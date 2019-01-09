CES 2019：英特尔展示首款10纳米处理器 面向AI、5G和下一代工作负载

本周一在美国拉斯维加斯开幕的CES消费电子展上，英特尔展示了自己首款采用10纳米工艺的处理器。

本周一在美国拉斯维加斯开幕的CES消费电子展上，英特尔展示了自己首款采用10纳米工艺的处理器。

这款代号“Ice Lake”的处理器主要面向个人电脑，基于英特尔最近推出的Sunny Cove位架构，该架构采用了旨在推动利用人工智能和英特尔Gen 11 GPU的指令集。

Sunny Cove提高了英特尔芯片的时钟性能和能效，适用于日常计算，此外还增加了支持人工智能和加密相关工作负载的新功能。

具体来说，Sunny Cove让CPU能够并行执行更多操作，通过改进算法降低延迟，并提供更大的缓冲区和缓存来优化以数据为中心的工作负载，英特尔客户端计算群组高级副总裁Gregory Bryant这样表示。

今年晚些时候出货第一批设备的时候，Ice Lake芯片还将配置面向PC和笔记本电脑的Thunderbolt 3、Wi-Fi 6和Deep Learning功能。

Ice Lake对英特尔来说是一个重要的里程碑。目前英特尔已经落后于AMD等竞争对手，后者正在出货采用7纳米制程工艺的CPU，这意味着AMD可以在每个芯片上容纳更多的晶体管，从而提高计算能力。

英特尔最初计划在2016年推出10纳米处理器，但一再延迟并于最近称最早要等到2019年。现在推出了Ice Lake，英特尔似乎终于实现了自己的承诺。

在今年的CES上，英特尔进一步扩大了自己的芯片产品阵容，推出了6款专门面向视频游戏PC的第9代芯片。这些芯片新品将于本月晚些时候出货，从入门级Core i3一直到新的Core i9处理器。英特尔还表示，计划将第9代芯片用于H系列笔记本电脑，于今年第二季度推出。

Lakefield混合CPU

展望未来，英特尔预览了一个名为Lakefield的新混合型CPU客户端平台采用英特尔的Foveros 3D封装技术。Lakefield CPU配备5个核心，包括1个10nm Sunny Cove核心和4个基于Intel Atom的核心，并将不同的知识产权组合到一款产品中，占用的主板空间更小。英特尔表示，这将使计算机制造商“更轻松地实现轻薄外形设计”。

Project Athena

英特尔还公布了代号Project Athena的创新计划，该计划提供了一系列行业规范，旨在帮助“引入新一代高级笔记本电脑，旨在实现新体验并利用下一代技术如5G和人工智能”。

英特尔表示，该规范罗列了实现这些新技术的平台要求、用户体验以及实际使用模式定义的基准测试目标。英特尔预计，采用Project Athena规范的首批设备将于今年下半年出货。

Spring Crest

在AI工作负载方面，英特尔详细介绍了新推出的Nervana Neural Network Processor for Inference。英特尔城，这是一种新型芯片，旨在加快人工智能训练的推理速度，或者人工智能模型根据接收到的数据得出结论的速度。

Moor Insights＆Strategy首席分析师Patrick Moorhead表示，这是一个重要的发布，因为英特尔声称NNP-I在实际应用的推理性能方面可以胜过Nvidia的GPU。

Moorhead说：“如果这是真的，那将一个重要的消息。英特尔似乎非常有信心，我期待看到运行生产工作负载的第三方基准测试结果。”

英特尔表示，这款代号为“Spring Crest”的芯片新品将于今年晚些时候发布。

Snow Ridge片上系统

最后，英特尔正在扩大自己的“片上系统”生态，推出了代号为Snow Ridge的10nm平台，该平台旨在实现5G无线接入和边缘计算工作负载。英特尔表示，此举目的是将英特尔架构引入无线接入基站，并允许更多计算功能分布到网络边缘。