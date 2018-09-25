亮点不断 思杰南京创新日上那些事儿

2018年9月6日，思杰在南京举行了创新日活动。在活动上，思杰中国区总经理于放、思杰南京研发中心负责人洪建东详细介绍了思杰南京研发中心的情况。

至顶网服务器频道 09月25日 新闻消息（文/李祥敬）：2018年9月6日，思杰在南京举行了创新日活动。在活动上，思杰中国区总经理于放、思杰南京研发中心负责人洪建东详细介绍了思杰南京研发中心的情况。同时，三位女性工程师分享了她们在思杰的工作情况。思杰还布置了一个小型展示区，集中展出了思杰的产品与解决方案。

思杰南京研发中心负责人洪建东

洪建东负责整个南京研发中心的管理，同时负责垂直部门研发部的核心产品的研发。据洪建东介绍，整个南京研发中心有300到400人，大致有11个研发团队，基本上涵盖了思杰的所有产品，比如虚拟应用、虚拟桌面、终端管理、云服务、大数据分析等等。

而且南京研发中心是思杰全球五大研发中心之一，其作用举足轻重。洪建东表示，目前整个研发团队人数还在增加，同时南京研发中心还在扩建中。在南京研发中心，技术支持是很重要的一部分，团队之间的协作非常紧密。“我们是一个有创造力的团队，我们大家也热爱创造力，我们也热爱这个团队，大家都很感觉到很有凝聚力。”

简化、扩展、加速是思杰南京研发中心的三大策略，这与思杰的全球战略是一致的。“简化就是使得我们的产品更能够去服务于用户所需要的场景，而不是把这种场景变得复杂。扩展是在新环境、新技术、新需求下，拓展更多产品应用空间。加速是迈向云端，让云端服务触手可及。”洪建东说。

思杰南京研发中心非常注重与院校、业界的交流，比如思杰与南京的高校开展开放日、云计算大赛等活动，还包括实习生等，促进院校与企业的交流；思杰跟业界的交流叫Brown Bags，是指中午吃饭的时候，大家带着饭坐到一起聊天交流，因为大家是来自不同的部门，有的是来自不同的公司，这种交流效果非常好。

在南京，思杰还举行了Xen Summit，邀请了全球大概有80多个组织成员到南京来，包括中兴、华为等。另外，思杰每年会召集金牌合作伙伴到南京，跟他们进行探讨，获取反馈。思杰与合作伙伴开展了很多探索，比如系统集成、超融合等。

思杰中国区总经理于放

在研发方向方面，思杰中国区总经理于放表示，云（多云）、网络（SD-WAN）、安全是三大方向。“作为一个拥有非常好的技术和产品的外资企业，在每一个领域下面，我们都会有大量的本地化工作要做，这个策略模式会延续相当长一段的时间。”

在合作伙伴选择方面，于放说，思杰会有几个衡量标准：第一是双方有非常清楚各自不同的价值定位，而这两个价值定位是可以明确互补的，双方可以结合在一起组成一个整体的解决方案交付给用户。“思杰定位在应用层，所以我们希望合作伙伴更专注在云基础架构，双方可以实现优势互补。”

第二是思杰更倾向于跟本地云厂家合作，同时也在某种程度上实现落地思杰本地化的一些诉求和想法。第三，这家企业跟思杰要有对市场的相同认知，就是大家有共同的看法和愿景，同时大家都有非常好的商业道德准则。换言之，这是一个口碑很好的企业，是一个被同行和客户所尊重的企业。

在行业拓展方面，金融、制造、教育是思杰专注的行业。“在过去的一段时间里，思杰在中国市场的表现非常棒，而且我们可以预期明年会有一个更高的成长速度。越来越多的用户会进入我们的视野，使用我们的产品跟技术，越来越多的合作伙伴会进入思杰的圈子里。”于放说。

三位思杰女性工程师的故事

作为一家全球化的科技企业，思杰的客户遍布全球，而思杰的员工特别是其工程师团队则是思杰产品和思杰工作空间的缔造者，更是最直接的体验者。对思杰员工来说，思杰所创造的工作空间不仅仅在于产品层面，更在于思杰开放平等、注重创新交流的全球化企业文化。

在创新日上，三位来自思杰南京研发中心的女性工程师则从个人的工作经历、职业成长的角度分享了她们在思杰工作的感受，她们分别是技术支持工程师梁绮莹、软件工程师张亚琪、高级软件工程师姚舒恬。

梁绮莹是思杰南京技术支持部门的一名工程师。梁绮莹介绍说，她选择长期留在思杰，最大的原因就是思杰关注员工的全面发展。在工作期间，梁绮莹也曾感到迷茫， 但通过与领导的沟通，她最终找到了自己的方向。

在初入职场的时候，梁绮莹有点不知所措。在导师的帮助下，梁绮莹学会了如何提出问题并找到答案。在接下里的日子里，梁绮莹利用公司在线的培训资源夯下了比较厚实的一个技术基础并最终顺利转正。

但是在勤勤恳恳地工作了一年以后，梁绮莹发现自己的技术水平并没有很大的长进，当时非常困惑，也不知道怎么去提升自己。后来经过一个培训，梁绮莹认识到，如果你可以将看似很简单，或者重复的工作推陈出新，其实是一门艺术。

而且思杰作为全球化公司的一个好处，你在这里学习到的内容也是全球化的。梁绮莹表示，通过跟一位印度顶尖工程师一起协同工作，使她在他身上学习到非常多的优秀特质，比如怎么深入研究和看待问题，怎么跟客户沟通等等。“在这六年里，我很荣幸可以跟思杰一起成长。”

张亚琪是思杰产品研发部门的一名软件工程师，主要工作是带领其团队一起为思杰的产品开发新功能。张亚琪认为，在思杰，客户同理心是一个印刻在文化里的理念，从产品设计到开发实现的每一个环节，公司会有各种各样的机会来积极推动工程师去倾听最终用户的声音，形成最终的产品路线。

“我很喜欢思杰这样的文化，每每看到新的产品版本发布之后客户的留言或是反馈，都让我非常受鼓舞。我知道自己每天的工作，正在为世界上那么多人提供价值，这是非常有成就感的一种体会。”张亚琪说，“虽然我们日常的工作看起来平凡，但是当你知道它们其实是可以给非常多的人带来价值的时候，就会觉得这是一件非常有成就感的事情。我也相信在这样的文化氛围里，思杰会越走越远，越走越好。”

姚舒恬是一名入行十余年的研发工程师并于三年前入职思杰研发部。作为一位每天都要与计算机、代码打交道的职场女性和两个孩子的母亲，在思杰工作期间，姚舒恬体会最深的是思杰不仅为全体员工打造了一个一流的工作环境，也给予了员工、尤其是女性员工最大的尊重和信任。

“我们的企业文化之一就是让员工更好的工作，更好的生活。在女性职业发展的道路上，家庭往往成为障碍，甚至是瓶颈，有好多人为了家庭甚至放弃自己的工作，其实这是非常可惜的。在思杰，女性有足够的安全感，我们有很多跟女性相关的话题和活动，比如亲子俱乐部，儿童图书馆，家庭日。我可以把我的孩子们带到办公室，参观我的工作环境。”姚舒恬说。

姚舒恬认为思杰真正的强项就是它的移动办公环境，而思杰的员工就是移动办公最直接的受益者。在这样的工作环境中，真正做到了只要你愿意就可以在任何时间、任何地点、通过任何设备去工作，使得人们可以轻松地去掌控时间而没有后顾之忧。此外，作为一名女性工程师，姚舒恬也表示在思杰不但不存在“男女有别”，反而还给予了女性极大的发展空间。“在项目开发中，女性开发者的沟通和协调能力会很强，这有助于整个团队开发效率的提升。而且在思杰，我们可以保持自己的学习能力，人际关系也相对而言比较简单。”

集中亮相 思杰创新日上的创新产品

在思杰的产品与解决方案展示区，Citrix SD-WAN（思杰软件定义广域网）、Citrix Workspace（思杰工作空间）、Workspace Environment Management（工作空间环境管理）、Citrix Virtual Apps and Desktops（思杰虚拟应用及虚拟桌面）、Citrix Session Recording（用户会话记录）、Citrix Supportability Pack（支持工具集）等创新产品集中亮相。

比如SD-WAN技术正在通过提高性能、降低成本和增强安全性来重新界定现代企业网络。Citrix SD-WAN可将分组级实时路径选择、WAN优化、防火墙、路由和应用程序分析整合成一个全面的解决方案。

现场工程师还展示了在拔掉其中一根网线的情况下，视频会议系统仍然可以正在工作，并没有出现中断的情况。无论是访问SaaS应用程序、虚拟化桌面，还是传统数据中心，Citrix SD-WAN始终能为客户带来持续的优质体验和更简单更灵活的分支网络。

Citrix Workspace为应用及数据的交付打造了一个安全智能的数字和物理环境。整个系统基于树莓派平台，用户可以经由Citrix Workspace将手机上的虚拟应用或桌面会话投屏至连接在连接到Workspace Hub的显示器上，并且可以实现双屏拓展。除此之外，用户还可以将Windows或Mac系统桌面映射至显示器。Citrix Workspace的无感投屏支持安卓/iOS系统手机的扫码投屏，并且能够支持实时语音、视频会议等功能。通过Citrix Workspace，用户可以实现多工作设备的无缝切换和连接，帮助用户在任何地点、任何时间无差别的访问工作空间并使用桌面上的办公软件以及数据。

Citrix Virtual Apps and Desktops是一个应用虚拟化解决方案，帮助您使用任何设备接入虚拟应用程序、桌面和数据，从而提高生产力。该解决方案可以保障企业员工远程访问安全的同时为企业削减了IT成本。在提供桌面虚拟化优势的同时，虚拟桌面也最大限度地增强了IT控制并简化了管理。

Citrix的压缩和图形加速技术则为低带宽、高延迟网络下的专业3D图形应用提供了优化。因此，Citrix虚拟桌面系统不仅可以应用于企业的开发中心与企业的分支机构管理，在支持视频会议与高端图形应用上也有着卓越的表现。