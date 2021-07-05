新格局新生态 浪潮商用机器以新Power为核心助力企业数智化变革

在浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧看来，在数字化转型趋势影响下，新的应用和工作负载不断涌现，新技术与传统行业融合比如“5G＋工业互联网”对于高性能、可靠性、可用性的需求变得更强劲，这为浪潮K1 Power带来了巨大的市场机会。

目前，在数字化转型驱动下，产业格局面临新的变化。新格局下，企业需要重新界定核心应用场景，而这离不开坚实的基础设施支撑。

在近日举行的2021浪潮商用机器客户大会上，浪潮商用机器正式发布了面向关键计算的浪潮全新K1 Power产品线，同时聚焦国产高端服务器生态，联合多家ISV发布了48个认证解决方案。

“浪潮K1 Power的性价比最高，是最可靠的技术选择”

如今计算多元化的趋势非常明显，不管是通用处理器还是专用芯片，企业的算力架构选择更多样。作为关键业务计算的典型代表，Power也在不断迭代更新，适应产业变化和客户需求。

在浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧看来，在数字化转型趋势影响下，新的应用和工作负载不断涌现，新技术与传统行业融合比如“5G＋工业互联网”对于高性能、可靠性、可用性的需求变得更强劲，这为浪潮K1 Power带来了巨大的市场机会。

当前有一种论调认为，分布式架构是当前IT架构的主流，而传统的纵向扩展架构已经落伍，似乎云计算等技术就一定是分布式。胡雷钧说，任何应用系统的建设一定是要在各种技术之间进行权衡，找到适合自己的最佳契合点。

基于这种思考，全新国产高端服务器家族浪潮K1 Power产品线面向关键应用核心云承载平台、关键业务主机、云原生创新型应用，以‘三高一强’特性为客户提供高价值的关键算能，为企业夯实关键计算底座。

胡雷钧表示，作为一种纵向扩展系统，在支撑高性能、高可靠、高安全和强一致性的核心应用系统方面，浪潮K1 Power的性价比最高，是最可靠的技术选择。同时，围绕POWER处理器的国产化，浪潮商用机器提供了面向关键应用系统的丰富产品。

此次发布的国产高端服务器家族浪潮K1 Power产品线，涵盖K系列高、中、低端数据产品，FP系列数据库优化和分布式存储产品，不仅是核心系统集中式商业数据库的最佳平台，还是重要系统开源数据库的优选平台。

此外，浪潮商用机器K1 Power云和K1 Power容器云关键产品解决方案承载客户新核心，主要用于助力客户传统核心平滑上云，从而完成由传统核心向新核心的演进。

“秉持自主研发，依托本土化的服务能力和响应速度，我们打造帮助客户托底的能力，”胡雷钧说。

携手左、右手合作伙伴 构建关键计算生态

如果说产品技术的持续创新是浪潮K1 Power强大生命力的保证，那么在生态层面，浪潮商用机器联合应用、行业等合作伙伴，围绕平台软件、云计算、存储、数据库等，构建关键计算的生态系统，则让Power“锦上添花”。

浪潮商用机器自成立之初就致力于围绕关键计算生态，积极携手左、右手合作伙伴开展深度合作，构建自顶向下的完整生态链体系，实现互利共赢。在技术侧坚持开放标准，持续技术创新；在客户侧面向应用场景优化，全面合作推动产业发展，提高渠道积极性，发挥渠道价值，扩大市场覆盖。

一方面，浪潮商用机器与华虹电子、洛阳银行，东南大学等典型行业客户展开深度合作，共同构建行业创新应用场景和关键计算需求的算能解决方案。浪潮商用机器在金融、交通、医疗、企业等重点行业取得了30%以上的大幅增长；在中国小型机市场连续10个季度保持份额第一。

另一方面，浪潮商用机器渠道合作伙伴数量和全产品线销量双双提升。同时，浪潮商用机器伙伴自主业务同比增长16%，ISV业务同比增长64%，非金融行业业务占比已经提高至46%。

浪潮商用机器有限公司副总经理傅斌表示，对于ISV类合作伙伴，浪潮商用机器在战略层面进行布局和支持，同时针对客户需求，浪潮商用机器与行业领先的ISV也进行了诸多具体工作，比如联合产品发布。

目前，浪潮商用机器在主要行业已与20多家行业头部ISV建立长线合作关系，如证券行业的恒生电子、银行业的长亮科技、神州信息、赞同科技，保险行业的中科软，医疗行业的东华医为等，完成了30多个行业核心应用与浪潮K1 Power服务器的兼容性认证，覆盖80%的城商行、农信社、证券、保险、医疗、制造、交通等应用场景，不断扩大K1 Power关键计算生态。

傅斌介绍说，浪潮商用机器在成立ISV团队和解决方案事业部、创新实验室之后，主要做了两件事：一是针对核心应用系统，匹配ISV的产品，例如与东华医为打造下一代医疗核心；二是浪潮商用机器也参与新的创新应用，比如恒生电子的证券行业下一代核心。“在这一过程中，我们要找到客户的需求，把ISV的新一代应用开发跟我们的技术特点结合在一起。”

浪潮商用机器提供了培训、市场、营销奖励等措施加速扩大ISV应用的互认证，激励与ISV互认证的行业解决方案落地，和头部ISV建立联合实验室，提供联合方案的云测试和客户演示环境，大力推动10＋创新应用场景落地。

“我们已经探索出与ISV合作拓展市场的方法，未来能够更多地推广到新的行业，从原来的核心应用推广到新型应用，让更多的客户能够使用我们的平台。”傅斌说。

结语

在数字经济的新格局下，浪潮商用机器以新Power为抓手，打造新核心，从技术与生态两个维度持续赋能为企业数字化转型。