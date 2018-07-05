加速NFV 英特尔、联想和赛特斯联合推出基于FPGA的解决方案

在2018年世界移动大会上海 (2018 MWC Shanghai) 期间，英特尔可编程解决方案事业部、联想和赛特斯（Certusnet）联合举办了新闻发布会，介绍了三方在NFV方面的布局，从硬件、软件、系统集成、应用等方面多维度介绍了FPGA在通信领域的应用与趋势。

至顶网服务器频道 07月05日 新闻消息（文/李祥敬）： 随着2020年5G商用的临近，网络功能虚拟化（NFV）的实现受到越来越多的关注。到2020年将有5000亿台设备需要实现智能互联，无论是支持海量机器类通信（mMTC）、超可靠低时延（uRLLC），还是追求人与人之间极致的通信体验的增强移动宽带（eMBB），都对5G网络提出了更高要求。日益增长的海量数据处理需求和更复杂的应用场景，都要求5G网络支持更高的灵活性、速度和安全性以及低延迟。

在2018年世界移动大会上海 (2018 MWC Shanghai) 期间，英特尔可编程解决方案事业部、联想和赛特斯（Certusnet）联合举办了新闻发布会，介绍了三方在NFV方面的布局，从硬件、软件、系统集成、应用等方面多维度介绍了FPGA在通信领域的应用与趋势。

5G时代 英特尔FPGA加速网络变革

英特尔数据中心事业部副总裁暨网络平台事业部5G基础设施部门总经理林怡颜女士表示，随着5G时代的到来，网络流量和互联设备激增，为了满足灵活多变的业务需求，网络亟待变革。这就需要运营商对网络进行虚拟化，而NFV是下一代通信网络的技术基础，将会在未来5G网络中扮演非常重要的角色。

英特尔看到网络的转型已经开始，计算开始和通信相互融合，网络将集通信、计算和存储“三位一体”。NFV（网络功能虚拟化）和SDN（软件定义网络）是满足各行业灵活多变的业务需求的关键技术，实际上就是用计算解决通信的问题。NFV作为一种网络革命性技术，通过软硬件分离等方式，实现网元的云化部署、资源的弹性伸缩及业务的敏捷加载。

目前英特尔正在加速构建端到端NFV生态系统，包括有VNF厂商、硬件与NFVI模块、FPGA生态系统与平台、系统集成商以及电信运营商。英特尔投入了大量的技术、能力、IP加上生态环境。特别是FPGA作为理想的多功能硬件加速平台，凭借多样性、可编程性、多功能性、高效性，将能大幅提高硬件资源的利用率，同时能带来性能的提升和能耗的下降，降低了NFV部署和运行成本。

FPGA的可编程的特性为网络新增功能提供了更多灵活性与可扩展性。英特尔很早就注意到FPGA的这一优势，布局CPU-FPGA异构计算，希望将Xeon服务器芯片与FPGA加以整合，以构建端到端的NFV生态系统。为此，2015年英特尔以167亿美元收到了Altera公司，以推动这一目标的实现。

林怡颜表示，运营商网络对于QoS、安全性等要求更高，FPGA成为理解的多功能加速器，与GPU、ASIC、NPU相比，FPGA可以提供更佳的性能功耗比，并缩短产品的上市时间。另外，不可忽视的是人工智能在整个行业当中发展非常快速，尤其是在5G上面，几乎所有的5G应用与人工智能都是不可分离的。而在这方面FPGA有着很大的优势，可编程性使应用更加灵活多样，处理密度高于GPU。

强强联手 三方打造NFV解决方案

在活动现场，联想集团副总裁黄莹博士则介绍了联想在NFV基础架构方面的布局。联想致力打造全栈式NFV产品与服务，目前联想NFV基础架构方案包括ThinkCloud NFVI电信级云平台、ThinkCloud PIM物理设施管理平台、ThinkCloud Storage分布式存储、ThinkCloud Accelerator云加速器这四大部分。

黄莹博士在会中讲到NFV是联想集团的战略方向，联想致力于打造满足电信运营商与企业级客户需求的NFV全栈式产品，为5G、物联网、边缘计算等新兴领域提供端到端的解决方案。联想注重NFV开源与标准化并重，积极推动产业成熟。

黄莹表示，联想扮演了NFV基础架构解决方案供应商的角色。一直以来，联想的态度都是比较开放的。在开放性方面，联想做了大量的工作。联想的设备管理软件开放了大量的管理接口，能够方便地与外部软件进行对接，同时，联想也积极与运营商及其他NFV厂商进行合作，完善联想设备与软件对NFV的支持。

例如，在本次发布会上，联想NFV解决方案中也整合了赛特斯公司面向城域网边缘计算的FlexBNG设备。根据赛特斯研发总经理李晏的介绍，FlexBNG是基于NFV架构的纯虚拟化BRAS设备，利用标准的硬件承虚拟化网元，通过云计算平台创建一套自主、灵活的网络，实现网络资源的随需调用和弹性共享，减少业务上线时间，快速响应新业务需求。

此外，赛特斯还推出了基于英特尔FPGA的一系列vBRAS解决方案，包括vBRAS IPv6解决方案，vBRAS P4解决方案，vBRAS FPGA硬件加速解决方案。通过使用英特尔提供的FPGA硬件加速技术，在vBRAS上实现部分业务的下沉与转发加速。

李晏表示，赛特斯与英特尔深度挖掘FPGA智能网卡进行网络加速，将原本在CPU中实现的数据处理卸载到FPGA上进行加速实现，释放CPU支持其他性能，在虚拟化的基础上进一步实现了资源的有效利用；FPGA拥有低功耗、灵活可编程特性，FPGA的SmartNIC实现了硬件QoS和多级流量整形后，只需占用FPGA 40%的逻辑资源。同时可随时对FPGA进行编程，满足一套硬件设备支持多种网络功能加速的需求，从根本上解决更换加速卡或其他硬件设备的成本增加。用户无需专用设备即可实现功能自定义，平衡了高性能和高通用性两者之间的矛盾；FPGA可进行高速并行的数据包处理，解决方案丰富且成熟。“赛特斯一直在积极参与中国电信CTNET2025网络虚拟化部署工作，并与英特尔为代表的NFV生态圈伙伴一起驱动运营商业务变革，更好地创造价值。”

英特尔公司可编程解决方案事业部暨有线与NFV业务部门总监Chuck Tato表示，英特尔非常高兴能够有机会和联想、赛特斯进行合作，三方共同为运营商提供了一个完整的NFV解决方案，帮助他们应对网络变革。

5G时代已经来临，大量数据与云都面临巨大变化，英特尔以灵活、低迟延、高能效、更强通用性的FPGA的解决方案为基础，加速构建端到端NFV生态系统，推动全球科技创新，促进产业繁荣。