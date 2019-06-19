迎来而立之年，三十周岁的思杰奉上了一场精彩的Citrix Synergy 2019大会

2019年5月，思杰的Citrix Synergy 2019大会在美国亚特兰大乔治亚州世界会议中心举行，会议地点毗邻百年奥林匹克公园。这样的地点，在这样的时间，我想思杰的用意是非常明显的。

至顶网服务器频道 06月19日 新闻消息（文/李祥敬）：2019年，思杰（CITRIX）迎来投身行业发展的30周年。在过去30年中，思杰始终与客户保持着紧密联系，践行创新，推动未来工作空间的发展。

1989年，三位怀揣远大梦想的企业家共同创立了思杰。他们的梦想是以技术赋能，让人们可以随时随地按照自己喜欢的方式工作。从一开始，思杰就认为工作将不仅仅局限于一个地方，思杰的发明与创新可以让人们自由地选择工作方式、工作地点和工作时间。

2019年5月，思杰的Citrix Synergy 2019大会在美国亚特兰大乔治亚州世界会议中心举行，会议地点毗邻百年奥林匹克公园。这样的地点，在这样的时间，我想思杰的用意是非常明显的。从Citrix Synergy 2019看，这是一届成功的大会，因为本届大会非常完美地诠释了三十周岁的思杰对于未来工作方式的思考。

聚焦工作方式是每届Citrix Synergy大会的主题。思杰拓展数字工作空间领域，不仅提供虚拟化和网络方面的服务，而且也提供云、内容协作、工作空间套件和分析方面的服务。这次的Citrix Synergy 2019为我们奉献了众多产品更新，以及思杰在产业生态的布局。

打造最佳的员工体验

思杰（Citrix）CEO David Henshall在会上表示，在这个不断被重塑的时代，人成为企业的重要组成。但是企业对于员工的创新的激发是不够的，85%的员工无法投入工作，无法获取他们所需的工具和信息。而思杰（Citrix）要做的就是不断赋能员工的创造力，驱动企业的数字化转型。员工体验对于数字化转型至关重要，员工是工作空间的消费者，Citrix简化工作，实现以人为中心的设计，让工作空间统一、安全，而且更加智能。

在这样的策略下，Citrix连接人与技术，关注体验、安全、选择，通过网络、工作空间与分析，承载企业最重要的应用，为员工和应用构建工作平台。特别是在本届Citrix Synergy大会上，思杰引入了数据分析，在安全、性能、生产力等方面实现了提升。

思杰首席产品官PJ Hough在演讲中表示，思杰解决方案的设计理念是：消除干扰，使员工能够专注于重要的工作，并做他们最擅长的事情。比如现在员工每天要纷繁复杂的应用程序，超负荷和复杂性阻碍了员工体验，导致员工参与度较低。于是，Citrix Workspace（思杰工作空间）包括与150多个企业应用程序的“开箱即用式”集成，通过单点登录，提供统一的体验。

消除复杂性复杂性只是一方面，Citrix Workspace Intelligent Experience是思杰对于当前工作空间智能化的重要实践产品。通过在Citrix Workspace中融入机器学习并简化工作流程，Citrix Workspace利用100多个预置的软件服务微应用程序，能够自动显示优先任务及相关任务，使员工能够以更少的步骤和更高的效率完成工作。

在如今这个云时代，思杰与众多云计算合作伙伴推出了云上产品，帮助企业应对这个多云时代。比如桌面即服务解决方案，员工可以从中访问各自的桌面和所有软件即服务（SaaS）应用程序、云服务、文件共享、基于云的办公应用程序以及企业资源等，随时随地使用任何设备完成工作。思杰将首先在Microsoft Azure上交付该解决方案。

除了在体验、效率、智能等方面的改进，思杰在安全性方面业进行了极大提升。比如借助Citrix Analytics（思杰分析），企业可以实现扩展的工作空间安全，包括防止恶意软件。思杰（Citrix）首席隐私和数字风险信息官Peter Lefkowitz告诉记者，他的工作内容就是确保数据安全，保证思杰产品的合作合规性。

思杰虽然通过数据分析来实现用户体验的提升以及安全增强，但是他们并没有滥用数据，而是确保数据被合理使用。首席隐私和数字风险信息官这一职位的设立就是确保这一目标实现的重要举措。在Peter看来，随着业界对隐私安全的重视程度不断增加，首席隐私和数字风险信息官将越来越重要。

思杰（Citrix）云和IoT产品线副总裁Steve Wilson表示，产品中新技术比如AI和大数据、云等的引入，思杰遵循以人为中心的产品设计，实现客户需求反馈和数据驱动进行产品管理。如何最终驱动生产力，提升体验才是思杰产品不断更新迭代的法则。

编织最强的合作生态网络

在过去30年中，思杰一直在开发一个强大的合作伙伴生态系统，并致力于帮助客户实现转型。在产品更新方面，思杰并没有单打独斗，在本届大会上，思杰与微软、谷歌等发布了一系列的合作成果。

比如思杰与微软在Azure、Office365等方面展开了丰富的合作，帮助企业打造最佳的员工体验。除了微软，思杰与Google也展开了合作。比如Google Cloud Marketplace推出Citrix SD-WAN应用虚拟实例，以及Citrix ADC与谷歌云平台（GCP）、Kubernetes与Istio架构的服务网和开源CNCF工具的进一步集成。

其实从微软和谷歌的合作可以看到，Citrix正通过不断深入的协作集成与伙伴生态扩展，引领企业数字化转型的潮流。因为思杰与微软和谷歌在生产力的产品方面进行了更多合作，同时思杰也与微软和谷歌等合作将自身的产品和服务通过云的交付形式传递给更多用户。

其实除了微软和谷歌，思杰与众多云服务厂商展开了积极合作，比如Salesforce、 Workday、SAP、ServiceNow等。应该说，思杰在云方面的合作覆盖了IaaS、PaaS、SaaS等多个维度。这样的生态布局展现了思杰更加开放的态度，思杰在推动业务转型方面是不遗余力的。

得益于强有力的合作伙伴生态，思杰在区域市场取得了不俗的成绩。思杰（Citrix）亚太及日本地区高级副总裁Colin Brookes告诉记者，亚太及日本地区在思杰全球业务中具有举足轻重的地位。未来两到三年，思杰在亚太及日本地区的业务增长将翻番。因为该地区在文化和市场上具有多样化的特点，所以思杰更多依靠合作伙伴去拓展市场，与合作伙伴一起做大市场。

谈到亚太地区，我们就不得不说中国市场。早在90年代，思杰就在中国市场展开业务合作。2004年，思杰在中国正式成立办事处，2009年注册全资子公司。而2015年，思杰又迎来了中国市场的又一里程碑——在南京正式成立了中国研发技术支持中心。至此，思杰在中国形成了从市场、销售、培训、客户到研发与技术支持的完整闭环，进一步深化本土发展。

思杰（Citrix）大中华区渠道总监高翔表示，在中国，思杰的渠道建设更多是依靠ISV，因为现在中国企业积极上云，在应用云化方面需求强烈。现在思杰的业务范围宽广，中国市场对于思杰的认知也不再局限于虚拟化提供商。思杰与青云、华云等云计算提供商的合作可以帮助行业更好地实现数字化转型。

不管是在工作空间还是网络方面，特别是在软件定义广域网（SD-WAN）方面，思杰可以帮助中国企业出海，拓展更为广阔的市场。这个时候，思杰也能给广大的合作伙伴带来市场机会。“伴随着思杰对于工作空间的延展，行业客户转型的需求，合作伙伴的机会也更大，思杰也会强化对本地化市场的支持，帮助他们捕捉机会。”高翔说。

结语

俗话说“三十而立”，对于思杰公司而言，这个具有别用的意义。当今技术环境不断成熟，用户对于新技术的接纳度不断提升，思杰适时将成熟的技术应用到产品中，为用户打造最佳的产品体验，将未来工作方式的愿景不断落地。

同时，经过三十年的发展，思杰的产品以及生态不断成熟，其构建的巨大网络为用户带来了真正的价值实现。展望未来，思杰不断推动工作方式的变革，提升员工生产力水平，帮助企业更好地迎接数字经济，驱动业务的创新发展。

参考文章：

连接人与技术 思杰Citrix Synergy 2019重塑工作未来

http://server.zhiding.cn/server/2019/0522/3118177.shtml

思杰将推出适用谷歌云的Citrix Workspace

http://server.zhiding.cn/server/2019/0522/3118163.shtml

思杰（Citrix）开创员工参与度和生产力的新时代

http://server.zhiding.cn/server/2019/0522/3118164.shtml