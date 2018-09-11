英特尔收购片上系统初创公司NetSpeed Systems

英特尔今天透露已经收购了成立于2011年的初创公司NetSpeed Systems，旨在加速半导体设计。

英特尔今天透露已经收购了成立于2011年的初创公司NetSpeed Systems，旨在加速半导体设计。

NetSpeed的重点领域是片上系统的开发。片上系统（SoC）是一种集成电路，将处理器与基本外围组件（如内存）组合在一个紧凑的单元中。这种芯片比传统主板小得多，并且功耗也更低。

你几乎可以在所有现代智能手机中都找到SoC，此外从血压计到自动驾驶汽车等各种各样的设备。英特尔通过收购NetSpeed获得的知识产权将有助于自己抢占这个日益重要的市场。

NetSpeed开发了一套用于创建互连技术的产品，连接片上系统上的单个组件。NetSpeed产品组合的命名取自一款名为NocSudio的设计工具，该工具使用人工智能算法来加速芯片开发。根据NetSpeed的网站显示，该软件可以自动找到实施片上系统规范的最佳方式。

除了NocStudio之外，NetSpeed还提供一系列互连架构，可针对不同的片上系统进行定制，其中包括一款名为Orion AI的产品，用于针对机器学习工作负载优化的芯片。NetSpeed称，它的技术可以让性能、密度和功效提高20％。

英特尔表示，此次收购将有助于加快内部片上系统的开发计划，同时降低成本。作为这次收购的一部分，NetSpeed将被纳入英特尔的硅芯片工程设计部门。NetSpeed联合创始人兼首席执行官Sundari Mitra将继续领导她的团队，担任副总裁一职。

英特尔硅芯片工程设计部门负责人Jim Keller表示：“英特尔将设计更多具有比以往更多专业功能的产品，这对于英特尔架构师和客户来说，是令人难以置信的、令人激动的事情。我们面临的挑战在于合成更广泛的IP模块以实现最佳性能，同时控制设计时间和成本。NetSpeed经过验证的片上网络技术可以应对这一挑战。”

英特尔没有透露这次收购的财务条款。根据市场情报服务公司PitchBook的数据，NetSpeed在被收购之前，已经从投资者那里筹集了1320万美元，估值在6000万美元左右。