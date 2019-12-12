软硬结合 华胜天成“云成”基础架构能力成就客户云转型

华胜天成集团解决方案中心总经理刘斌表示，现在企业从传统架构向云架构转型，而华胜天成在传统架构方面有着深厚的实践，同时华胜天成也提供了众多帮助企业实现云化架构的产品和方案。

至顶网计算频道 12月12日 新闻消息（文/李祥敬）：当前云计算深入发展，各行各业对于云计算的认知也更加全面。作为国内领先的以自主创新为基础的云计算综合服务商和云计算运营商，华胜天成致力于成为“数字化转型赋能者”，以“天成云”为核心，为客户提供云基础架构产品和行业应用服务，助力客户数字化转型。

天成云的落地是依托“云成云胜”战略，其包含两个内容，一个是云成——全线的云基础架构产品，包括自主创新的服务器、数据库、中间件，数据治理、数据安全与保护产品，云管平台产品等；一个是云胜——特色的行业云服务。

华胜天成集团解决方案中心总经理刘斌表示，现在企业从传统架构向云架构转型，而华胜天成在传统架构方面有着深厚的实践，同时华胜天成也提供了众多帮助企业实现云化架构的产品和方案。“我们的优势在基础架构层面，通过技术和服务集成，可以为企业提供更多价值。”

硬件依托

当前，为了满足IT建设的新需求，超融合架构应运而生。华胜天成也推出了超融合私有云一体机HYPER X，融合了自动化运维工具、提供从云规划到上线运维的端到端整体交付服务、云订阅商务模式显著降低云数据中心初建投入与运维费用，帮助中小企业快速转型为新一代云IT平台，为进一步实现业务智能化的发展打下基础。

华胜天成成员企业华胜锐盈云专业服务部经理张玓表示，HYPER X秉持自研原则，其运行的云管理平台拥有16项软件著作权。超融合架构可以帮助企业降低部署成本，实现快速搭建满足业务需求的数据中心。

特别是对于生产制造型企业，华胜天成“天成云-智能制造产线云”解决方案就是基于HYPER X。其成功帮助施耐德等制造企业构建新一代云数据中心的核心平台，全面地整合企业IT资源、实现混合云架构上的多云统一管理及运维，甚至将产线上的各类工业控制终端应用（SEM、PLM、ERP、机器人等自动化系统）也纳入云化管理，实现工厂“云和端”、OT与IT的统一管理，从而为更广泛地接入物联网与人工智能等先进应用来实现敏捷柔性制造、全面实现智能化工厂奠定了关键的云基础。

张玓说，HYPER X采用高可用架构，集成自主研发的HYPER FUSION云管理平台，并提供专业的定制化与运维服务。“除了基础架构以外，我们还帮助客户从传统基础架构迁移到私有云架构。随着客户应用功能需求的增加，HYPER X也在不断迭代开发。”

软件布局

华胜天成子公司华胜信泰是涉及多种企业级产品的国产基础软件企业，包括了数据库、消息中间件、应用中间件，统一安全平台等产品。华胜信泰走的是“引进消化吸收”的路线，华胜信泰CEO杜国旺说，我们引进了全球世界级的优秀产品，同时进行了二次开发，采取错位竞争的策略，满足行业客户的需求。“华胜信泰不光传承自己在国产基础软件领域的积累，也可以延续发展国产基础软件的理想与信念。”

作为国产数据库大军中的一员，华胜信泰数据库产品ΣDB强调在场景化需求方面提供最优的产品，比如针对工业控制领域，华胜信泰研发的时序数据支持，与关系型数据库拥有同一个架构，只存储一份时序数据，不需要数据转换，系统架构简单，数据存储压缩率高，提高了数据分析处理的效率。

在空间地理信息方面，ΣDB的空间地理（GIS）处理引擎，支持GIS地理空间数据类型及索引，提供对空间数据的高级查询及计算，满足客户对海量空间数据的分析需求。

华胜信泰ΣDB数据库的嵌入式版因其支持时间序列和地理信息特性，成为物联网领域的首选数据库。同时，该产品可根据用户不同应用场景与需求灵活组合，满足按需、弹性获取数据库服务资源, 提升工作效率，降低IT投入总成本。

华胜信泰坚持市场驱动的原则，发展了多款产品，包括可靠消息传输中间件ΣMQ、统一运维安全平台（堡垒机）ΣUSP、自动运控平台ΣAOP。

在发展国产数据库过程中，华胜信泰的另一条发展策略则是以开放的心态与不同的合作伙伴展开合作。杜国旺表示，2019年华胜信泰重点做的就是打造生态，比如与华为Taishan服务器进行了完整的国产化试配；与浪潮商用机器IPS的K1 Power服务器进行了对接。“我们不光可以让产品可用，还可以让产品的性能最优。”

目前华胜信泰已经与阿里云、金山云、紫光云等密切合作，可以向用户提供联合解决方案和服务。同时，华胜信泰将强化合作生态建设，引入更多合作伙伴，与华胜天成“云成云胜”战略进行协同。

不止于此

其实除了超融合私有云一体机、数据库、中间件，华胜天成还为客户提供了运维、容灾自动化等全栈产品，以及咨询规划、搭建迁移、运维托管在内的全面专业云服务，通过完全自有知识产权的软件定义新一代安全可信的云数据中心，帮助用户搭建云基础设施。

比如华胜天成数据中心的智能监控运维平台（Mocha BSM Visto），该平台是华胜天成自主知识产权的监控管理软件同时支持以流程管理为核心向云运维管理平台扩展。该平台的最新版本支撑手机运维、HTML5、IPv6、数据可视化大屏等。

而容灾自动化管理平台，可提供日常巡检服务、合规性检查等自动化的流程调度作业，又可提供灾难发生时快速的自动化切换管理，助力企业实现日常运维与容灾关键时刻的流程全自动化管理。

通过软硬件结合，华胜天成可以为客户提供完善的基础设施构建能力。刘斌表示，华胜天成不断强化研发投入和产出，形成知识产权，并为此成立了知识产权委员会。“我们通过销售整合驱动产品整合，挖掘新的市场机会，抽取共性形成一个新的产品，让客户需求驱动产品的发展。”

华胜天成总裁赵康曾提出，通过“云成”让客户业务成功上云，成就客户云能力；而“云胜”让客户业务更胜一筹。