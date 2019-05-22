连接人与技术 思杰Citrix Synergy 2019重塑工作未来

现在我们处于一个技术变革的时代，思杰通过丰富的生态构建，让企业有更多选择，加速自身的创新。最后，我们来几张Only Citrix的Keynote图片，或许可以展现思杰的价值所在。

至顶网服务器频道 05月22日 新闻消息（文/李祥敬）：至顶网美国亚特兰大当地时间2019年5月21日消息，业内首屈一指的数字工作会议——Citrix Synergy在百年奥运之城——亚特兰大举行。这是笔者第三次参加Citrix Synergy，一如既往，思杰（Citrix）在年度大会上宣布了一系列的产品更新，以及对于当前业界趋势的洞察。

在开场主题演讲中，思杰（Citrix）CEO David Henshall系统阐释了当前业界的发展趋势，比如我们面对海量数据时代，机器学习与人工智能成为必须，云计算不断发展下的混合云，新的技术比如量子计算正在引发新的数字商业时代。

David表示，在这个不断被重塑的时代，人成为企业的重要组成。但是企业对于员工的创新的激发是不够的，85%的员工无法投入工作，无法获取他们所需的工具和信息。而思杰（Citrix）要做的就是不断赋能员工的创造力，驱动企业的数字化转型。员工体验对于数字化转型至关重要，员工是工作空间的消费者，Citrix简化工作，实现以人为中心的设计，让工作空间统一、安全，而且更加智能。

思杰首席产品官PJ Hough在演讲中表示，思杰解决方案的设计理念是：消除干扰，使员工能够专注于重要的工作，并做他们最擅长的事情。Citrix连接人与技术，关注体验、安全、选择，通过网络、工作空间与分析，承载企业最重要的应用，为员工和应用构建工作平台。特别是在本届Citrix Synergy大会上，思杰引入了数据分析，在安全、性能、生产力等方面实现了提升。

打造统一、安全、智能化的员工体验

现在企业面临一个应用超载的情况，他们使用超过500多个应用，如何有效管理这些应用成为企业的挑战。围绕体验打造，思杰为其工作空间解决方案增加了很多新的功能。通过集成常用的协同工具和服务，企业员工借助单点登录访问，可实现无缝工作，无需切换工作场景。

除了打造统一的用户体验，思杰在安全性方面也是不遗余力的。当前企业面临复杂的系统攻击和数据盗窃的威胁。为了帮助企业抵御这些威胁，思杰推出全新功能，比如键盘记录、屏幕截图与会议录像等，还提供安全威胁和自动解决方案的完整日志记录，可由安全专家进行监控，并可以通过与Splunk的集成，导出到其他分析平台上。此外，通过对用户设备和访问行为以及Citrix Analytics（思杰分析），在不妨碍用户体验的前提下，企业可以兼顾灵活性和选择需求。

这些新功能为个人设备和托管设备接入Citrix Virtual Apps and Desktops（思杰虚拟应用及虚拟桌面）的所有连接提供端点和浏览器的安全保障，并为在Citrix Workspace中完成的所有工作提供保护。

Citrix Workspace Intelligent Experience是思杰对于当前工作空间智能化的重要实践产品。通过在Citrix Workspace中融入机器学习并简化工作流程，Citrix Workspace利用100多个预置的软件服务微应用程序，能够自动显示优先任务及相关任务，使员工能够以更少的步骤和更高的效率完成工作。

另外，Citrix Analytics Machine Learning（ML）Engine（思杰分析机器学习引擎）功能的增强，企业将能够通过监控网络延迟发现性能问题，轻松识别表现不佳的用户组，并采取措施改善其用户体验。将智能技术应用在体验打造中，思杰还在安全方面也在加入智能化，Citrix ADC推出了全新的基于行为的机器人检测功能。

拓展生态 Citrix与微软、Google Cloud合作发布一系列产品和服务

在产品更新方面，思杰并没有单打独斗，而是与众多合作伙伴一起发布了一系列的合作成果。

微软是思杰的重要合作伙伴，双方合作紧密。在本次大会上，思杰与微软在Azure、Office365等方面展开了丰富的合作，帮助企业打造最佳的员工体验。而在安全性方面，思杰已经将微软图形安全API 中的风险指标以及用户和实体清单整合到了Citrix Analytics中。通过这种整合，安全管理员现在可以在其思杰和微软解决方案中获得统一的威胁情报视图。

除了微软，思杰与Google也展开了合作。比如Google Cloud Marketplace推出Citrix SD-WAN应用虚拟实例，以及Citrix ADC与谷歌云平台（GCP）、Kubernetes与Istio架构的服务网和开源CNCF工具的进一步集成。

思杰与谷歌Cloud Identity实现互操作的计划将允许访问Citrix Workspace的用户使用G Suite证书进行无缝身份验证，提供一种更加安全和统一的终端用户体验。此外，智能化功能与G Suite的集成将帮助企业通过Citrix Workspace的个性化功能，自动通知员工其谷歌日历中的重要事件。借助适用于谷歌云的Citrix Workspace，企业可以利用Citrix ADC与Citrix SD-WAN的强大组合，在GCP传输应用程序或用户连接资源时进行优化和安全连接。

在如今这个云时代，思杰与众多云计算合作伙伴推出了云上产品，帮助企业应对这个多云时代。比如桌面即服务解决方案，员工可以从中访问各自的桌面和所有软件即服务（SaaS）应用程序、云服务、文件共享、基于云的办公应用程序以及企业资源等，随时随地使用任何设备完成工作。思杰将首先在Microsoft Azure上交付该解决方案。

现在我们处于一个技术变革的时代，思杰通过丰富的生态构建，让企业有更多选择，加速自身的创新。最后，我们来几张Only Citrix的Keynote图片，或许可以展现思杰的价值所在。