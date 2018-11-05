“合纵连横” 浪潮商用机器打造Power大生态

浪潮商用机器有限公司产品营销部总经理江豫京告诉记者，浪潮商用机器是浪潮信息与IBM共同出资成立的，是由浪潮控股的中国本土服务器厂商，整合了两家公司的技术和优势资源，面对不同市场领域的差异性需求，为客户提供有竞争力的产品。

至顶网服务器频道 11月05日 新闻消息（文/李祥敬）： 近日，以“卓于融通 创变自主”为主题的2018浪潮商用机器先行者峰会——POWER9饕餮盛典在京盛大召开，浪潮商用机器有限公司（简称“浪潮商用机器”）推出了基于POWER9处理器的全线新产品及解决方案。

浪潮商用机器有限公司产品营销部总经理江豫京告诉记者，浪潮商用机器是浪潮信息与IBM共同出资成立的，是由浪潮控股的中国本土服务器厂商，整合了两家公司的技术和优势资源，面对不同市场领域的差异性需求，为客户提供有竞争力的产品，通过做大Power生态，让客户选择更自由。

以POWER9为根基打造全线产品

我们知道POWER处理器在纵向扩展领域具有领先优势，全新POWER9处理器采用了内核微架构，每核性能较POWER8可提升40%，单核线程数提升4倍，L3高速缓存提升3.3倍，处理器互联带宽提升7倍，单处理器内存容量提升2.7倍，内存带宽提升2倍，IO总带宽提升2倍。POWER9芯片支持PCIe 4.0的I/O扩展，拥有2倍于PCIe 3.0的带宽，极大地提升了传输速率，降低了30%的延时。

除了在性能和稳定性等方面的提升，POWER9处理器也在积极拥抱异构计算，比如支持NVLink 2.0、CAPI 2.0和New CAPI等。面向加速器件、异构综合器件开放，大幅提升加速效率，深度学习框架性能超x86近4倍。例如，CAPI 2.0异构加速计算接口，可极大缩短链路，实测显示，CAPI加速模块相比传统I/O设备效率可提升36倍，能够为图像视频、深度学习、动态捕捉实时反馈创造巨大优势。

“基于POWER处理器设计的纵向扩展系统和横向扩展系统，集成了Power系列的优秀传统，采用了一致的体系架构、一致的研发标准、一致的质量要求、一致的认证标准，实现了平滑升级的路线。”江豫京说，“通过自主研发，我们扩展了更完善的解决方案。POWER的解决方案要向云而生，尤其是纵向扩展Power服务器系统提供了一个完备的、更优的云解决方案。面向AI、大数据分析、分布式数据库、内存计算、GPU数据库等新兴应用领域，我们也有各种不同基于POWER横向扩展平台的解决方案。”

浪潮商用机器有限公司营销部产品总监王强介绍说，本次发布会共发布了9款全新产品，其中，K1 Power E980、K1 Power E950企业级服务器搭载POWER9芯片，为企业关键业务搭建核心承载平台，支撑对系统性能要求苛刻的关系型数据库、内存数据库、关键应用负载、一体化业务及OLTP/OLAP混合应用等核心关键应用。全线产品预装PowerVM，提供原生云支持，可满足用户资源池智能化调配需求，统一标准保障客户业务稳定运行。此外，同源架构无缝兼容IBM Power平台。相比同等计算力的x86服务器，Power服务器的纵向扩展能力更强，比如单台K1 Power E980最高可部署成192个逻辑分区或1000个微分区，完美支持企业的关键业务应用工作负载。

而K1 Power S914、K1 Power S922、K1 Power S924、K1 Power L922、FP5280G2、FP5290G2、FP5295G2等7款横向扩展服务器则面向企业数据密集型的多样业务需求，提供针对数据和认知的基础架构，加速无止境。

特别是FP5280G2、FP5290G2、FP5295G2面向不同的新兴应用专门优化，FP5295G2专为企业AI智慧计算创新设计，采用了POWER9的NVLink的互联，实现GPU和CPU的结合，可有效提升异构计算效率，在AI领域具备最高计算效能，单节点能够提供最强训练场景应用。FP5290G2则为高内存容量平台，比通用的2U服务器拥有更多内存插槽、更高的内存带宽和容量，可助力企业打造适配分布式数据库、大数据分析、内存数据库的基础架构平台。FP5280G2为模块化设计，通过不同的前I/O和后I/O模块的组合，可支撑面向AI、面向搜索引擎、面向大数据分析的计算和存储结合的平台。

在大数据应用场景中，POWER9处理器内置的GZip硬件加速模块不仅能够极大地提高大数据分析平台的数据传输效能，也使得数据压缩和解压缩性能提高了440~740倍。在广告推送算法加速引擎的性能评估中，利用PCIe上的FPGA加速卡，可获得4.8倍的性能提升。面对高性能计算，全新产品系列在系统设计上为处理器提供了更高更可靠的高速通讯平台、更高I/O平台，在面向科学前沿的计算中均可获得5到10倍的扩展和性能提升。针对分布式大规模机器学习，基于POWER9处理器技术的全线新品提供面向加速器、面向异构计算的Cache一致的高速互联，可以实现多种领域中不同算法近10倍的性能加速。

浪潮商用机器有限公司销售部产品经理张峰表示，浪潮商用机器打通了双方母公司的营销团队、产品体系和客户，这让基于POWER9处理器的产品的市场空间变得更为广阔。“Power在云计算、人工智能、认知计算等方面积淀非常深，面对新技术，我们会有更多的优势和适应性。”

联合合作伙伴打造Power大生态

浪潮商用机器的目标是打造Power生态。Power生态不仅仅是面向纵向扩展的关键应用领域，还面向横向扩展的互联网创新应用领域。浪潮商用机器会与已有的合作伙伴体系进行更紧密的合作，通过联合实验室、创新平台为用户提供更为完善的云解决方案；面向新型应用，浪潮商用机器期望和行业ISV和开发者一起合作，把Power在AI、在大数据分析上的各种不同能力，通过联合的解决方案释放给用户。

浪潮商用机器有限公司渠道销售部总经理乔虹告诉记者，浪潮商用机器的渠道构成是博采了双方母公司的众长，还有自己的特色。比如合作伙伴大多是聚焦在AI、大数据等等新兴领域。“我们的ISV合作伙伴分为平台级的和行业性的，针对他们，浪潮商用机器在技术和市场两个方面都有相应的合作策略。”

另外，浪潮商用机器面向应用，融合产业链，与客户建立独特的JDM（Joint Design Manufacture）合作模式，与用户紧密对接，共同设计、共同研发、共同成长；围绕着云计算、互联网、AI应用的产品创新和解决方案交付，面向客户具体业务，提供从开发、生产、供货到实施运维等业务链条的服务，最大限度拉近与客户的距离。

在AI领域，浪潮商用机器携手国际领先的AI技术赋能者第四范式，联合发布AI软硬件一体机产品“4Paradigm AIO”，针对目前企业AI应用面临的数据、算法、计算力等多重挑战和高门槛，提供一款切实可行的AI软硬件一体化产品。可满足企业海量数据治理、大规模训练样本和高维机器学习的高效率需求，浪潮商用机器在计算架构和硬件领域的强大创新能力结合第四范式领先的AI系统，将持续赋能行业用户强大的AI业务支撑与开发能力，加速AI行业落地进程。

浪潮商用机器与浪潮软件联合超图、瀚高等合作伙伴，研发推出了空间数据加速一体机，利用CPU＋GPU协同运算，革新GIS平台底层算法，适合海量并行计算的GPU数据库通过内部机制裁决选取最优解，突破了传统GIS平台在数据切片、数据分析上的计算瓶颈，实现了海量空间数据加速运算、显示、分析，能够满足国土、水利等强GIS行业的需求。此外，浪潮商用机器还同NEC建立合作，共同推出可广泛应用于金融、运营商、公共交通、制造等领域的高可用解决方案；与北京红旗软件有限公司、中标软件有限公司等分别联合开发，打造融合Power能力的国产操作系统。通过多方协同创新，打造本土共荣生态。

浪潮商用机器有限公司解决方案部总经理吴楠表示，浪潮商用机器成立了方案创新中心，帮助客户能够把应用放在POWER9平台上进行迁移和优化，分享技术创新带来的业务价值提升。“我们与腾讯在POWER集群方面进行了深入合作，系统运行效率和计算能力较同规模x86集群得到大幅提升，TCO也有大幅度下降。”

“得益于两家母公司的生态，浪潮商用机器的产品可以非常好地与现有的生态进行融合，这对客户来说至关重要，因为用户不需要在应用的迁移和系统的适配方面进行额外的工作。接下来我们会做好赋能，深入各个行业，打造Power大生态。”江豫京说。