步入数字化转型深水区 LinuxONE赋力金融行业打造IT“新基建”

基础架构“现代化”是金融行业拥抱金融科技革命的重要基石，IBM LinuxONE是新选择，其打造“稳态”（高可靠，高安全，高可用）与“敏态”（节约投资，快速响应业务要求，支持未来新技术的扩展） 统一化的云基础架构平台，帮助金融业适应新常态，蓄势新动力。

至顶网计算频道 08月18日 新闻消息（文/李祥敬）：在移动互联网、数字支付、新型银行等影响下，全球金融业正在进入数字化转型深水区。尤其是本次疫情中，当线下网点无法有效触达客户时，推动金融服务云化、智能化的迫切性就更加突出，金融科技革命正在为金融业按下数字化转型的“快进键”。

在转型过程中，金融业在IT架构面临诸多挑战。一方面为了合规、业务连续性和灾难恢复，金融业大多采用传统IT架构确保核心业务的稳定运行；另一方面，为了打造创新应用，金融业需要采用云架构打造数字化生态系统。

转型加速进行时

在新一轮科技革命和产业变革的背景下，无论是新兴的民营银行，还是传统的股份制银行和大型银行，都已开始抢跑金融科技“下半场”。

IT架构的云化转型及各种新技术在金融业数字化重塑新阶段的推进已经是?势所趋，在选择目标技术路线和堆栈（架构）的时候，??面先进性和前瞻性很重要，另??面安全稳定和可持续发展同样必须兼顾。

目前金融业的IT呈现了多样化的特点，比如主机、x86架构、云平台等混合部署，需要实现架构的统一管理，降低人力、场地和能耗带来的成本；另外，由于金融业日趋开放互联，业务的敏捷部署和资源的弹性分配也要重点考虑；最后，安全合规仍是金融行业的重中之重。

正是金融业自身的行业属性，他们在架构转型方面需要紧跟基础架构转型的新趋势以及面临的新挑战，这具体表现为：

开放开源路线的选择。金融行业的云化转型需要新技术堆栈的支撑，目前金融业大多是商用的软硬件，随着开源软件的蓬勃发展，基于开放标准的IT架构可以丰富金融业的供应链选择。

稳态敏态双模兼顾。现在金融业的业务呈现出非常明显的“稳敏合一”的特质，所以这就要求在技术选择上遵循新兴分布式架构与开放的集中式架构兼顾的原则。

持续发展与压力应对。 金融业的业务发展需要确保可持续性，这就要求IT基础设施的支持。而IT基础设施也让运维复杂度不断提升，包括软件费用在内的技术堆栈成本不断增加。

数据安全与隐私保护。金融业是强监管合规的行业，面对层出不穷的安全挑战，需要不断提升自身的数据安全保障能力，确保业务的安全稳定运行。

在新的环境下，企业迫切需要与时俱进的新一代基础架构，既能保障复杂的关键应用负载和数据安全，又能提供业务创新所需的灵活性。

LinuxONE的独特价值

在选择技术路线和架构的时候，难点不在于是否知道选择的?向和标准，?是在于如何权衡多?面需求并做到兼顾当下和未来。IBM LinuxONE让客户的选择变得更为简单。

LinuxONE打造云中核心、稳敏合一的架构，支持传统应用和新兴的分布式应用，给金融行业客户最大的灵活度。“稳态”满足安全生产的要求，能够支持高可靠、高安全、高可用。“敏态”能够节约投资、快速响应业务的要求，支持未来新技术的发展。

LinuxONE的独特价值可以概括为开放开源、稳敏合?、绿?计算、安全?虞。具体来说：

开放开源。LinuxONE基于开放开源＋开放Linux服务器，提供全栈式混合多云就绪方案，提升效率同时可上可下规避锁定。

现在金融业在开源开放技术的采纳方面非常积极，开放的LinuxONE支持超过3000个商用和开源软件，包括RedHat/SUSE等各种主流Linux操作系统，各种流?编程语?和?具链，以及混合多云、AI/ML、区块链等各种新技术，涵盖了物理服务器、逻辑分区层、虚拟机层、容器层、统一管控层、应用负载层。

此外，LinuxONE提供金融行业上云全栈式解决方案，包括开放API、OpenShift、 z/OS Broker等，企业通过主机开放API可以实现现代化应用的联通与创新，并可以借助OpenShift与Cloud Packs在主机上面构建私有云，基于z/OS Broker联通主机上的资源。

在云原生创新方面，IBM Z/OS Container Extensions、主机开源项目ZOWE实现云原生开发。其中，LinuxONE支持多层级虚拟化并存，打造最灵活高效的虚拟化平台；LinuxONE与红帽Openshift加速金融行业容器化平台构建进程。

稳敏合?。多层级虚拟化技术和云化能力，支持纵横双向扩展＋高可用高安全保障，稳敏兼顾支撑金融业转型多样化需求。

对于关键业务及高密度部署整合平台而言，如何在业务高峰甚至在系统处于极高利用率的状态下依然保持高效稳定的运行至关重要。LinuxONE继承了整个Z平台的高稳定性，提供了7个9的高可靠、两地三中心、即时恢复、多中心多活等特性。

LinuxONE平台凭借均衡的系统设计、强大的I/O处理能力、先进的负载管理，确保关键业务系统在业务高峰压力下依然健步如飞，满足纵向扩展需求。

绿?计算。以大顶小，以一顶百，打造更为可持续发展的绿色计算模式，缓解空间电力软件许可以及服务运维等压力。

LinuxONE支持以“大而少”的部署方式，以更“快又稳”的技术实现，大幅减少分布式数据库环境下网络分区等各类稳定性和性能问题的发生，在实现最佳数据一致性水平同时以更稳健和更“简又省”的绿色计算方式推进金融行业分布式架构的转型和创新。

安全?虞。全面数据加密/分区虚机隔离/数字隐私护照/安全服务容器独门绝技杜绝内外隐患，打造极致安全体验。

除此以外，越来越多的金融行业尝试新的前沿技术，其中区块链是一个非常重要的领域。IBM通过内存交换技术、芯片内数据压缩技术等支持新的前沿技术，打造高安全区块链平台针对区块链常用加密算法在硬件/微码/超级账本等方面进行专门优化并大幅提升性能，逻辑分布式与物理集中式配置打造高效网络并规避网络瓶颈。从密钥保护、安全镜像构建与部署到安全执行环境，LinuxONE为区块链及数字资产托管平台提供全方位安全保障。

得益于持续的产品创新，LinuxONE在金融行业市场取得了非常不错的成绩。例如华北某地市级商行选择了以IBM LinuxONE支持的部署方案，通过全部 IT 系统的整合，集中、缜密的架构规划，整合分布式的数据库及应用，构建了核心系统多中心多活、高密度负载整合的“稳敏双态 IT 架构”，同时建设了统一的云化平台及绿色数据中心，为支撑未来十多年客户和业务增长打下坚实的基础。

该方案充分利用LinuxONE “以一顶百”的优势，将核心银行、电子银行、渠道，柜面、ESB等等70多套业务系统，120多个数据库及应用服务器和相关应用，全都部署和运行在4台LinuxONE之上，依托LinuxONE的LPAR（逻辑分区）资源隔离和CPU 共享/错峰机制，实现高资源利用率（60%-70%）。实现同城双机房双活和异地应用级灾备，在地市级城商行中开创先河，率先实现所有关键系统双活全覆盖。同时，又依托OpenStack云的统一管理平台，实现云化一键部署。

基于LinuxONE的集中部署，能够满足该行未来业务系统整体发展规划的要求，不仅具备高性能和高安全，可以同时提供水平扩展和垂直扩展，也可以方便地采用开源软件，并扩展到容器云、PaaS云等热点创新领域。

同时，秉持“客户至上”的原则，LinuxONE让业务合作伙伴和客户参与设计思维和敏捷流程。例如，IBM中国实验室拥有LinuxONE的开放、测试、技术支持团队，其中IBM系统实验室服务部团队提供业务场景分析、技术探讨与培训、架构规划设计、解决方案实施与落地等端到端的服务能力。

IBM中国系统中心提供了技术支持与服务团队，并与腾讯云、同方软银、恒生电子、红旗软件、北京理工大学等生态伙伴一起推动LinuxONE在金融行业市场的落地。比如IBM LinuxONE与腾讯云TStack通过兼容性认证，腾讯云TStack基于OpenStack的开源架构可以完全兼容LinuxONE并纳入统一管理。企业不仅能在公有云领域拥有高度安全、稳定可靠的多云架构平台；在私有云领域，企业也被赋予了更为灵活弹性的安全选择。

结语

在当今的数字世界，企业需要在技术需求与业务需求之间达到平衡——即在满足服务交付、可用性、灵活性、技能和上市时间要求的同时优化数字化转型。这就需要IT基础设施平台必须具有可靠性、灵活性和敏捷性。

基础架构“现代化”是金融行业拥抱金融科技革命的重要基石，IBM LinuxONE是新选择，其打造“稳态”（高可靠，高安全，高可用）与“敏态”（节约投资，快速响应业务要求，支持未来新技术的扩展） 统一化的云基础架构平台，帮助金融业适应新常态，蓄势新动力。

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