成绩显著 浪潮商用机器硬件创新构筑Power国产化生态

至顶网计算频道 12月13日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，主题为“云无界，中国造，协致远”的浪潮商用机器有限公司（简称：IPS）2019客户大会在杭州隆重举办，IPS携手客户、生态合作伙伴，以及诸多行业专家，共同探讨了基于先进的Power架构，为企业用户打造融合的IT基础架构，加速企业全面数字化转型进程之道，助力中国经济云中致胜。

众所周知，自1993年研制出中国首台小型机服务器，浪潮始终坚持高端服务器产品的自主研发，并突破了多项核心技术。其中，K1作为国内高端服务器的典型代表，备受市场接纳与认可。而Power也以高可用、高可靠、高品质和安全等特性，是业界备受青睐的IT基础架构。IPS具备在高端服务器系统设计的技术优势，并将其和Power的强大性能结合，自主研发出K1 Power和OpenPOWER系列服务器产品，为市场提供了多样化的选择。

全面开花

浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧表示，自从IPS运营之后，Power产品组合比去年大幅度进步，产品的品类、型号也有了比较稳步的增长。整个Power生态呈现了快速发展，实现了很好的跨越。这包括业务发展形势、客户的规模、行业的数量、产品应用的行业类型越来越多。

“K1 Power系列的产品线全面快速增长，OpenPOWER也在多个行业取得了千台规模、近亿级的订单，这是一大突破，能够形成规模级的应用，对于市场上面向分布式横向扩展的业务平台来讲是非常新鲜的血液，给客户带来了比较好的选择。围绕OpenPOWER应用，在AI、大数据、存储、开源数据库的生态越来越完善。”胡雷钧说。

对于OpenPOWER的市场表现，浪潮商用机器有限公司副总经理傅斌补充说，IPS成立之后我们加速了研发，在过去两年不到时间中，OpenPOWER产品系列已经从原来两路服务器发展到现在分布式存储、GPU服务器等五六款服务器。“因为现在大多数分布式生产环境应用是运行在x86服务器上，但是在很多场景中我们找到了OpenPOWER对标x86服务器的优势，不管是产品设计还是芯片技术。最为重要的是不管是开源数据库，还是分布式存储，ISV基于OpenPOWER开发了很多创新应用。”

在傅斌看来，随着技术路线的更新，很多客户逐步地更新整个硬件环境。与此同时，很多客户在进行云化的改造，把现有的资源通过资源池的方式重新进行整合以及云化，加强管理、调度和资源的可用性，这些都为IPS提供了市场机会。不管是人工智能，还是基因测序，IPS都找到了突破的场景，这部分是未来比较大的增长点。

随着云计算的发展普及，混合多云环境成为企业上云发展的必然趋势。基于架构融合设计，IPS打造了三朵云——核心业务云、创新业务云和HPC/AI混合应用云，助力客户业务发展，更通过K1 Power纵向扩展和OpenPOWER横向扩展融合的IT架构，为企业上云提供底层基础支撑。我们可以说，K1 Power是关键应用领域最佳实践，OpenPOWER是创新应用领域最佳选择。

对于K1 Power的技术路线切换，胡雷钧说，更换技术平台最困难的是要理解信息技术平台的价值观，在原有基础平台上建立的平衡习惯，在新的平台上、新的设计诉求上不一样，在切换技术体系的时候如何找到新的平衡点很重要。“在新的技术平台中，必须要有自己的创新，无论在软件还是硬件上面，需要有新的突破，要基于原先的基础，在服务器平台上要有自己独到的技术。IPS现在更多是工程实践，是在已知的技术和科技平台上进行组合式的转型。真正做出差异性，开创一片新的竞争空间，这里面的技术难度还不小，这不单要求对于应用要有比较深刻的了解，在计算结构、应用技术上也要有独到的见解。”

生态繁荣

凭借强大的性能以及开放、融合的多云架构，IPS在国产数据库、分布式存储、AI、关键业务领域等实现了突破发展。同时，IPS还致力于建设全栈国产化生态系统，涵盖了从底层的存储和服务器设备，到操作系统、虚拟化和云管平台，再到数据库和应用软件的全栈生态。

在胡雷钧看来，对于K1 Power和OpenPOWER来讲，IPS进入了新的产品周期，新周期的主要特点是，技术特性已经不再像以前领先别人很多，现在产品的价值必须要和生态里的合作伙伴，甚至和最终用户紧密结合才能体现出来。所以，生态非常重要，IPS把产品平台做好，合作伙伴基于产品平台开发多样化的方案。“未来应该是多样性的市场，多种平台共存，多种技术相互之间竞争是未来一个长期的形态，客户乐意见到有更多的选择。”

招银云创、兴业数金、铁信云等行业云龙头企业，纷纷采用K1 Power构建资源池，对外提供服务。发展至今，K1 Power已经承载了80%金融行业客户的核心业务，在中国Unix市场占有率超过60%，排名第一，在政府行业亦实现了跨越式增长。

在创新应用领域，联通天宫云，支撑用户规模高达3.5亿，为全球最大的单体电信业务运营支撑系统。IPS的OpenPOWER产品，为其中高计算性能需求、大内存容量等关键计算场景，提供了强大的技术支持。IPS携手百度打造的AI实训室一体机深度学习平台，为用户提供AI深度学习云服务，还助力阿里达摩院在2019年第22届医学图像计算和计算机辅助干预国际会议中取得佳绩。

依托于JDM模式，也就是联合共同设计生产的模式，实现开放创新，满足客户的定制化需求，包括软件、硬件、场景等。而在合作伙伴方面，浪潮K-DB，以及中兴通讯股份有限公司、北京凝思软件股份有限公司、中铁信弘远（北京）软件科技有限责任公司、北京东方通科技股份有限公司展示了Power在物理基础架构、操作系统、数据库、中间件和行业应用等方面的突破及生态的扩大。

浪潮商用机器有限公司合作伙伴业务部ISV业务拓展总监余震表示，IPS的生态是一个更广泛的概念，不仅仅是系统集成商，还包括了ISV软件开发商等，比如说操作系统、数据库、中间件，再往上还有云的合作。现在这样的一个生态已经有超过500家合作伙伴。“我们寻求的合作伙伴看似没有上千上万，但是他们都是业界最顶级的技术能力很强的公司。IPS在研发、生产制造等方面能够发挥硬件方面的优势，扎扎实实一步一步技术创新。IPS硬件方面的创新可以与生态伙伴一起实现更大范围的创新，比如AI、5G、云方面。”

胡雷钧说，对现在的Power生态环境来讲，IPS秉持的价值观一直是做精品、高端产品、高附加值产品，一分钱一分货，把投入花在最后1%、2%的差异上面。在技术的权衡上，比如性能和可靠性，可靠性和成本，IPS会满足客户的更多诉求。“坚持传统并不是反对创新，坚持传统价值并不意味着我们食古不化，我们是在发展中把好的经验和价值传承下去，把价值发挥到更大，找到核心位置。”

对于国产化的问题，胡雷钧表示，IPS不定义国产化，而是自主研发，组织自己的供应链、服务体系、生态系统、运营和销售体系，确保有能力在现有的技术平台上自主开发，在研发、生产等维度掌握企业的运营，这是IPS的追求。“在未来的产品研发策略上，IPS会依据产品路线图稳步推进，但是有一点很清楚，那就是每一块主板都要自己做，这是我们坚持的最基本的原则，也就是工匠精神。IPS在积极践行着国产化替代，而不是给自己贴标签。”

未来，浪潮商用机器希望通过渠道战略升级及与ISV的强化合作，实现从业务场景到用户应用优化层面的行业纵深突破。依托于自身的本地能力，与国内领先的ISV公司合作，围绕OpenPOWER和人工智能、智慧计算领域的业务需求，寻求更多的市场机会，推动更多Power本土解决方案落地，开拓更多行业案例，共同助力中国企业的数字化转型。

云无界，中国造，协致远。浪潮商用机器将开放、国产、协作的理念融会贯通，面对日新月异的市场变革，以自主创新的硬实力，践行突破，打造数字化转型关键引擎，决胜云巅。