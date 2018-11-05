助力数字化中国建设 华胜天成加速行业落地 天成云价值凸显

近日，华胜天成发布两款“天成云”行业解决方案，一是基于超聚企业云解决方案HYPER X的“智能制造产线云平台”解决方案；二是面向园区的“安全生产公共服务平台”，该解决方案已经正式上线应用于宁波。

至顶网服务器频道 11月05日 新闻消息（文/李祥敬）：当前各行各业都在推进数字化转型，而云是企业用户数字化转型的基础。作为专注于IT服务的华胜天成以“天成云”为核心平台，充分利用物联网、大数据等等先进技术，深耕行业，努力去实践“连接＋平台＋智能”的愿景，推动各行业客户数字化转型战略的成功落地。

近日，华胜天成发布两款“天成云”行业解决方案，一是基于超聚企业云解决方案HYPER X的“智能制造产线云平台”解决方案；二是面向园区的“安全生产公共服务平台”，该解决方案已经正式上线应用于宁波。

华胜天成副总裁魏璟

华胜天成副总裁魏璟表示，“天成云”针对客户不同场景需求提供多种选择的、超融合异构私有云架构、管理与运维一体化解决方案，包括从IDC/IaaS服务、超聚企业云解决方案HYPER X到异构混合云管理平台在内的全栈云技术产品，不仅能够融合不同的技术架构和资源的异构管理，还可以融合私有云和公有云的各种混合模式，并且根据不同行业的特性需求提供从咨询规划、搭建迁移、运维托管在内的全面专业云服务。

华胜天成深耕云计算市场，并随着市场发展，积极布局物联网和人工智能，打造“连接＋平台＋智能”的价值平台。特别是针对云计算市场，华胜天成推出了“天成云”品牌。“天成云”品牌融合了华胜天成的软件、IT服务、系统及产品，提供“一站式”云服务。

魏璟说，作为资深的IT龙头企业，华胜天成的发展已经进入到一个全新的阶段，那就是在行业层面上推动行业数字化转型，赋能行业云。“单纯的技术是没有价值的，当它融入到行业的时候才能产生价值，云计算技术就是如此，只有服务于企业数字化转型才会有价值。企业数字化的转型，应该是从云开始。”

的确，现在IT技术发展非常快，新技术不断涌现，只有把这些技术与行业应用相结合才会产生相应的价值。此次，两大“天成云”行业解决方案的发布正是华胜天成不断赋能行业转型的重要体现。

两大“天成云”行业解决方案

当前，制造业处于转型阶段，智能制造和数字工厂成为趋势，而云计算是重要的推动技术。目前，云计算技术已经深入到制造业的核心业务，云计算为制造业带来的改变，表面上是IT架构的优化和升级，本质上则是为制造业提供了新的连接方式和生产力，这是对制造业、对实体经济颠覆式的革新。

华胜锐盈科技总经理周培勇

华胜锐盈科技总经理周培勇说，“天成云-智能制造产线云”成功发布，是“天成云”以行业云应用助力智能制造，确保制造企业成功云转型的最佳实践之一。该解决方案全面地整合企业IT资源、实现混合云架构上的多云统一管理及运维，甚至将产线上的各类工业控制终端应用（SEM、PLM、ERP、机器人等自动化系统）也纳入云化管理，实现工厂“云和端”、OT与IT的统一管理，从而为更广泛地接入物联网与人工智能等先进应用来实现敏捷柔性制造、全面实现智能化工厂奠定了关键的云基础。

在周培勇看来，制造业转型的关键是建设新一代满足定制化私有云数据中心，而“天成云-超聚企业云解决方案HYPER X”则提供了这种技术支撑。HYPER X提供了高可用架构、集成管理平台、专业的定制化与运维服务、创新的商务模式等特质，比如HYPER X根据弹性、按照客户上线使用量来收费。即使是私有云，也可以按用户数或资源使用量进行收费，并可提供BOT的交付模式。

目前，基于HYPER X的“天成云-智能制造产线云”解决方案已经为一些大中型制造企业所采用。比如某全球500强制造型企业在中国拥有23家工厂和43个办事处，为成就“智慧工厂”而采用该解决方案，包括天成云产线平台、云运维和管理平台、云服务交付中心，以及天成云7×24全面监控和5×9自动化运维服务，构建了领先的产线云平台。

最终，该企业将全国所有的数据中心整合为2个，系统稳定性达到99.95%以上，实现了产线上的控制终端云化管理，对应用、数据和流程进行标准化，为数字工厂打下坚实的基础。同时，整合核心业务系统，进而开展大数据分析，初步实现数据透明工厂。

“我们不只是给客户简单提供一个技术平台，而是把技术平台和日常运维管理服务打包，通过云的交付模式给到用户。云技术带来的好处是IT架构环境可以由软件定义，所以带来一个服务方面的变革，我们希望把企业客户的IT服务变地更轻松便捷。”周培勇说，“对于华胜天成来说，我们希望给制造业客户用公有云的方式享受私有云带来的效率，从而推动业务转型。”

除了制造业，“天成云”也扩展到了安全生产领域，“天成云-安全生产公共服务平台”已经在宁波成功上线。华胜天成旗下成员企业和润科技CEO马迪表示，按照中国安全生产科学研究院宁波分院、宁波市安全生产协会的部署规划，“天成云-安全生产公共服务平台”整合了社会安全生产技术服务资源，集安全生产的相关成果展示、咨询服务、检测检验、人才培养、宣传教育于一体，涵盖了线上线下交流互动、监管协调与公益互助双模发展，是一个面向政府、企业、供应商等机构一站式服务的安全生产公共平台。

该应用平台通过物联网传感设备采集环境信息、实现安全生产信息大数据分析与监控预警，结合线上线下多项专业服务成为整体解决方案，为相关政府监管部门及企业提供安全生产一站式公共服务。这包括：“一站式”安全技术服务，涵盖安全管理SaaS、安全生产交易、专家在线支持服务、法律法规查询及发布、权威MSDS辅助查询国内外先进技术及管理经验交流等应用；为政府部门提供机构诚信数据、企业诚信数据、舆情数据等数据信息，实现数字化监管，在安全生产科技人才、产品技术展示、社会服务、新技术和新成果转换、检测检验、宣传教育等方面为企业提供专业的指导；为企业提供在线交易服务、安全生产咨询服务、工程治理服务，满足企业在安全生产技术、设备、管理、人才、服务等“一站式”需求，保障宁波24万企业用户的安全健康发展。

目前，天成云针对安监行业已经形成包括智慧卫生、智慧应急、智慧园区、智慧水务和智慧环保等应用产品体系，服务于安全生产监管与应急管理、环境保护监测、水质在线监测、空气质量在线监测、管道泄露监测、工地扬尘在线监测、应急事件指挥决策及数据分析应用平台等政府公共事业，并在北京2008奥运水质安全、杭州G20峰会和青岛上合峰会等重大安全保障项目中，提供了危险气体、粉尘、振动、水质等信息采集、基于物联网芯片到信息传输网络、信息处理与人工智能分析等成功应用。

“两大‘天成云’行业解决方案发布诠释了华胜天成如何把IT技术落地到行业客户，从而推动行业的转型，为行业客户带来真正的价值。未来，‘天成云’还会拓展更多行业，结合具体的行业应用场景，全面推动各行各业的数字化转型。”魏璟最后说。