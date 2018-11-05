Power新势力 浪潮商用机器给市场的新选择

近日，以“卓于融通 创变自主”为主题的2018浪潮商用机器先行者峰会——POWER9饕餮盛典在京盛大召开，浪潮商用机器有限公司（简称“浪潮商用机器”）推出了基于POWER9处理器的全线新产品及解决方案。

至顶网服务器频道 11月05日 新闻消息（文/李祥敬）： 近日，以“卓于融通 创变自主”为主题的2018浪潮商用机器先行者峰会——POWER9饕餮盛典在京盛大召开，浪潮商用机器有限公司（简称“浪潮商用机器”）推出了基于POWER9处理器的全线新产品及解决方案。

在浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧看来，浪潮商用机器的全新产品为企业IT架构提供了更加多样化的选择。在行业数字化转型过程中，从流程驱动、业务驱动到数据驱动，企业对于IT架构产生了新的需求，特别是如何应对人工智能技术的挑战。除了新的计算力需求，企业传统的应用需求也在发生变化，比如关键业务上云。

“这些挑战概括起来就是企业需要一个全新的面向纵向扩展和横向扩展的IT架构，这个平台需要是融合、统一的。所以，浪潮商用机器推出了Power全线产品家族，既有传统的面向纵向扩展的K1 Power系列的服务器产品，也向面向横向扩展的FP系列的产品，这些产品在未来能够非常好地支撑云和大数据、AI应用，也可以非常好地支撑向云转变的关键业务应用。”胡雷钧说。

瞄准两个市场 提供多样化的选择

众所周知，我们处于一个计算多样化的时代，单一的IT架构已经无法适应企业的发展需求，企业的需求呈现多样化。IT平台的竞争是企业业务创新的关键，IT平台技术的先进性、差异性体现了两个商业机构之间竞争上的差异性。对于系统的差异化定制以及对于计算平台的差异化选择，驱动企业更多应用新技术、应用创新技术，比如异构计算的模式。

浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧

在胡雷钧看来，POWER处理器是处理器体系架构领域里的最佳工程实践，里面包含了多年来沉淀的核心关键技术。而全新POWER9处理器采用了内核微架构，每核性能较POWER8可提升40%，单核线程数提升4倍，L3高速缓存提升3.3倍，处理器互联带宽提升7倍，单处理器内存容量提升2.7倍，内存带宽提升2倍，IO总带宽提升2倍。同时，POWER9处理器还体现了拥抱异构计算的态度，具备NVLink 2.0、CAPI 2.0和New CAPI三位一体的领先硬件加速优势，面向加速器件、异构综合器件开放，大幅提升加速效率，深度学习框架性能超x86近4倍。

正是基于POWER9的特质，Power全线产品家族在纵向扩展领域，以高性能、高稳定性与卓越的定制服务为企业关键业务搭建核心承载平台，满足对系统性能要求极为苛刻的核心关键应用的需求，保障业务稳定高效运行。在横向扩展领域，面向企业数据密集型的多样业务需求，拥抱异构计算，提供了针对数据和认知的基础架构，加速无止境，能够满足企业面向AI、大数据分析、分布式数据库、内存计算、GPU数据库等新兴应用领域的多样业务需求。

“浪潮商用机器通过整合，能够为Power的增长提供支撑，同时也为实现在大概念的服务器领域市场份额的增长贡献力量。”胡雷钧说，“在纵向扩展领域，我们是独家授权模式。而横向扩展领域是一个开放的市场，我们期望有更多合作伙伴让这个生态环境更加活跃。”

在纵向扩展领域，POWER一直承担着企业的核心关键业务应用。浪潮商用机器有限公司副总经理傅斌告诉记者，Power作为有几十年历史的产品，一直服务于企业IT基础设施的核心系统。包括数据库、ERP、CRM等，这些应用大多采用纵向扩展架构。

而在横向扩展领域，浪潮商用机器有限公司副总经理黄家明表示，OpenPOWER在很多特性方面走在了x86的前面，比如异构计算的加速以及对开源软件的支持。而且在一些新型应用，比如人工智能、大数据分析等，POWER的技术优势还是很明显的。同时，在产业链和供应商整合方面，OpenPOWER有着自己成熟的模式，这些都为浪潮商用机器拓展横向扩展市场提供了有力支撑。

傅斌补充说，浪潮商用机器具备了芯片优势和平台系统设计优势，两个结合在一起，在海量的横向扩展市场里面，浪潮商用机器的空间是非常广阔的。而且浪潮商用机器可以借助两家母公司的优势基因，可以在横向扩展领域有更多作为。比如浪潮与客户的联合创新模式——JDM，在产品研发投入方面创造了很多面向客户的定制产品。这种优势完全可以引入到浪潮商用机器。

对于未来的市场拓展，胡雷钧透露，在纵向扩展领域，浪潮商用机器现在是聚焦中国和“一带一路”市场，未来我们会面向全球销售。浪潮商用机器也会和IBM联合开发下一代产品线，也就是增加浪潮商用机器的自主设计。

强强联合 提升用户体验

胡雷钧表示，浪潮商用机器的使命是为了做强、做大Power生态，在纵向扩展领域继续保持领先优势，在横向扩展、面向新的应用创新领域锐意进取。传承双方母公司的强大优势，浪潮商用机器将POWER的技术优势和中国客户的需求相结合，为客户带来更多的创新实践。“我们希望浪潮商用机器能够在Power生态方面获得更大的成功，Power代表着先进技术。”

在胡雷钧看来，为了实现这样的目标，浪潮与IBM两家母公司为浪潮商用机器注入了很多关键资产，IBM为合资公司提供了关键应用主机系统及设计的先进技术，而浪潮提供了面向互联网、面向新型的云应用、大数据应用、AI智慧应用提供了丰富多样的产品平台。浪潮商用机器能够自主开发面向关键应用领域和创新应用的产品。

同时，浪潮商用机器又获得了双方母公司的人才支持，从研发到产品管理到营销团队、销售团队、售前支持、技术服务，实现了技术研发的敏捷化和定制化升级。不仅如此，浪潮商用机器还打通了浪潮和IBM遍布全球的供应链采购和物流体系，在保障部件采购品质的同时，还有效降低了采购周期。

在产品交付方面，浪潮商用机器全线产品依托国际领先的智能制造产线生产交付，借助智能化的生产设备及精益柔性产线，实现服务器产品的生产效率最大化、生产质量标准化、生产资源最优化，提升了服务器产品的交付效率、质量与经济效益。先进的自动化智能生产线确保了年产百万台级别的服务器生产能力，依托于国际领先的制造和管理能力以及全球质量检测品控标准，则确保了产品和解决方案的定制化检测。

在服务方面，浪潮商用机器不仅配备了顾问专家团队为客户提供定制化增值服务，并进一步升级了服务类目、响应能力，以全方位创新与升级的服务体系，为更多客户提供更广泛、迅捷、定制的端到端方案规划与售前、售后支持，驱动企业未来发展。

“由于自主研发，为POWER9产品平台的技术保障提供了非常好的便捷途径，我们可以在第一时间对客户在现场发现的问题提供支撑和保障。通过这些优势资源的组合，我们期望浪潮商用机器在Power领域为用户提供更好的服务和产品、解决方案，在未来为Power生态的生长贡献力量。”胡雷钧说。