思杰大中华区总经理于放告诉记者，在未来相当长的一段时间里面，远程工作都会是一种新常态，事实上我们也看到了用户在这方面越来越强的重视度。而且在远程工作中，新的应用场景也在不断涌现，比如云转型以及混合云的应用。

2020年，一场突如其来的疫情改变了人们的生活和工作。特别是工作，远程工作成为当下人们的工作方式。思杰大中华区总经理于放告诉记者，在未来相当长的一段时间里面，远程工作都会是一种新常态，事实上我们也看到了用户在这方面越来越强的重视度。而且在远程工作中，新的应用场景也在不断涌现，比如云转型以及混合云的应用。

在思杰看来，远程工作跟远程办公是有区别的。远程办公更多是协同方面的，包括会议沟通、组织架构等。而远程工作涉及到的更多的是和用户业务系统有关的东西。在疫情期间，思杰帮助呼叫中心座席实现快速扩容，保证员工在家办公，而且可以节省带宽，实现CRM的安全访问；银行、物流、半导体行业也是如此，思杰保证了行业客户的核心业务系统的访问和扩容。

立足场景化创新

对于核心业务系统的访问，安全肯定是重中之重。于放说，思杰远程工作解决方案的“数据不落地”的特性天然解决了这种顾虑。“我们让数据在安全的地方，甚至在你指定的数据中心里面，客户在外面实时安全地接入这样的服务。比如银行客户对于安全有着强烈的需求，但是随着互联网化，银行需要确保安全的情况下提升客户应用体验。这个时候虚拟应用或者虚拟桌面的交付方式就是非常好的解决方案。”

思杰大中华区技术总监钱春江补充说，思杰一家新能源企业客户将业务上云之后，面临安全访问的问题，而思杰解决方案更适合这种零信任架构的安全体系。他们在云端部署了思杰的虚拟桌面，实现业务和应用的安全访问。“随着在上云过程中对于安全的要求越来越高，越来越大的客户选择虚拟桌面或者虚拟应用的方式实现业务上云。”

采用云桌面的方式解决安全问题是现在业界认可的方向，可以解决用户上云当中的安全顾虑，更好地帮助客户实现业务云化。此外，随着国家信创的要求，很多企业需要采用国产平台，这就涉及到应用适配问题。而通过思杰虚拟应用的方式就非常容易地适配，不影响业务研发，也不影响他们转向国产化的方向。

思杰的产品是一个通用解决方案，但是各行各业面临的业务应用是各不相同的，所以场景化的解决方案才是关键。一方面，思杰通过客户需求驱动产品的更新迭代，另一方面，思杰也会采用5G、人工智能等技术优化客户使用体验，

钱春江表示，客户的应用都是从场景和业务出发。在安全研发场景中，云桌面可以解决数据安全问题，还可以提高协同效率；在应用发布方面，企业面临业务系统上云难题，而思杰的应用即服务或者应用发布的模式实现传统应用的云化；在分支机构中，例如银行网点，它的分支网点不需要物理PC，可以通过云桌面或者是虚拟应用的方式来访问。

构建本地化服务生态

当前，在中国行业客户对于云转型进行了大量投入，比如互联网、制药、高科技、互联网金融等行业都在进行积极的探索和尝试，这些行业也是思杰接下来重点拓展的领域。在近日举行的2020思杰创新论坛上，思杰与阿里云宣布一个基于思杰产品的联合品牌的云桌面服务，有望在今年年底可以正式发布。

其实，不管是应用虚拟化还是桌面虚拟化在技术能力、维护、架构等方面都有一定的要求，而通过云国内的公有云厂家合作，思杰可以把复杂的产品和解决方案变成一个开箱即用的在线的云桌面服务。特别是服务中小企业可以不用考虑架构部署和维护等问题，只需要购买公有云上的服务即可，按需付费，实现业务敏捷和成本优化。这也是思杰与阿里云等国内云厂商合作的很重要的原因。

其实除了阿里云，为了更好地帮助中国用户拥抱远程工作，思杰和很多中国本地的云厂商、ISV等合作伙伴达成战略合作，提供更多本地化，更靠近本地市场的用户服务。“毕竟中国是思杰在全球非常重要的市场，我们希望与本地的合作伙伴一起为客户提供端到端的服务。”于放说。

在云转型的背景下，安全以及远程工作的问题变得更加重要。对于传统行业来说，如何快速实现云端转型成为一大挑战，思杰与合作伙伴合作一起合作，从产品的供应者转型为技术与服务的提供者，推动用户的云转型。

思杰花了大量的时间和工作做跟本地ISV对接，基于不同的场景把思杰的产品和解决方案通过SDK与合作伙伴实现对接，这样用户看到的是一个整体解决方案，可以帮助他端到端地解决问题。思杰一直致力于与本地ISV合作伙伴紧密合作，推动场景化应用的落地。

“我们希望通过这些事情能让思杰的技术真正地跟中国用户、中国市场契合到一起，通过跟本地合作伙伴的合作能够在未来两三年里面在中国市场上服务更多、更广泛的客户群。”于放最后说，“中国市场有着非常独特的需求，这也是思杰更强调和本地伙伴基于业务场景进行合作的原因，从而推动整个数字工作空间概念实现中国特色的落地。”