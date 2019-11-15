价值匹配与再造 思杰拓展合作生态赋能中国企业

未来，思杰将践行大力投资中国日益增长的云市场的承诺，与合作伙伴密切配合，让客户在聚焦数字化转型目标的同时，提高业务的灵活性并增强对未来发展的信心。

至顶网计算频道 11月15日 新闻消息（文/李祥敬）：在经济新常态下，以“数字化转型”为主线，打造新技术、新产业、新业态、新模式，是企业迎接全球产业革命所必须具备的能力。在此契机下，近日智慧中国 赋能未来” 2019思杰高峰论坛在北京成功举办。大会聚焦数字技术如何重塑工作方式，并积极探索在多云环境下企业如何通过释放信息技术架构活力，获得组织敏捷性。

在此次峰会上，思杰宣布与福建升腾资讯有限公司、新华三集团、领航动力信息系统有限公司等三家企业达成战略合作伙伴关系，并签署战略合作协议。通过建立全新的战略合作伙伴关系，思杰将携手合作伙伴共同为中国用户提供性能和体验更加卓越的全方位解决方案，帮助广大中国客户加快数字化转型的步伐。

本土生态建设再进一步

从三家合作伙伴企业的扎根领域以及合作内容，我们可以看到思杰在中国的生态建设又近了一步。比如福建升腾资讯有限公司（简称“升腾”）持续多年领航中国云终端市场，此次战略合作协议的达成，思杰将携手升腾为用户实现多云环境下的应用交付；新华三是ICT厂商，双方将发力软硬件一体化的产品；领航动力信息系统有限公司（简称“领航动力”）是大型集成商，聚焦在智能制造、智慧医疗、政府及金融领域。

随着桌面虚拟化技术的逐渐成熟，基于“简化管理、数据安全、移动办公”的新型办公需求，基于云计算的桌面云取代传统PC模式已成为大势所趋。福建升腾资讯有限公司副总经理张登峰告诉记者，升腾深入教育、政企办公等领域，此次与思杰合作通过将桌面云技术与行业应用深度融合，精确地帮助客户解决运营过程中遇到的难题，从而更好地适应数字化转型新形势下的市场环境。

张登峰说，针对特点行业客户的需求，升腾还基于思杰的平台进行自主开发了一些创新功能，比如云文档分享、外设映射等。"升腾与思杰传统金融保险行业有着广泛的合作，希望通过此次合作向教育、政府领域拓展。"

众所周知，新华三是一家综合的ICT厂商，其具有云、网、数、安多维度的融合能力。新华三集团云数产品线副总裁彭定学表示，通过打造一个软硬一体化的超融合交付方案，使得客户的体验感最强，部署维护更简单，这是我们跟思杰合作的一个大的方向。目前在一些重要的项目里面，双方已经打造了落地案例，未来还会进一步深化合作。

彭定学说，新华三在服务行业中发现客户对桌面的体验感、交付和可维护性方面有非常高的要求，而思杰在这方面无疑是行业翘楚。因此双方瞄准超融合一体机，让交付更简单，维护更简单，更符合客户需求。我们在这方面进行了一些深度合作，包括研发的对接。除了市场层面的互补以外，产品和技术层面的互补也是双方合作的一个很重要的方面。

针对此次战略合作的达成，领航动力信息系统有限公司总经理姜冬表示，领航动力跟思杰的合作已经有五年多的时间，这次双方展开深入的合作，是因为前期的合作非常好，产生了很多的客户案例。“新一代云桌面在智能制造中有着广泛应用，而思杰能够作为我们的赋能底层，使我们更加有信心地服务好各行各业。

姜冬说，未来应用聚合化、桌面化是一个大的趋势。体验非常重要。思杰在桌面云方面有着深厚的技术积累，针对行业客户，领航动力更加了解不同行业的应用需求，把思杰非常好的体验能力结合到我们的行业应用是未来双方的合作重点。

对于合作伙伴的作用，思杰全球副总裁大中华区总经理陈葵表示，思杰提供的是一个平台产品，如果真正交付到用户手里，肯定要联合合作伙伴。“我们寻找合作伙伴有两个诉求，一个是希望我们的产品是成为合作伙伴解决方案中的一个部分，形成一个成熟的可交付的、可复制的产品。第二点是行业的覆盖，因为桌面云是放在所有行业都是可以的，它是个工具平台类的东西，各个行业都需要自己的一个场景。”

此前思杰与诸多云合作伙伴展开了合作，陈葵说，我们希望未来拓展合作伙伴，扮演Citrix Inside或者Citrix Embedded的角色，更加扎根中国，跟中国市场去对接。

持续赋能企业数字化转型

数字化转型不是一蹴而就的，对于企业来说，必须要从长远的角度去考虑数字化转型的整体，集中力量为最终用户营造一个安全统一、简单易用的数字化工作场景，这其实也是思杰一直以来致力推动的工作。

作为多云环境的应用交付以及桌面云行业的领导者，思杰的愿景就是帮助企业消除障碍，实现不断超越。借助思杰的技术，企业可以将传统应用迁移上云，并通过构建数字安全围栏，从架构层面对数据进行集中保护，打造统一的安全平台。以软件定义广域网和应用交付技术为核心，实现多云环境下的灵活互联。

在这个不断被重塑的时代，人成为企业的重要组成。但是企业对于员工的创新的激发是不够的，85%的员工无法投入工作，无法获取他们所需的工具和信息。而思杰（Citrix）要做的就是不断赋能员工的创造力，驱动企业的数字化转型。

思杰（Citrix ）亚太和日本区售前服务高级总监Aaron Mowbray表示，当前亚太和日本地区的企业积极拥抱数字化转型，市场潜力巨大。特别是中国市场，千禧一代需要更酷更开放的工作文化，他们想要不同的工作方式，这种颠覆性的改变会直接驱动企业的变革。思杰致力于打造未来的工作方式，整好了满足了本地区的需求。“员工体验对于数字化转型至关重要，员工是工作空间的消费者，Citrix简化工作，实现以人为中心的设计，让工作空间统一、安全，而且更加智能。”

在Aaron看来，个人消费用户的体验为未来工作方式指明了前进方向。而思杰始终以体验为根本，并不会为了安全而造成体验的下降。同时思杰也会引入新的技术比如AI来改善用户体验，为用户提供更加个性化的使用体验。“所谓智能就是为了让你的体验更好。 ”

Citrix Workspace Intelligent Experience是思杰对于当前工作空间智能化的重要实践产品。通过在Citrix Workspace中融入机器学习并简化工作流程，Citrix Workspace利用100多个预置的软件服务微应用程序，能够自动显示优先任务及相关任务，使员工能够以更少的步骤和更高的效率完成工作。

为了更好地满足本地用户的体验，2015年思杰在南京正式成立了中国研发技术支持中心，成为思杰全球五大研发中心之一。整个思杰南京研发中心有300到400人，大致有11个研发团队，基本上涵盖了思杰的所有产品，比如虚拟应用、虚拟桌面、终端管理、云服务、大数据分析等等。“中国企业的数字化转型速度非常快，研发中心鼓励创新项目，从而满足中国本地个性化的需求。”Aaron说。

在过去30年中，思杰一直在开发一个强大的合作伙伴生态系统，并致力于帮助客户实现转型。比如思杰与微软在Azure、Office365等方面展开了丰富的合作，帮助企业打造最佳的员工体验。除了微软，思杰与Google也展开了合作。

Aaron说，思杰提供了通用标准化的灵活、可定制的平台产品，合作伙伴可以结合用户场景打造个性化解决方案。所以我们看到本次大会上，思杰与众多中国本土合作伙伴开展了合作，这样可以满足各行各业用户的数字化转型需求。

结语

未来，思杰将践行大力投资中国日益增长的云市场的承诺，与合作伙伴密切配合，让客户在聚焦数字化转型目标的同时，提高业务的灵活性并增强对未来发展的信心。