全新定位 华胜天成打造离客户最近的云计算

近日，笔者采访了华胜天成云计算研发和产品中心总经理李明军，就目前的云计算市场热点以及华胜天成的布局进行了讨论。

至顶网服务器频道 06月20日 新闻消息（文/李祥敬）：当前云计算深入发展，各行各拥抱数字化转型。作为国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商，华胜天成致力于成为“数字化转型赋能者”，以“天成云”为核心，为客户提供云基础架构产品和行业应用服务，助力客户数字化转型。

近日，笔者采访了华胜天成云计算研发和产品中心总经理李明军，就目前的云计算市场热点以及华胜天成的布局进行了讨论。李明军有超过10年的云计算领域技术经验，2015年10月加入华胜天成集团，先后担任子公司新云东方系统软件中心技术总监兼架构师、子公司华胜信泰云计算事业部技术总监、事业部副总经理、集团总部云计算事业部常务副总经理。

2018年8月2日，华胜天成集团任命李明军为“云计算研发和产品中心”总经理，全面负责中心的管理工作。在任期间，李明军运用其在云计算领域多年的技术和行业经验，带领团队自主研发了华胜天成异构混合云产品，并在较短时间内建立健全了产品体系。

谈及所在部门的作用，李明军表示，一方面云中心聚焦基础技术和产品的研发，推进产品化工作，为整个公司云计算业务和战略提供基础性的支撑。另一方面，云中心是一个全建制的云计算业务单元，通过云中心业务的辐射能力，带动集团其它的板块的发展，比如软件业务、硬件业务、服务等。“并通过云中心的基础技术能力促成其它业务的转型，在云的统一架构下实现升级换代。”

在李明军看来，业界对于云计算的认知是一个逐渐清晰化的过程，而云计算市场的玩家众多，华胜天成将自己的定位设为云的综合解决服务提供商，通过满足客户需求，推动行业数字化转型。华胜天成从“一个核心＋四朵云”逐渐升级形成具有公司自身特色的“云成云胜”发展战略，即“一个核心”升级为“云成系列”，“四朵云”升级为“云胜系列”。公司依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，以云成系列自主可控的云计算相关技术为核心，逐步推进云胜系列行业云的落地实施。

“云成云胜”战略包含两个内容，一个是云成——全线的云基础架构产品，包括自主可控的服务器、数据库、中间件，数据治理、数据安全与保护产品，云管平台产品等；一个是云胜——特色的行业云服务。除了聚焦IT基础设施，华胜天成联合下属企业着力打造特色行业云，为客户提供个性化云服务。包括定位于工业互联网的、服务于安全生产行业的“易安云网”，服务于跨境电商的“跨境物流云”，服务于旅游行业的“家系列旅游云”，服务于国际零售行业的“智慧零售云”，服务于制造企业的“数字工厂云”等，业务从“行业四朵云”延伸到“百行百云”。

当前云计算市场观察

从云计算的提出发展到现在，已十年有余。李明军说：“云计算经过这么多年的发展依然还保持着热度快速发展，这在IT界还是很少见的。要知道IT圈里，技术不断迭代，很多技术和思想也就流行几年后就被更新替代。但是，云计算作为一个技术方向一直在不断进化，业界对于云计算的认识越来越清晰。”

现在云计算市场玩家众多，在李明军看来，大致分为以下几类：

传统厂商，包括IBM、华为、浪潮、新华三等。这些厂商都在非常积极参与云计算业务的拓展，成立云计算相关的研发的团队，以及相关的业务部门，包括原有硬件业务、软件业务的云化。

技术创业公司。这些厂商更多是依靠新技术的投入拓展市场，比如OpenStack创业公司以及容器技术（Kubernetes）等。这些公司代表了创新，在市场上的比较活跃。

互联网厂商，比如阿里巴巴、腾讯等。他们原本是IT的采购者，但是现在他们通过云的交付形式将自身的IT能力进行输出。在云计算大背景的影响下，这些公司变成了IT行业上举足轻重的玩家。

云的综合解决方案提供商，这类厂商以华胜天成为代表。他们原来是传统IT架构的集成商，通过IT建设以及IT服务为客户打造一个整体化的解决方案。这类厂商更多是站到最终用户对云计算的需求角度上，不是绑定自己单一的云产品，为最终用户提供一个交钥匙的一篮子工程。

华胜天成的定位与布局

李明军表示，在这样的背景下，华胜天成可以为用户提供更多的价值。因为传统的集成商更多聚焦在系统，或是简单集成层面。在云时代，华胜天成可以为用户提供的价值空间更大，华胜天成可为用户提供了一个比过去系统集成更完整的、面向业务的解决方案。

基于以上清晰的市场观察，李明军将云的综合解决方案提供商的定位为华胜天成拓展更为广阔的云计算市场提供了有力支撑。应当发挥了自己独特的优势，将各种资源进行有效整合，为用户提供一个交钥匙工程。另一方面，华胜天成拥有非常丰富的合作伙伴生态和云服务经验，这些可以帮助行业更好地实现数字化转型。

其实华胜天成的价值与客户的业务走得最近。“整个IT服务价值链是体现在为客户的业务提供价值。”李明军说。

云的综合解决方案提供商的定位与现在流行的MSP有何区别？李明军解释道，MSP更多是云的运维层面，对于企业来说，云的建设、云的服务和运维等是多方面的。华胜天成可以实现全覆盖，而不是局限在运维层面。

华胜天成在云领域的布局非常宽广，而且优势明显。在李明军看来，华胜天成具有三个方面的优势。一是在用户云应用方面的洞察力。华胜天成目前服务于在国内比较有代表性的行业客户，比如运营商、银行、地方政府、制造业等。所以，华胜天成能够很深入地理解他们的原始诉求。“我们始终跟用户在一起，而不是脱离在一个实验室里，在一个闭门造车的环境里面去思考技术。”李明军如是说。二是丰富的技术储备。对于业界趋势、新技术等，华胜天成保持一贯的持续跟踪。三是社区的技术演进情况，比如OpenStack、K8S 、Docker等。

正是这三大优势，华胜天成在帮助客户选择云架构和应用方面游刃有余。李明军说：“当一个客户的需求出来的时候，华胜天成就有比较好的权衡能力，或者方案的优化能力，告诉客户你应该使用哪些技术解决你的问题。不同的技术一定是针对不同用户的需求，这些需求是带有时间维度的，当前这个时间点上你的最佳解决方案是什么。“云是不断演化的，所以给到客户的方案也应该是不断优化、迭代、落地。”

生态构建推动行业转型

当前，数字经济快速发展，各行各业都在拥抱数字化转型。李明军表示，云化是数字化转型的一种途径。数字化转型的内涵随着时代也在不断发展，以前的转型更多是业务流程再造，比如电子化，而现在数字化转型转型不光囊括流程，还包括人、IT能力、文化等，这涉及了企业管理、人的管理、业务管理，进而通过技术要素整合到一起。“企业数字化转型，实际上是综合考虑人的能力、IT的能力，更好地为企业的运转提供一个更优化的方案。”

目前，华胜天成也在联合合作伙伴一起推动行业客户的数字化转型。李明军说：“云从本质上来讲，是一个社会协作模型，实际上就是生态化。跟生态化相对的就是一个单一的主体提供所有的服务，显然从这点上来讲是不现实的。”

首先，无论是体量很大的厂商，还是技术很强的厂商，实际上都没法去承担一个用户对云的所有的需求。从这点上来讲，生态化是云的一个非常本质的内在特点。从云计算的参与主体的角度来讲，可以看到事实上没有一家云计算公司，能够承载用户所有对云化的需求。他们大多需要各种各样的第三方资源，共同组成一个实体。

其次，从云计算的技术内涵和本质上来讲，它是对人类的各种能力的集中化。云最本质的东西，实际上把我们过去比较分散化、隔离化的能力形成一个平台，让大家获取这种能力更容易、更便捷。把特定的能力平台化、社会化，使得你获取和使用这个能力的成本大大降低。这对供需双方来讲，都是一个非常有变革意义的东西。“云最核心、最本质的技术特点，就是让有专长的人更专长，能更好地发展自己，让有需求的人能更容易获取各种各样的能力。”李明军讲到。

所以，李明军表示，云一定是生态化。封闭化意味着你在这个平台上提供的能力不是市场最优的。只有有一个好的生态体系，最后提供的能力一定是这个社会上性价比最优的能力，也是代表最高水平的这样一个模式。基于这样的理念，华胜天成也在联合众多合作伙伴比如AWS、阿里云、华为、新华三等一起推动云计算市场的发展，以及行业客户的数字化转型。“华胜天成的云计算业务从用户的业务出发，为用户去选择好的云，帮他建设好的云，然后运维好这个云，驱动业务的创新发展。”