 POWER 9为云与智能打造强大引擎

下面我们就来深入了解一下，POWER9是如何通过全新架构与双向扩展能力，来满足用户企业业务向智能云化平滑过渡的转型需求。

至顶网服务器频道 （文/董培欣）： 从全球角度看，政治经济波动持续、逆全球化趋势抬头、技术加速变革商业等因素促使企业需要数字化转型。在中国市场也是如此，整体经济增长速度正在下滑，市场竞争激烈，用户需求也越来越个性化，需要为用户提供个性化的产品和服务。因此，数字化转型已成为传统企业必须付诸行动的必选项。不能快速转型，将企业业务云化，更加智能的适应市场发展需求，就可能步入被“优化”的范畴之内。然而在数字化转型的过程中，需要云计算与人工智能、机器学习、物联网和区块链等诸多技术能力的加持。步子迈的过大，底层基础设施无法及时跟进，也会出现问题。

在至顶网2018年的公有云实施调研中，“成本”是用户选择公有云产品的首要因素随后才是“稳定”与“安全”。在对部分用户的深入调研中了解到，“成本”分为两个方面，一方面是采购成本，用户希望采购到的产品“质优”、“价廉”的产品——用更优势的价格获得更强处理能力，满足更多应用处理需求。另一方面希望采购的设备具备可延续性，可以和以往系统更好的进行兼容，平滑过度。

质优、价廉、平滑过度，同时还要兼顾稳定与安全。这已经不是“两全法”可以解决的问题了，然而在这个金秋的十月，来自浪潮商用机器有限公司的POWER9“官宣”则为用户提供了一个非常适宜的解决方案。下面我们就来深入了解一下，POWER9是如何通过全新架构与双向扩展能力，来满足用户企业业务向智能云化平滑过渡的转型需求。

一、 POWER9 全新架构的性能优势

当前无论政府、金融还是商业、医疗，业务平台均有向移动终端发展的强烈趋势。而海量的移动应用，则向企业业务应用处理能力发出了强烈挑战。下面我们首先看一下，POWER9的处理器微架构是如何为此进行应对的。

POWER9的内核架构设计更加合理。通过模块化的执行单元和智能管理控制单元，增强了负载管道的处理效率；对称的数据（整型/浮点/128b/SIMD）处理引擎，增强了负载管道的利用率；共享的内核计算资源，优化了数据的交换效率。

从上面性能对比的图片中，我们可以直观的了解，POWER9的E950比Power8 的E850C，至少有40%的性能提升，其性能更是POWER7 P770+的两倍以上。

与友商的某些CPU进行对比，POWER9内核的每时钟周期指令发射和处理能力是某些CPU的3-4倍以上。也就是说，在相同的时钟周期之内，POWER9内核可以采用更加高效的处理方式，提供出比某些CPU高出数倍的计算资源。

通过在全球公认的CPU性能测试工具SPEC2006测试结果对比中，也可以对上述论断进行验证：基于POWER9 CPU的FP5280G2测试性能还要高于基于主流四路处理器的X86服务器。

通过上面浪潮商用机器所公布的性能对比数据我们可以了解。新一代的POWER9系列处理器在处理能力上比当前主流的X86处理器具有明显优势。

二、 POWER9 的纵向扩展一虚多，横向扩展多虚一双向扩展能力

上面介绍的是POWER9的计算性能优势，但是在实际应用过程之中，尤其是在当前越来越重要的云计算应用之中，POWER9的计算优势又是如何进行发挥的呢？在这里有必要向大家介绍一下POWER9的纵向扩展一虚多、横向扩展多虚一的双向扩展能力。

纵向扩展一虚多：

从上文的POWER9全新架构性能优势中我们可以了解，采用全新架构的POWER9无论是与上代产品，还是与其它处理器相比都存在着相当明显的性能优势。高性能在为POWER9带来了更加出色的Scale Up计算能力的同时，还可以对这些计算能力进行细粒化拆分，一虚为多，为企业云计算业务并行处理，提供了强大的计算资源保障。

POWER9芯片最大可以提供每插槽12个物理核心，而每个核心可以支持最大8个处理线程，也就是说，在一个云计算系统中，一个POWER9处理器可以提供96个vCPU供用户进行使用。

虽然现在CPU总线已经集成到了芯片内部，可以为个人及商用电脑提供充裕的CPU总线带宽，但是多核心多业务的并行处理服务器，对CPU总线还有更高的要求。比如在云计算系统中对虚拟网络数据转发处理时，对X86处理器的内核就有特殊要求，不正确的使用可能会造成数据转发延时过高的情况出现。而对于POWER9处理架构而言，这方面的问题就会减少很多。POWER9所提供的增强SMP节点互联拓扑设计，为每个核心和线程提供了足够的数据传输带宽，可以充分满足高并发多业务的并行处理。

除了核心间的高总线传输带宽之外，POWER9还在芯片上集成了双内存控制器，可以提供出230GB/s的内存带宽，从而充分保障众多CPU内核的高效内存数据调用需求。

横向扩展多虚一：

当企业在进行人工智能、大数据分析乃至于图文图像处理等需要异构计算的应用时，还需要服务器为之提供更多的异构计算拓展能力。此外，单台服务器的计算性能再高，也难以满足不断拓展的业务应用需求。在这方面，POWER9同样提供了当前X86难以望其项背的接口设计和连接带宽。在满足异构计算板卡接入的同时，也可以将众多POWER9服务器通过更高效的网络接口进行互联。

POWER9整机最多可达32个的热插拔 PCIe Gen4 槽位（每CEC 8个），可以接插更多的异构计算GPU板卡；其独特的NVLink2.0，可以为GPU/CPU间提供更高速的直通数据传输通道；高带宽、低延时的OpenCAPI3.0开放接口可以更加高效满足应用处理数据的实时传送需求。另外，POWER9拥有全新的25G Link, 它不仅可以为以FPGA为代表的各类硬件加速器提供更快连接接口，而且还可以为新型的系统间互联设备提供支持，从而可以更好地提升服务器集群整体处理能力，从而满足更大规模、横向扩展的高性能应用处理需求。

并且，在满足企业计算资源大规模横向扩展的同时，POWER9还可以利用统一的资源管理工具Cloud PowerVC Manager，将不同的弹性负载计算资源有效的整合在一起，实现业务的无缝迁移与整合，从而达到横向扩展多虚为一的集中管控能力。

三、可靠安全助推企业智能化发展

在了解到全新架构的POWER9为我们带来了全新的业务应用性能体验的同时，所有使用POWER9芯片的服务器都已经预装了固件和操作系统的补丁，可以在AIX、IBM i 和Linux操作系统上防范所有已知的Meltdown 和Spectre 安全漏洞。POWER9服务器成为业界第一款，也是至今为止唯一一款提交安装安全补丁之后性能基准测试报告的服务器。

高性能、高可靠而且具备了更高安全性的POWER9系列服务器，当应用业务的负载越大，POWER9的优势就会越发明显；并且可以更加高效的满足用户对综合应用使用需求。现如今越来越多的企业应用都在向虚拟化的云计算平台上进行迁移，POWER9可以更好的满足用户在高性能计算、数据库应用及数据分析、人工智能计算等多种业务应用中的挑战。

由此可知，POWER9为云与智能打造的强大引擎，也必将会助力用户迈开大步，一往直前，在数据化、信息化转型的大潮中乘风破浪，直达成功彼岸。

有关POWER9和浪潮商用机器更多信息，请点击“2018卓于融通 创变自主 先行者峰会”，回看峰会现场视频回放。