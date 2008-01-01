IDC：2017年IT基础设施支出份额加速转向云IT环境

根据IDC全球云IT基础架构季度追踪报告的最新预测，2017年部署在云环境中的IT基础架构产品（服务器、企业存储和以太网交换机）总支出预计将达到465亿美元，同比增长20.9％。

根据IDC全球云IT基础架构季度追踪报告的最新预测，2017年部署在云环境中的IT基础架构产品（服务器、企业存储和以太网交换机）总支出预计将达到465亿美元，同比增长20.9％。公有云数据中心将占这一支出的65.3％，最快年增长率为26.2％。外部私有云环境将占云IT基础设施支出的13％，同比增长12.7％。内部私有云将占到私有云IT基础设施支出的62.6％，并将在2017年同比增长11.5％。

传统非云计算IT基础设施的全球支出预计在2017年下降了2.6％，但占三大产品领域IT基础设施产品总用户支出的大部分（57.2％），低于2016年的62.4％，这比此前三年的损失更快。云环境在整个IT基础架构支出中所占的份额越来越大，在所有地区都是如此。

预计2017年在云IT环境中，所有三个技术细分领域的支出都将以两位数增长。以太网交换机和计算平台将分别增长22.2％和22.1％，存储平台支出增长19.2％。所有三种技术的投资将在所有云部署模型（公有云、私有云外部部署和私有云内部部署）中得到提高。

从长期看，IDC预计外部云IT基础设施的支出将以12％的5年复合增长率（CAGR）增长，到2021年将达到519亿美元。公有云数据中心将占到82.1％，复合年增长率为12.1％，而外部私有云基础设施的开支将以11.7％的复合年增长率增长。加上本地私有云，云IT基础架构的总体支出将以11.7％的复合年增长率增长，到2020年将超过在非云IT基础架构上的支出。内部部署私有云IT基础设施的支出将以10.8％的复合年增长率增长，而非云IT（内部和外部合并）的支出将在同期内下滑2.7％。

IDC企业存储研究总监Natalya Yezhkova表示：“随着公共云服务和私有云部署继续在全球范围内普及，取代传统的以本地硬件为中心的IT设施，在服务器、存储和网络上的整体市场开支也将遵循这一趋势。业界正在达到一个临界点：云部署将占据IT基础设施支出的大部分，这将是拥抱服务为中心的IT所带来好处的一个重要里程碑。”